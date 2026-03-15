Formda bir Başakşehir ve yorgun bir Galatasaray… Maçın denklemi bu. Nitekim ilk yarıda, Başakşehir hatasız futbolu ve Yusuf’un şutlarından gelen net pozisyonlarla formunu kanıtlıyor. Galatasaray ise yorgunluğunu çok yansıtmıyor belki ama gol yollarında etkili olamıyor. İkinci yarıda Galatasaray’ın artırdığı baskıyı, Ebosele’nin 56’da gördüğü kırmızı kart kamçılıyor. İlk gol, bir dakika sonra maçın çalışkanı Singo’dan geliyor. İkinci golü her maçın çalışkanı Osimhen (66’), son golü ise Nhaga (86’) imzalıyor. Galatasaray zorlu rakibinden 3 puanı 3 golle alıp, rahat ve mutlu “darısı Liverpool’a” temennisiyle yoluna devam ediyor…