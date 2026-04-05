Derbilerde söylenen “İyi olan kazansın” ifadesi, Trabzonspor-Galatasaray maçının ortasına yerleşiyor… Zira iki taraf da diğerine göre ne iyi ne de kötü… Belki cümle “Biraz daha iyi olan kazansın” olsa, ilk yarının galibi Trabzonspor olur… Hem kurduğu disiplinli oyun ve baskıyla, hem de hem attığı golle: Ki, 4’te, ev sahibi için günün yıldızı Pina’nın “bunu al at” asistini, kusursuz bir kafa ile ağlara gönderen Onuachu’dan geliyor. İkinci yarıda ise “biraz daha iyi olma” rolü; taktik değişikliğin de etkisiyle Galatasaray’a geçiyor. Galatasaray adına maçın yıldızlarından Barış Alper asisti, Singo ise golü imzalıyor (48’)… Ama Galatasaray tam kafayı toplamışken, 62’de Nwaiwu’dan yine bir kafa golüyle avlanıyor. Sonrasında oyunun bu yarının hâkimi olsa da galibi olamıyor. Derbide “Kafayı kullanan” puanları topluyor.