Konuyu hiç dramatize etmeyeyim. Profesyonel hayat, her futbolcu her kulübe transfer olabilir. Elbette sözleşmesinin bulunduğu kulübünün istediği şartlar yerine getirilirse. Yani kişiler değil kurumlar esastır. Hele Galatasaray’da niceleri gelip gitmiştir, isimleri bile hatırlanmayan! Demek ki neymiş; Gol attıktan sonra tribünlere Metin Oktay pozu vermek, sadece bir sevinç gösterisinden ibaret değilmiş! O poz, aslında duruşunla, tavrınla, duyduğun aidiyetinle içinin doldurulması gereken bir şeymiş...