Havalar ısınmaya başladı. Sosyal medya "yaza fit gir", "10 günde 5 kilo ver", "şok diyetle incel" mesajlarıyla dolu. Bu dönemde birçok kişi kısa sürede mümkün olduğunca fazla kilo vermenin yollarını arıyor.

Ancak burada önemli bir noktayı hatırlatmak gerekiyor: Hızlı kilo vermek ile sağlıklı kilo vermek aynı şey değildir.

HIZLI KİLO VERMEK NEDEN CAZİP GELİYOR?

Hepimiz kısa sürede sonuç görmek isteriz. Özellikle yaklaşan tatiller, düğünler veya plaj planları motivasyonu artırabilir. Fakat çok düşük kalorili diyetler, tek tip beslenme programları veya sürdürülebilir olmayan yöntemlerle verilen kiloların önemli bir kısmı yağ değil; su ve kas kaybı olabilir. Hep açıklıyorum kas kaybolmaz, zayıflar, küçülür.

Daha da önemlisi, hızlı verilen kiloların geri alınma riski yüksektir. Araştırmalar, yavaş ve istikrarlı şekilde kilo veren kişilerin, kaybettikleri kiloyu koruma konusunda daha başarılı olduğunu göstermektedir.

SAĞLIKLI VE HIZLI SAYILABİLECEK KİLO KAYBI NE KADARDIR?

Bilimsel otoritelerin ortak önerisi, haftada yaklaşık 0,5–1 kilogram (1–2 pound) kaybetmektir. Bu hız hem güvenli kabul edilir hem de uzun vadede korunabilir sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırır.

Bu da kabaca ayda 2–4 kilogramlık bir kayba karşılık gelir. Elbette başlangıç kilosu yüksek olan kişilerde ilk haftalarda biraz daha hızlı düşüşler görülebilir. Ancak bunun önemli bir kısmı su kaybından kaynaklanabilir. Ama benim acelem var diyorsan, sporu da düzenli yapıyorsan, o zaman belki ayda 5-6 kg olabilir. Daha fazlası sağlığınızı riske atar! Kendinizi koruyun.

YAZ GELMEDEN DAHA İYİ SONUÇLAR NASIL ALINIR?

1. Kalori açığını abartmayın

Kilo kaybının temelinde enerji açığı oluşturmak vardır. Ancak çok düşük kalorili beslenmek hem sürdürülebilir değildir hem de kas kaybı riskini artırabilir.

Uzmanlar genellikle günlük yaklaşık 500 kalorilik bir açık oluşturmanın haftada yaklaşık yarım kilogramlık kayıp sağlayabileceğini belirtmektedir. Tabi bu kitap bilgisi.. Herkeste işe yaramaz. Siz nerede fazla kalori var, günü nasıl dengelerim derseniz daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.

2. Protein alımını ihmal etmeyin

Kilo verirken amaç sadece tartıdaki sayının düşmesi değildir. Yağ kaybederken kas kütlesini mümkün olduğunca korumak önemlidir. Bu nedenle her öğünde kaliteli protein kaynaklarına yer vermek faydalıdır.

3. Sadece daha az yemeye odaklanmayın

Araştırmalar, beslenme düzenlemelerinin fiziksel aktiviteyle birlikte uygulanmasının kilo kaybında daha etkili olduğunu göstermektedir. Düzenli yürüyüşler, direnç egzersizleri ve günlük hareket miktarını artırmak süreci destekler.

4. Uykuyu göz ardı etmeyin

Yetersiz uyku iştahı, enerji düzeylerini ve kilo yönetimini etkileyebilir. Sağlıklı kilo kontrolü yalnızca ne yediğinizle değil, yaşam tarzınızın bütününü kapsayan alışkanlıklarla ilişkilidir.

5. Kısa süreli çözümler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturun

Bir ay sonra bırakacağınız bir diyet yerine, altı ay sonra da devam ettirebileceğiniz alışkanlıklar edinmek çok daha değerlidir. Çünkü kilo vermek kadar verilen kiloyu koruyabilmek de önemlidir.

Yaz geliyor diye kendinizi aç bırakmanıza, şok diyetlere yönelmenize veya gerçekçi olmayan hedefler koymanıza gerek yok.

Sağlıklı kilo kaybı genellikle haftada 0,5–1 kilogram civarında ilerler. Bu hız ilk bakışta yavaş gibi görünse de kas kaybını azaltır, sağlık risklerini düşürür ve en önemlisi verilen kiloların kalıcı olma ihtimalini artırır.

Yaza kadar kaç kilo vereceğinize odaklanmak yerine, yaz bittikten sonra da sürdürebileceğiniz alışkanlıklar kazanmaya odaklanın. Çünkü gerçek başarı hızlı zayıflamak değil, sağlıklı şekilde zayıflayıp o noktada kalabilmek.

En doğrusu da diyetisyen eşliğinde , uzman desteği alarak sağlıklı yaşam ile bu işi çözmek. Unutmayın, uzman olmayan kişiler de diyet veriyor, herkes sağlıklı yaşam önerilerinde bulunuyor. Farklı uzmanlar, hatta uzman olmayanlar diyetisyenmiş gibi davranıyor. Size önemli bir tavsiye, gittiğiniz kişinin diyetisyen olduğundan emin olun. Diyetisyenin de iyi bir okuldan mezun olmuş mu? Tecrübesi hangi konuda? Nasıl bir eğitim almış ve size kim tavsiye etti, bu kısımları da atlamayın. Sağlıklı diyetler diliyorum!