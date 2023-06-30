TELE1’in akıbeti ne olacak?

30 Haziran 2023 Cuma

Sizce TELE1 bedel ödeyecek mi? Yayımlanmasından beş gün sonra özel olarak montajlanan bir videodan bahsediyorsak, soruşturma dosyasından Merdan Yanardağ’ı tutuklamak için bir bahane yaratıldığını görüyorsak, dahası hukukun bu topraklarda yıldızların da ötesinde olduğunu tüm iliklerimize kadar hissediyorsak bir yanıtı var elbet: Evet!

Zaten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin önceden verilmiş bir hükmü açıkladı: “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.”

O halde yeni soru şu: Bu bedel ne olacak?

RTÜK Kanunu’na bakıyorum. RTÜK başkanının dediğinden kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının “d” bendi akla geliyor: “Yayın hizmetleri terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.”

Peki, bu kurala uymamakla suçlanan televizyon kanallarına ne ceza veriliyor?

Kanunun 32. maddesine göre kanalın reklam gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezasına ve suçun işlendiği ileri sürülen programın beş kez durdurulmasına hükmedilebilir.

Diyelim ki RTÜK cezayı “d” bendinden değil de aynı maddenin “a” ve “b” bendinden verirse ne olur?

Bentler özetle şöyle:

a) Yayınlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz.

b) Yayınlar ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.

10 GÜN KARARTMA RİSKİ

Şimdi kritik nokta şu:

Eğer ilgili televizyon kanalı son bir yıl içinde aynı gerekçeyle başka bir ceza almış ise durum değişiyor. Zira o zaman sadece ilgili program değil, kanalın tamamı 10 güne kadar karartılıyor. Eğer aynı maddeden verilecek ceza üçüncü kez tekrarlanır ise kanalın lisansı iptal ediliyor. Yani kanal kapanıyor.

Peki, TELE1 için RTÜK sayacı ne durumda?

Öğrendiğime göre kanalın “b” bendinden son bir yıl içinde verilen cezası var.

Yani... Olur da yine aynı bentten ceza verilirse TELE1’in 10 gün boyunca kapalı tutulacağını söylemek maalesef mümkün.

TELE1’i tamamen karartmak için bir kirli oyun da oynanabilir mi? İhtimal var ama yazmaya elim varmıyor.

Gericilikte, baskıda ve kendini Saray’a kanıtlamakta yarışan bürokratların dönemini yaşayacağız bu dönemde. En radikalin en gözde olduğu, giderek büyüyen bir çığla sınanacağız. Bize düşen unutmamak, cesaret göstermek ve inatla hukuku savunmak olacak.

“Hayır” sözcüğü dilimize de zihnimize de mıh gibi çakılsın.