Derbilerde söylenen “İyi olan kazansın” ifadesi, Trabzonspor-Galatasaray maçının ortasına yerleşiyor… Zira iki taraf da diğerine göre ne iyi ne de kötü… Belki cümle “Biraz daha iyi olan kazansın” olsa, ilk yarının galibi Trabzonspor olur… Hem kurduğu disiplinli oyun ve baskıyla, hem de hem attığı golle: Ki, 4’te, ev sahibi için günün yıldızı Pina’nın “bunu al at” asistini, kusursuz bir kafa ile ağlara gönderen Onuachu’dan geliyor. İkinci yarıda ise “biraz daha iyi olma” rolü; taktik değişikliğin de etkisiyle Galatasaray’a geçiyor. Galatasaray adına maçın yıldızlarından Barış Alper asisti, Singo ise golü imzalıyor (48’)… Ama Galatasaray tam kafayı toplamışken, 62’de Nwaiwu’dan yine bir kafa golüyle avlanıyor. Sonrasında oyunun bu yarının hâkimi olsa da galibi olamıyor. Derbide “Kafayı kullanan” puanları topluyor.
Kafayı kullanmak
Derbilerde söylenen "İyi olan kazansın" ifadesi, Trabzonspor-Galatasaray maçının ortasına yerleşiyor…
05.04.2026
Darısı Liverpool’a
Formda bir Başakşehir ve yorgun bir Galatasaray…
15.03.2026
Canla başla
Galatasaray, Liverpool karşısında maça her açıdan hazır olarak başlıyor...
11.03.2026
Uğur ve Can
Çoğu zaman tutuk geçen İstanbul derbilerinden farklı olarak tempolu başlıyor Beşiktaş-Galatasaray derbisi...
08.03.2026
Tutku
Juventus maçının “yenik muzafferi”, ligde açılan yaralarını sarmak için çıkıyor sahaya.
01.03.2026
Sahada yok
Teoride iki tarafın da hedefi var...
22.02.2026