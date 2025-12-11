Monaco mağlubiyeti, işe yarayan oyuncularla kadro derinliği yaratılması gerektiği gerçeğini üst üste 4. sezonda da hem Okan Buruk’un hem Dursun Özbek’in hem de kendini koca kulübün “futbol aklı” zanneden bazı yöneticilerin yüzüne acı şekilde çarptı! Milyon Avro’luk takım, Osimhen ve Lemina varsa oynuyor, onlar yoksa vasat bir hal alıyor. Galatasaray’da aralık, ocak ve şubat, Okan Buruk’un “duraklama dönemi” yaşadığı aylardır. Yönetim de “Vardır hocanın bir bildiği” der geçer bu aylarda... Sonrası Avrupa’ya veda edilir, haftada tek maça dönülür, takım ligde form yakalar, “Mayıslar bizimdir” mottosu ve kapanış! Ne de olsa yönetmen, hep aynı senaryoyu yazıyor! Peki ya Avrupa? Kurucu başkan Ali Sami Yen’in 120 yıl önce koyduğu vizyon nerede? Artık yüzleşme vakti gelmedi mi sayın Okan Hocam?