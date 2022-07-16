Bayram tebriği

16 Temmuz 2022 Cumartesi

Biz: Pahalılık, açlık, derin yoksulluk, büyük ekonomik kriz var.

Onlar: Hayat pahalılığının sebebi biz değiliz.

Biz: İnsanlar çöpten besleniyor, açlıktan intihar edenler var.

Onlar: Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, çarklar dönüyor.

Biz: Ülke cinayet, tecavüz, suistimal ve şiddet sarmalında. Suçlular dışarıda geziyor.

Onlar: Allah'ın yazdığı kaderi değiştiremeyiz, hele yargıyı hiç etkileyemeyiz.

Biz: Kadınlar sistematik olarak katlediliyor, erkekler salınıveriyor.

Onlar: Kadınla erkek eşit değildir.

Biz: Doktorlar saldırıya uğruyor, göz göre göre cinayete kurban gidiyor.

Onlar: Doktorlar eylem yaparak hastaların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Biz: Ülkenin mühendisleri, doktorları, bilim insanları, parlak çocukları ülkeyi terk ediyor.

Onlar: Gidiyorlarsa gitsinler.

Biz: Ülkenin medeni kanunları kadın ve çocukların aleyhine değiştiriliyor. Laik yapı bozularak şeriat hükümlerine dayanan hukuk yapısı hedefleniyor.

Onlar: Devletin ideolojisi İslam’dır.

Biz: Devletin kritik noktalarına tarikatlar, cemaatler yerleştiriliyor. Milli kaynaklar gizli anlaşmalarla aktarılıyor.

Onlar: Ne istediler de vermedik.

Biz: Hazine tam takır, ihalelerde yolsuzluk diz boyu, kayıplar geri döndürülemez düzeyde.

Onlar: Yol, köprü, havalimanı yapıyoruz. Sistem tıkır tıkır işliyor.

Biz: 128 milyar dolar nerede?

Onlar: Abra kadabra…Sizi dava ediyoruz.

Biz: Bu kadar zulüm canımıza tak etti. Seçimle gideceksiniz.

Onlar: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten hakkınızda suç duyurusunda bulunuyoruz.

…

Onlar: Biz iktidara gelmeden önce elektrik, su, yol, hastane, ev, araba yoktu…

Onlar: Bu ülkeyi kimseciklere bırakmayız.

Onlar: Dış odaklar kuyumuzu kazıyor, oyuna gelmeyiz.

Onlar: Kırmızı çizgimizi geçmeyin, bizim dediğimiz gibi yaşayın.

Onlar: Bu arada hayırlı bayramlar!