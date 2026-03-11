Galatasaray, Liverpool karşısında maça her açıdan hazır olarak başlıyor... Seyircisi, futbolcusu, teknik ekibiyle; herkes görevine harfiyen uyuyor… Sarı-Kırmızılı takım, oyunun temposunu kontrol etmeyi seven Liverpool’a kontrolü kaptırmıyor, rakibine denk bir oyun sergiliyor. Hız ve önde basma arzusu, zaman zaman ciddi defans zaaflarına yol açsa da, Galatasaray’ın defans hattı ve özellikle de alkışlanacak bir performansla Uğurcan hata yapmıyor... Liverpool ise, 7’de Osimhen’in asistiyle gelen Lemina’nın kafa golüne engel olamıyor. Galatasaray’ın ilk 45’teki oyununun kısa özeti “canla başla”... İkinci yarıdaysa Liverpool’un baskısı artınca tablo canhıraşa geçiş yapıyor. İki takımın da kaleleri sık sık tehlikeyle burun buruna kalıyor. Galatasaray, çok istediği ve işini kolaylaştıracak ikinci bir gole ulaşamasa da; kusursuz futbolunu, galibiyetini ve moralini cebine koyup bir sonraki maça öyle gidiyor.
Canla başla
