Ataol Behramoğlu
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Suçlusunuz

12 Şubat 2023 Pazar

Ordusunu milletinden ayırdınız.

Tasada ve sevinçte her zaman birlikte olmuş milleti de sizden olanlar ve olmayanlar diye birbirinden ayırdınız.

Suçlusunuz.

Dindarlık sevgi demektir.

İnanan inanmayan herkese sevgi, saygı, şefkat demektir.

Siz dindarlığı kindarlık, dindarı kindar yaptınız.

Dine, dindara, inanan insana karşı da suç işlediniz.

Suçlusunuz.

Sorumluluktan kurtulmak için kader, şehitlik gibi kutsal kavramları kullanıyorsunuz.

Bu konuda size bir yetki mi verildi?

Şehitlik mertebesi dağıtmaya özel bir yetkiniz mi var?

Kader sizin oyuncağınız mıdır?

Kutsal kavramları ayağa düşürüyor, kirletiyorsunuz.

Suçlusunuz.

Paramızı dünyanın en değersiz parası yaptınız.

Ülke dışına seyahat ortalama insanımız için hayal olmuşken başka ülkelerin az gelirli yurttaşları bile ülkemize sömürgeye gelir gibi gelmekte, ülkesinin parasıyla burada varlıklı bir insanmış gibi yaşayabilmektedir.

 Uzak yakın tarihinde hiçbir zaman sömürge olmamış ülkemizin insanını sömürge ülke insanı yaptınız.

Suçlusunuz.

Hukuku elinizde oyuncak yaptınız.

Dilediğiniz kararı aldırtıyor, uluslararası hukuk kuruluşlarının kararlarına rağmen insanları cezaevlerinde çürütmeye devam ediyorsunuz. İnsanımızın hukuka, adalete inancını kaybetmesine yol açtınız.

Suçlusunuz.

Tehditle, sopayla insanların gözünü korkuttunuz.

İhbarcılık, jurnalcilik, yalan, iftira, çıkarcılık, fesat, birbirinin kuyusunu kazma, gelecek korkusu, yarın başıma her şey gelebilir kaygısı, ülkemizde hiçbir zaman bu kadar yaygın olmamıştı.

Suçlusunuz.

Çağdaş devlet uzlaştırıcı, birleştiricidir.

Siz ayırıcı, düşmanlaştırıcısınız.

Çağdaş devlet güler yüzlüdür.

Burada bu yüzün güldüğünü gören olmadı.

Çağdaş devlet toplumsal çelişkileri yumuşatmaya çalışır.

Siz çelişkileri derinleştiriyorsunuz.

Suçlusunuz.

Suçlarınız saymakla bitmez.

Ülkemizin büyük tarihine, çağdaş zamanların en büyük devrimlerinden Cumhuriyet devrimine, bu devrimin kazanımlarına, bu ülkenin çağdaşlığa susamış kadınlarına, çocuklarına, bebeklerine; cehaletin, bilime saygısızlığın, kâr ve çıkar dışında değer tanımazlığın yol açtığı enkazların altında can veren insanlarına, bütün insanlığa karşı SUÇLUSUNUZ.

10 Şubat 2023

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