Okan Buruk’un kenarda konsantre olduğu kadar Galatasaraylı futbolcular sahada maça odaklanmamıştı. 90 dakikanın özeti bu! Bugüne kadar az sakatlık yaşandığı için övülen takımda Yunus hariç birçok futbolcunun adale sorunu yaşaması üzerine düşünülmesi gereken bir durum. Osimhen olmayınca Galatasaray duruyor bu net. Yunus yokken de rakip savunmayı delici bir ismi kalmıyor Sarı-Kırmızılıların. Lemina olmayınca ileriye çıkışlarda, geriye dönüşlerde rakibine kolay avlanıyor Cim-Bom... Üstüne bir de formsuz İlkay ile Sara, top kaybından başka bir şey yapmayan Sane eklenince kazanmak elbette imkânsızdı. İspanyol hakemin göstermediği kartlar maçın seyrini etkiledi elbette. Ama kendi yarı sahanda kalabalık şekilde tüm savunman yerleşmişken çizgiye inen rakibinin 3 pasında “halı saha golü” yiyorsan orada düşünmek lazım Okan Hocam...
Halı saha golü!
Yazarın Son Yazıları
Okan Buruk’un kenarda konsantre olduğu kadar Galatasaraylı futbolcular sahada maça odaklanmamıştı.
Konuyu hiç dramatize etmeyeyim.
Konuyu hiç dramatize etmeyeyim.
Ata’nın evlatları
Deneme tahtası!
Eskisi gibi değil
Tezat!
‘Yok’ları Oynamak!..
Atamayana Atarlar!
Bir Sebebi Var
Süper Lig ve PTT 1. Lig'de son haftalarda üst üste yaşanan hakem hataları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) yaptığı hatayla "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın 3 Temmuz’da başlayan şike – teşvik iddialarına yönelik soruşturma ve beraberinde gelişen dava süreci hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği yazılı soru önergesini Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yanıtladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Umut Oran, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'da değişiklik yapılmasına yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdi.
Futbol gündemini sarsan şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı geçen futbolcu ve yöneticilerin henüz mahkeme sürecine geçilmeden statlara giriş yasağı alması yeni bir tartışmayı başlattı.
Ulusal Takım'ın Euro 2012 Elemeleri'ndeki Belçika maçı öncesi ve sonrasında adı sürekli Chelsea ile anılan teknik direktör Guus Hiddink, futbol gündemindeki spekülasyonlar nedeniyle taktik değiştirdi.
Bursaspor- Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar futbolumuzda tarihi bir kara leke olarak yerini alırken Avrupa arenasıyla yarıştığı konuşulan ligimizin 'marka değeri' olumsuz etkilendi.
Türkiye’de fazla tanınmayan bir spor dalı squash... Ama içinde hırs, rakibe saygı ve sürati yüksek seviyede barındırıyor. Squash’ın Türkiye’de ve özellikle Ankara’da gelişmesinde Delos Squash & Sports Club ortaklarından ve antrenörlerinden Amir Nawaz’ın büyük katkısı var. Biz de squashı daha iyi anlayıp tanıtmak için sorularımızı Nawaz’a yönelttik.