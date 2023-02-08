Deprem ve sorumlular

08 Şubat 2023 Çarşamba

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem, 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Çok fazla yaralımız var. Hava şartları da arama kurtarma çalışmalarını zora soktuğundan yıkılan binalarda kurtarılmayı bekleyen on binlerce insanımız var. Tablo maalesef çok ağır.

Peki, sorumlu kim? Suçlu kimler? Çözüm ne?

Biliyoruz, ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremi engellemek de olanaksız. Peki ya deprem olacağını bilerek, öngörerek, gerekli önlemleri aklın, bilimin, teknolojinin ışığında almak da mı olanaksız?

Biliyoruz, depremin ne zaman olacağını günü gününe, saati saatine bilemiyoruz. Peki ya deprem kuşağında yaşadığımızı bilerek, yapıları yasalara, yönetmeliklere uygun yapmayı da mı beceremiyoruz?

Sormamız gereken başka sorular da var elbette. Üstelik ideolojik sorular bunlar. Siyasal iktisada ilişkin sorular...

Biliyoruz, deprem öldürüyor. Peki ya kapitalizm, bitmez tükenmez kâr hırsı, azgın serbest piyasa düzeni, sınırsız özel mülkiyet, plansızlık, kapitalist sistemin ürünü olan ahlaksızlık? Bunlar öldürmüyor mu?

Biliyoruz, dünyanın başka ülkelerinde de depremler oluyor. Oralarda da insanlar ölüyor. Peki ya deprem olur olmaz yardım malzemelerine fahiş fiyat koyan zihniyet, depremi fırsata çevirip kazancını katlamak isteyen anlayış, depremzedeleri soyanlar, yağmalayanlar öldürmüyor mu? Deprem sonrasında İstanbul Borsası’nda çimento fabrikalarının hisselerinin yükselmesini nasıl açıklayabiliyoruz?

Biliyoruz, malzemeden çalan müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler, onları gerektiği gibi denetlemeyen merkezi ve yerel yönetimlerdeki yetkililer, sorumlular, uzmanlar, sıklıkla imar affı çıkaran hükümetler, imar rantını, belediyeyle olan ilişkilerini siyasetin finansmanında kullanan siyasetçiler var. Hem de çok var. Peki ya bunlara karşı gereğini yapmayan yargıya, medyaya, akademiye, meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerine, sesini yükseltmeyen aydınlara ne demeli?

Yaşadığımız son depremde bir kez daha gördük; hastane çöktü, kamu binaları yıkıldı, otoyol yarıldı, uçak pisti ikiye ayrıldı, öğrenci yurtları yerle bir oldu.

Peki ya ders alacak mıyız?

Önceki afetlerden, depremlerden ne kadar ders aldıysak bu depremden de o kadar ders alacağız.