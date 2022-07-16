Bayram tebriği
Biz: Pahalılık, açlık, derin yoksulluk, büyük ekonomik kriz var.
Onlar: Hayat pahalılığının sebebi biz değiliz.
Biz: İnsanlar çöpten besleniyor, açlıktan intihar edenler var.
Onlar: Ekonomi canlı mı canlı, büyüme yüzde 12’lere varmış, çarklar dönüyor.
Biz: Ülke cinayet, tecavüz, suistimal ve şiddet sarmalında. Suçlular dışarıda geziyor.
Onlar: Allah'ın yazdığı kaderi değiştiremeyiz, hele yargıyı hiç etkileyemeyiz.
Biz: Kadınlar sistematik olarak katlediliyor, erkekler salınıveriyor.
Onlar: Kadınla erkek eşit değildir.
Biz: Doktorlar saldırıya uğruyor, göz göre göre cinayete kurban gidiyor.
Onlar: Doktorlar eylem yaparak hastaların hayatlarını tehlikeye atıyor.
Biz: Ülkenin mühendisleri, doktorları, bilim insanları, parlak çocukları ülkeyi terk ediyor.
Onlar: Gidiyorlarsa gitsinler.
Biz: Ülkenin medeni kanunları kadın ve çocukların aleyhine değiştiriliyor. Laik yapı bozularak şeriat hükümlerine dayanan hukuk yapısı hedefleniyor.
Onlar: Devletin ideolojisi İslam’dır.
Biz: Devletin kritik noktalarına tarikatlar, cemaatler yerleştiriliyor. Milli kaynaklar gizli anlaşmalarla aktarılıyor.
Onlar: Ne istediler de vermedik.
Biz: Hazine tam takır, ihalelerde yolsuzluk diz boyu, kayıplar geri döndürülemez düzeyde.
Onlar: Yol, köprü, havalimanı yapıyoruz. Sistem tıkır tıkır işliyor.
Biz: 128 milyar dolar nerede?
Onlar: Abra kadabra…Sizi dava ediyoruz.
Biz: Bu kadar zulüm canımıza tak etti. Seçimle gideceksiniz.
Onlar: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten hakkınızda suç duyurusunda bulunuyoruz.
…
Onlar: Biz iktidara gelmeden önce elektrik, su, yol, hastane, ev, araba yoktu…
Onlar: Bu ülkeyi kimseciklere bırakmayız.
Onlar: Dış odaklar kuyumuzu kazıyor, oyuna gelmeyiz.
Onlar: Kırmızı çizgimizi geçmeyin, bizim dediğimiz gibi yaşayın.
Onlar: Bu arada hayırlı bayramlar!
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