Festivalde üç Shakespeare oyunu

05 Kasım 2024 Salı

28. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim’den bu yana sürüyor. 19 Kasım’da noktalanacak olan etkinlikte 19 oyun İstanbul’un çeşitli sahnelerinde sunuluyor. Oyunlar arasında her yıl olduğu gibi bu yıl da Shakespeare’in yapıtları dikkat çekiyor. Bu yılki Shakespeare oyunlarının özelliği, hepsinin yabancı topluluklarca sunulması ve önemli yönetmenlerin imzasını taşıyor olması. Söz konusu oyunlar “Hamlet”, “Macbeth” ve “III. Richard.”

Bu yapıtlar İstanbul Tiyatro Festivali’nde ve Türk sahnelerinde pek çok kez yer almıştır. Yine de biletleri en çabuk tükenen oyunlar. Çünkü Shakespeare okur ve izleyicileri, aynı oyunun her yeni yapımında, oyunun karakterlerini ve olay dizisini merak ettikleri için tiyatroya koşmuyor. Seyirciyi ilgilendiren, yeni bir yapımda, zaten iyi bildiği Shakespeare oyununun nasıl yorumlandığıdır.

Erişilmez bir sahne büyücüsüdür Shakespeare. Oyunlarını bezediği görselişitsel renklerin ürettiği anlamlar, onu 400 yılı aşkın süredir tiyatronun gündeminde tutuyor. Shakespeare’inkinden çok farklı kültürlere sahip ülkelerde yaşayanlar bile büyük ozanın insanoğlunu evrensel kavrayışıyla çizerek yarattığı dünyada bir yer buluyor kendilerine.

Oyunların içerdiği zengin boyutları, sahnede değerlendirerek tüketmek olanak dışı olduğu için tıpkı ünlü bir müzik yapıtını icra edecek ustanın yorumu nasıl merak ediliyorsa, bir Shakespeare oyununu sahneleyen yönetmenin ve topluluk oyuncularının çalışması da aynı düzeyde ilgi çekiyor. Festivalde izleyeceğimiz üç Shakespeare yapımı da seyirciye özel birer şölen sunmayı muştuluyor.

GERÇEĞİ ARARKEN KENDİNİ DE ARAYAN HAMLET

Romanya’nın dünyaca tanınmış 165 yıllık tiyatro topluluğu Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu ve İngiliz Cheek by Jowl topluluğunun ortak yapımı olan “Hamlet”, çağımızın en orijinal yönetmenlerinden biri olarak nitelenen, Cheek by Jowl kurucularından Declan Donellan’ın ve Nick Ormerod’un imzasını taşıyor. Bu uluslararası topluluğun tüm yapımlarında olduğu gibi, Donellan’ın rejisini sahne tasarımıyla Nick Ormerod destekliyor. 7-8 Kasım tarihlerinde saat 20:00’de DasDas’ta yer alacak oyunu Rumen topluluğunun sanatçıları yorumluyor. Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu 1994’ten bu yana Uluslararası Shakespeare Festivali’ni gerçekleştiriyor.

“Shakespeare hepimizi anlatmıyor, tek tek her birimizi anlatıyor” diyen yönetmen Donellan, intikam, yozlaşma ve ölümlülük izlekleriyle öne çıkan “Hamlet” oyununun kahramanını, gerçeği ararken kendini de aradığı bir düşünsel ortamda yorumluyor. Rumence oynanan oyun Türkçe üstyazılı olarak sunuluyor.

‘MACBETH’ HEM ZAMANSIZ HEM ÇAĞDAŞ BİR GERÇEKÜSTÜ DÜNYADA

1961’de Avusturya İmparatorluğu zamanında kurulan Sırbistan Ulusal Tiyatrosu’nun sunduğu “Macbeth”, uluslararası üne sahip çok ödüllü Shakespeare yönetmeni Nikita Milivojevic’in görsel ve işitsel açıdan büyüleyen yorumuyla sunuluyor. Milivojevic, Belgrad Uluslararası Tiyatro Festivali direktörü ve Sırbistan Shakespeare Festivali’nin kurucusu olan, yabancı ülkelerde de oyun sahneleyen bir tiyatro ustası.

12 ve 13 Kasım saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sunulacak oyunun odağında “rüya” olgusu yer alıyor. Macbeth’in karanlık bilinçaltına bir çeşit yolculuk söz konusu. Sırpça sunulacak oyun Türkçe üstyazılı.

SHAKESPEARE’İN EN ‘KÖTÜ ADAM’I RİCHARD

İstanbul Tiyatro Festivali’nde en sık izlediğimiz yönetmenlerden biri olan Thomas Ostermeier bu yıl Schaubühne Berlin yapımı “III. Richard” oyunuyla 18- 19 Kasım 20:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde karşımıza çıkıyor. Ezber bozan bir yönetmen olarak bilinen Ostermeier’in hayranlarından olsanız da olmasanız da yaptığı işlerin kafanızı ve çenenizi yorduğu gerçeği yadsınamaz. Bu kez Richard karakteriyle birlikte kötülüğün derinliklerinde yol almaya hazır olmamız bekleniyor.

2012’de Hamlet karakteriyle festival seyircisini selamlayan büyük oyuncu Lars Eidinger bu kez Richard’ı komik yanları ve trajik yalnızlığıyla yorumlayarak Shakespeare’in bu en “kötü adam”ını çekici kılıyor. Arasız olarak 150 dakika süren oyun Almanca. Türkçe üstyazılı olarak sunuluyor.

İzleyip göreceğiz.