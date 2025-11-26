Okan Buruk’un kenarda konsantre olduğu kadar Galatasaraylı futbolcular sahada maça odaklanmamıştı. 90 dakikanın özeti bu! Bugüne kadar az sakatlık yaşandığı için övülen takımda Yunus hariç birçok futbolcunun adale sorunu yaşaması üzerine düşünülmesi gereken bir durum. Osimhen olmayınca Galatasaray duruyor bu net. Yunus yokken de rakip savunmayı delici bir ismi kalmıyor Sarı-Kırmızılıların. Lemina olmayınca ileriye çıkışlarda, geriye dönüşlerde rakibine kolay avlanıyor Cim-Bom... Üstüne bir de formsuz İlkay ile Sara, top kaybından başka bir şey yapmayan Sane eklenince kazanmak elbette imkânsızdı. İspanyol hakemin göstermediği kartlar maçın seyrini etkiledi elbette. Ama kendi yarı sahanda kalabalık şekilde tüm savunman yerleşmişken çizgiye inen rakibinin 3 pasında “halı saha golü” yiyorsan orada düşünmek lazım Okan Hocam...