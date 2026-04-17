Biliyor musunuz: Türkiye’de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor. Keza yine soruşturulan çocuk sayısı son 10 yılda yüzde 17.47 artış gösterdi.

Madem ilkemiz “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz”; o halde rakamlara daha derinden dalalım. Bakın, Adalet Bakanlığı’nın daha yeni paylaştığı 2025 istatistikleri neler:

2025 yılında toplam 330 bin 496 çocuk hakkında 683 bin 823 ayrı suçtan 332 bin 648 ayrı soruşturma yürütülmüş. Soruşturulan çocuklardan 141 bin 872’si yaralama gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlarla, 4 bin 54’ü cinayet gibi hayata karşı suçlarla, 12 bin 285’i ise silah ve bıçak gibi suç aletlerini taşımaktan suçlanmış.

2025’teki bu soruşturma dosyalarından 209 bin 22 tanesi hakkında karara varılmış, 123 bin 626’sı ise 2026’ya devredilmiş.

2025’te karara bağlanan soruşturma dosyalarında, 86 bin 424 çocukla ilgili 81 bin 339 adet dava açılmış.

Yine 2025’te toplam 184 bin 529 çocuk, 411 bin 971 ayrı suçtan mahkemelerde yargılanmış.

CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLAR KİM?

Ve bir başka önemli rapor

Takip edenler bilir; 2025’in son günlerinde çocukların suça sürüklenmesine dair bir Meclis araştırma komisyonu kuruldu. O komisyona rehberlik edecek araştırma ise birkaç hafta önce hazırlandı.

Araştırma için 26 cezaevinde bulunan toplam 607 tutuklu ve hükümlü çocukla anket yapıldı. İşte Adalet Bakanlığı uzmanlarının 92 sayfalık rapora çevirdiği, cezaevindeki çocuklara dair o araştırmada öne çıkan veriler:

- Çocukların büyük çoğunluğunu (yüzde 89) 15-17 yaş grubu oluşturuyor. Bu yaş grubunda erkekler sayıca (524) en baskın grup.

- Çocukların yarısından fazlası (yüzde 51.1) cezaevine girmeden önce okulu bırakmış. Okula düzenli devam edenlerin oranı yüzde 28.7’de kalmış.

- Çocukların yüzde 83.4’ü sigara, yüzde 52.9’u ise uyuşturucu/uyarıcı madde kullanıyor.

- Çocukların yüzde 72.5’i günde 1 saatten fazla sosyal medya kullanıyor. Görüşülen çocukların yüzde 41’i günde 4 saat ve üzeri kullanım yapan grup.

- Çocukların yüzde 32.3’ü daha önce en az bir kez şans oyunu oynamış. Düzenli oynama (sıklıkla/çok sık) oranı yaklaşık yüzde 10 civarında.

- Çocukların çoğunluğunun (yüzde 62.4) ebeveynleri birlikte yaşıyor. Ayrı yaşayan, yeniden evlenen veya vefat eden ebeveyn oranı toplamda yüzde 35.

- Çocukların önemli bir kısmı kalabalık ailelerden gelmekte. Yüzde 21.9’unun kendisi dışında 5 veya daha fazla kardeşi bulunurken sadece yüzde 6.1’inin hiç kardeşi yok.

- Çocukların yüzde 60.6’sının çevresinde (mahalle/sokak) suç işleyen kişiler bulunurken aile içinde bu oran yüzde 43.5.

- Çocukların yaklaşık yarısının (yüzde 43.8) ailesinde veya yakın çevresinde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan birileri var.

- Çocukların yüzde 20.6’sı (yani her 5 çocuktan 1’i) cezaevine girmeden önce psikolojik veya duygusal bir sorun yaşadığını belirtmiş.

- Çocukların yüzde 40’ı ev dışında en az bir kez şiddet görmüş.

- Çocukların yaklaşık yüzde 11’i cinsel şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını belirtmiş.

- Çocukların yüzde 10.4’ü kasıtlı olarak hayvanlara zarar verdiğini belirtmiş.