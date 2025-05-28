PKK yöneticilerinin açıklamalarına ve örgütün yayın organlarına bakıldığında, özetle şu tezleri öne çıkıyor: “PKK silah bıraktı, sıra devlette. Yani iktidarın da yasal adımlar atması lazım. Ancak özellikle AKP işi yavaştan alıyor.”

Hatta örgütün önemli isimlerinden Bese Hozat şunları diyor: “Evet PKK silahlı mücadele dönemine son verdi, bunun kararını verdi. Son verecek, silahlı mücadele yürütmeyecek ama silahlı mücadelenin yerine demokratik siyaset geçecek. İnsanlar gelip demokratik siyaset yapacak, demokratik toplumu örgütleyecek, demokratik toplum çalışmasında yer alacak. Herhalde bu insanlar gelip kurbanlık koyun gibi kendini imhaya açık hale getirmeyecek, zindanlara doldurulmayacak. Bu konuda yaklaşım son derece gayri ciddidir.”

Yakından takip edenler biliyor ki DEM cephesi de benzer çıkışlar yapıyor. İşte tam da burada, iktidarın “samimiyetinin” ölçüleceği bir sınav var: “10. yargı paketi” diye bilinen infaz düzenlemesi. Paketin ilk taslak metnine göre, tahliye olacaklar arasında politik davaların sanıkları yoktu. Ancak Meclis’te eklenecek ek maddeler ile yaşlı ve hasta mahkûmlar ile “terör” sanıklarının cezaevlerinden tahliye olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bunun için infaz oranlarının tüm suç tipleri için eşit olması ve şartlı tahliye konusunda cezaevi kurullarındaki adaletsizliklerin giderilmesi gibi öncelikler sıralanıyor. Eğer özellikle Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılananlar için bir af bu paketle gelmezse, Meclis tatile girmeden ayrı bir düzenleme beklentisi yükselecek.

Yol haritası ise DEM’in son iki gündür hem MHP hem de AKP ile yaptığı görüşmede çizilecek.

Son not: Mayıs ayı rakamlarına bakılırsa şu an cezaevlerindeki 109 bin 693 kişi kapasite fazlası olarak görülüyor.

YAŞAR GÜLER'E BARIŞ UYARISI

Emekli Albay Orkun Özeller’i bilirsiniz...

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016’da gerçekleşen olaylarda görev yapan bir askerdi. Yaşadıklarını “Sur’a Kim Üfledi” (Nergiz Yayınları) adlı kitapta topladı.

Özeller’in “Vatandaşlık görevimi yerine getirdim” diyerek imzalı kitabını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e gönderdiğini öğrendim.

Emekli Albay Özeller, imzaladığı kitabının ilk sayfasındaki el yazısıyla Yaşar Güler’e şu mesajı iletmiş: “Geçmiş dönemlerde yaşanan sözde barış süreçlerini hatırlamanız ve aynı şeylerin bir daha yaşanmasına müsaade etmeyerek kahraman Mehmetçiği korumanız dileğiyle...”

Özeller, Bakan Güler’e “İlelebet Cumhuriyet” diye bir not düşmeyi de ihmal etmemiş...