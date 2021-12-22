Öğretmenleri yetersizsin dedi, Onlar tarihe damga vurdu

22 Aralık 2021 Çarşamba

Çocuğunuzun düşünme yeteneği eğitimciler tarafından kuşku götürüyor. Dalgınlığı ya da tam tersi fazla hareketliliği ile sürekli sınıfın ahengini bozuyor. Ne kadar çalışırsa çalışsın başarılı olamıyor. Çaldığı kapılar defalarca yüzüne kapanıyor. Kimbilir belki de herkesin vazgeçtiği ve yaka silktiği çocuğunuz geleceğin Benjamin Franklin’i, Einstein’ı, Beethoven’ıdır.

İşte beceriksiz, kusurlu, yetersiz olarak değerlendirilen, çocukluk yıllarında defalarca başarısızlığı tadan, hatta kimi zaman alay konusu olan DÜNÜN ÇOCUKLARI, bugünün İNSANLIK TARİHİNE DAMGASINI VURAN DEHALARI.

Fikirleri ve hayalleri aptalca bulunan, hatta okul yıllarında zihinsel engelli gözüyle bakılan, sonra bilim dünyasında çığır açan ALBERT EINSTEIN…

Öğretmeninin “O beyinsiz bir çocuk ve hiçbir işte başarılı olamaz.” diye ailesine mektup yazdığı dünya bilim tarihine adını kazıyan bilim adamı THOMAS EDİSON…

Öğretmenlerinin “ablak suratlı bir tembel” diye tarif ettiği BALZAC…

Gittiği hiçbir okulda başarılı olamayıp son çare ailesinin çiftliğinin başına getirilen ISAAC NEWTON…

Öğretmeni tarafından büyük ağzı yüzünden “Torba Ağız” lakabı ile çağrılan, sözlü cazın yaratıcısı ARMSTRONG…

İçinde öğrenme istediği olmadığı gerekçesiyle kolejden atılan, “Savaş ve Barış” başyapıtının yazarı LEO TOLSTOY…

Başarısızlığı yüzünden öğretmenlerinden sürekli şikayet aldığından annesi tarafından Eton Koleji’nden alınan ünlü İngiliz kumandanı ARTHUR WELLESLY…

Lise 2.sınıfta kendisinin yeteneksiz, boyunun ise kısa olduğunu söyleyen antrenörü tarafından okul basket takımına alınmayan, dünyanın yetiştirdiği en büyük basketbol yıldızı MİCHAEL JORDAN…

Keman tutuşunu gören hocası tarafından “Müzisyen olamaz!” diye etiketlenen Dünya Müzik Tarihi’nin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden klasik müzik bestecisi BEETHOVEN…

Askeri liseye ancak 3.denemesinde en düşük derecelerden biriyle giren SIR CHURCHILL…

İlk başvurduğu müzik stüdyosundan “GİT VE KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜNE DEVAM ET!” sözleriyle kovulan ELVIS PRESLEY…

Üniversitedeki profesörün “bir bilim adamı için gerekli olan berrak düşünebilme yeteneği yok.” mektubu ile eğitimini yarıda bırakan, genetik biliminin kurucusu GREGOR MENDEL…

Öğretmeninin yeteneksiz, çalışmayı sevmeyen ve aptal biri olduğunu yazdığı raporla okuduğu kolejden uzaklaştırma alan; öte yandan yaşamı boyunca elde ettiği inanılmaz başarılar ve 400’den fazla icatla bir sanayi imparatorluğu kuran GEORGE WESTİNGHOUSE…

HERKES BECERİKSİZ, YETERSİZ, UYUMSUZ DEDİ, ONLAR eserleri ve fikirleri ile TARİHE DAMGA VURDU. İşte okul başarısızlığı ile okul sonrası başarısızlığının ilişkili olup olmadığına dair yapılmış çok sayıda araştırmanın bambaşka bir boyutu; eserleri ve fikirleri ile zamanın ötesine geçmiş olan çoğu dahinin ezber bozan inanılmaz hayat hikayelerinde gizli.