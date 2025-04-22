Ahmet Özer’in 50. kitabı çıktı

22 Nisan 2025 Salı

Şair-yazar Ahmet Özer’in 50. kitabını yayımladığını duyunca önce şaşırdım. Sonra düşündüm: Aziz Nesin gibi, Ahmet Özer gibi gecenizi gündüzünüze katarak çalışan bir yazın eriyseniz ve ürettiklerinize saygınız varsa, yayınlarınızı düzenli olarak çoğaltabilirsiniz. 50. kitabı Damara Dokunmak, yazarının emeğini böyle taçlandırıyor.

Yaşamını yazınsal metinlerle bezeyen Özer’i yıllar önce şair olarak tanımıştım. 1990’lı yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde “komedi” ve “trajedi” üstüne verdiğim bir konferansı izlerken, sahnede oluşan duyarlığın büyüsünü dizelere akıtarak “Sarkaç” (son basım Ne Zaman Nerdeyiz, 2023) adlı -bana armağan ettiği- şiirini oluşturmuştu. Dostluğumuz böyle başladı. Zaman içinde Özer’in, şairliği yanında, düzyazının, roman dışında kalan tüm türlerinde metin ürettiğini öğrenecektim.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE KUCAK AÇTI

Özer’in toplumla paylaşımı metinlerle de sınırlı değildir. Öğretmen İsmail Özer’in eşi Zehra Hanım’la birlikte nice özverilerde bulunarak okuttuğu üç çocuğundan biri olan sanatçının 47 yıllık bir öğretmenlik yaşamı vardır. Özer, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) üyesi olarak sendika başkanı Fakir Baykurt’un dünyasından da pay almıştır. Kocaeli, Trabzon ve Ankara’daki ilk ve ortaöğretim okullarında 28 yıl boyunca öğrencilerini eğitmeye adamıştır kendini.

Emekliliğinin ardından 1996’da Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin Türkçe biriminde öğretim görevlisi olarak bir kez daha gençlerle birliktedir. Böylece eğitim yaşamında bir 19 yıl daha geçecektir. Ahmet Özer anne ve babasının emeğini boşa çıkarmamış, Trabzon Lisesi ve Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde aldığı eğitimi çok sayıda öğrenci yetiştirerek değerlendirmiştir.

Özer’in sözlü bilgi paylaşımı, binlerce öğrencisini de aşarak radyo konuşmacılığı ve konferans, panel, söyleşi gibi kültür-sanat etkinliklerine sık sık katılımıyla ülkemizin pek çok beldesinde de gerçekleşmiştir. Bu da binlerce öğrenciye binlerce izleyicinin eklenmesi demektir. Özer’in söyleyeceği çok sözü vardır. İlkokul çağından başlayarak sıkı bir okuma tutkunu olması onun yıllar içinde donanımlı bir okur ve konuşmacı olmasını sağlamıştır. Coşkulu bir yurtsever olmanın yanı sıra, toplumcu düşünceden yana bir duruş benimsemiştir.

ŞİİRDEN ELEŞTİRİYE UZANAN ÇEŞİTLİ METİNLER ÜRETTİ

Yapıtlarından ancak birkaç örnek sıralayabilirim. Şiir kitapları çoğunluktadır (Aşkın Taçyaprağı, 1998; Ne Zaman Nerdeyiz, 2023). Çocuklar için yazılmış şiirleri (Kardeş Yağmurlar, 2024) ve çocuklara odaklanmış öyküleri (Çocuklar Varken, 1995) vardır. Sonra söyleşiler (Sarkaç 1998), portreler (Düşlerime Tutundum, 2015; Tanığım Hayat, 2021), inceleme-araştırma metinleri (Onlarla Yaşadım, 1995), gezi yazıları (Atlastan Bir Yeryüzü, 1996), köşe yazıları (Sesimi Rüzgâra Verdim, 1999), makaleler (Bir Düşün Ardından, 2005), biyografi (Memleket Şairi Nabi Üçüncüoğlu, 2010), kent monografisi (Trabzon’un Kalbi Meydan, 2011), denemeler (Işıklar Kırmızıydı, 2023), incelemeler (Ağızda Dilleri Gördüm, 2012) gelir. Özer’in kimi kitapları da birkaç yazın türünü bir araya getiriyor. Öteki türlerdeki yazıları arasında oyun ve film, sergi ve konser eleştirileri, kitap tanıtımları, toplumsal konuları ele alan metinler de var. Yazarlığının böylesine verimli ve sürekli olmasında, eşi Nazlı Özer’in katkısı büyüktür.

Ahmet Özer’in yazın erliğinin önemli bir yanı da dergiciliğidir. Yayımlanmasında önemli bir rol oynadığı dergilerin başında, yıllarca sürmüş olan Kıyı dergisi, Bilkent Üniversitesi’nin Dört Mevsim ve kuruculuğunu yaptığı Karşı Edebiyat dergileri gelir. Özer, profesyonel birikim ve amatör ruh gerektiren dergicilik edimini sürdürmektedir.

SANATI KİTAP BOYUTUNDA İNCELENDİ

Ahmet Özer’in, 15 dolayında ödülü var. Adı Söke’nin Yuvaca köyünde bir sokağa verilmiş. 50. sanat yılı çeşitli etkinliklerle kutlanan sanatçının yaşamı Çiğdem Sezer’in kaleminden Akan Söz Çınlayan Zaman başlığını taşıyan bir kitap olmuş. Özer’in, sanatı ve yapıtları Giresun Üniversitesi’nde Merve Özbayrak tarafından yüksek lisans tezi olarak incelenmiş ve Yaşamın Şiir Yüzü Ahmet Özer başlığıyla yayımlanmış.

Yaşama olan görevini sevgiyle ve olağanüstü bir eli açıklıkla yerine getirmiş olmanın onurunu taşıyan ustaya selam olsun.