Bir tür “müstemleke valisi” gibi ortalıkta dolaşan Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, zırvalamaya bu kez Antalya’da devam etti ve Ortadoğu’yu kastederek “Bunu söyleyerek yine eleştirileceğim çünkü antidemokratik ama bölgeyi incelerseniz, işe yarayan tek şeyin, güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edebilirsiniz. Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar... Bunun dışındaki her şey, demokrasi kisvesini giyen ülkeler başarısız olmuştur” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda yabancı devlet ve hükümet başkanlarına hitap ederken söyledi bunları.

Yüzyıllarca süren monarşiyi yıkıp laik bir Cumhuriyet kurarak bölgedeki tüm ülkelere esin kaynağı olan Türkiye’de bunları söylemesi, büyük bir saygısızlıktır, uluslararası diplomasi kurallarına da aykırıdır!

MONARŞİYİ YIKAN CUMHURİYET DEVRİMİ’Nİ HAZMEDEMEDİLER!

Bu ülkede monarşinin yıkılması, emperyalist devletlerin vatanımızı işgali ile birlikte alevlenen Kurtuluş Savaşı sayesinde mümkün olduğundan, Barrack gibi emperyalistler, ezelden beri o muazzam halk direnişini yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Devrimi’ne hınçla dolular.

İngiliz istihbaratının 1919’un sonlarına doğru yaptığı ilk değerlendirmelerde, Mustafa Kemal ve Anadolu’da başlayan hareketi “devrimci ve tehlikeli bir niteliğe sahip” olarak tanımladığı, İngiliz istihbarat belgelerinde Atatürk hakkında “Tehlikeli biri, karşıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli” yazdığı belgelerle ortadadır.

Bu coğrafyada emperyalizme karşı direnişin tohumları Kurtuluş Savaşı’nda atılıp yeşertildi ve sömürücü devletlere hiç unutamayacakları bir tokat atıldı. Hazmedemedikleri budur!

İstiyorlar ki bu ülkenin başında 1919’da olduğu gibi emperyalizmin kuklasına dönüşmüş bir “padişah” bulunsun, onlar da dayattıkları kapitülasyonlarla halkı rahatça sömürsünler! İşgal edip her bir karışını paylaşmak istedikleri bu ülkede “padişah” her konuda onlarla işbirliği yapsın, Ortadoğu’yu paramparça edip yönetme planlarına dahil olsun!

ÖCALAN AÇILIMINDAN BERİ NELER SÖYLEDİ BARRACK?

“1919’dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz. Yeni bir bölgesel düzenlemenin zamanı geldi.”

“Aslında Ortadoğu diye bir şey yok, kabileler ve köyler var.”

“Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir.”

Niyetini her fırsatta ortaya koyan bu şahsın, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkımıza karşı saygısızlığına sessiz kalınamaz.

Tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nın öncesinde monarşiyi övmesi, bu sözleri Türkiye Cumhuriyeti’nin bir resmi etkinliğinde dile getirmesi, Barrack’ın haddini fazlasıyla aştığını gösteriyor. Bu çirkin tavırlara yol açan küstahlığı, kendisini “Dünyanın Ağası” sanıp önüne gelene tehdit savuran Trump’tan aldığı cesaretten mi geliyor bilinmez ama bu ülkede çoktan persona non grata (istenmeyen kişi) haline gelmiştir.

İSRAİL İLE NE İTTİFAKI?

Barrack’ın monarşi konusundaki zırvalarını önemsemeyen Yeni Osmanlıcılar, belki aynı toplantıda söylediği şu sözlere açıklık getirirler: “Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim yalnızca söylemden ibaret. İsrail, Abu Dabi ile ittifak kurduğu gibi Türkiye ile de ittifak kurabilir.”

Soykırımcı İsrail ile ne ittifakından söz ediliyor?! “Güçlü ulus devletler İsrail için bir tehdittir” diyen Barrack, acaba ulus devletleri sonlandırma projesi için hayal ettiği ittifakı mı kastediyor dersiniz?

Etkinlikle ilgili haberlerinde “Tom Barrack’ın puantiyeli çorapları dikkat çekti” diye yazan yandaş medya, bu konuları es geçse de biz sormaya devam edeceğiz!