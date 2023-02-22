Politika kimin içindir?

22 Şubat 2023 Çarşamba

Platon ‘Politikaya katilmayı reddetmenin cezalarından biri kendinden daha aşağıdakiler tarafından yönetilmektir’ der.

Politika en basit anlamıyla devlet işlerini düzenleme ve yürütme faaliyetidir.

Politika belli grupların kaynaklar ve statünün dağıtılması konusunda karar vermesidir.

Politika yasaları yapmak, iç ve dış güvenliği sağlamak, ekonomik, siyasi, sosyal düzeni yönetmektir.

Politika aynı zamanda bireyler arasındaki güç ilişkilerini tanımlar.

Evlilik, çocuk, aile, çevre, iş, okul, toplumsal normlar, cinsiyet rolleri politikanın konusudur.

Eğitim ve bilime erişim politiktir.

Fırsat eşitliği politiktir.

Sağlık hizmetlerine ulaşabilmek ya da dışında kalmak politiktir.

Barınabilmek, insani ihtiyaçlarını sağlayabilmek ve temel haklarını kullanabilmek politiktir.

İş bulabilmek, o işteki çalışma koşulları, güvenceler ve eksiklikler politiktir.

Paranın kimin elinde olduğu politiktir.

Sokakta, okulda, evde, işte can ve mal güvenliği politiktir.

Dilediğini giyebilmek, fikrini açıklamak, yazmak, sanat yapmak, toplanmak ve görüş bildirmek politiktir.

Kadınlar, çocuklar, göçmenler, dini ya da etnik azınlıklar, LGBTİ+lar gibi dezavantajlı grupların refahları ve hakları politiktir.

Doğduğumuz topraklar, yaşadığımız ülke, uymak zorunda olduğumuz hukuk ve sosyal kuralların bütünü politiktir.

Halkın emrinde olması gereken devlet mekanizmasının belli bir zümrenin çıkarına teslim edilmesi politiktir.

Bir ülkedeki yasaklar, kısıtlamalar, cezalar politiktir.

Politikayı bazılarına yasaklamak, muhalefeti susturmak, medyayı kontrol altına almak politiktir.

‘Politikadan uzak durun, şimdi politika yapmayın’ demek politiktir.

Askeri kararlar, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar, savaş ya da barışı seçmek politiktir.

Bir ülkenin doğa ve tarih mirasını korumak ya da talan etmek politiktir.

Yaşanan doğal afetlere bilimsel ve lojistik hazırlık, afet sonrası koordinasyon ve yönetim politiktir.

Bir depremde onbinlerin ölmesi politiktir.

Bir ülkede nasıl yaşadığımız ya da öldüğümüz bütünüyle politiktir.

Refah, fırsat, ekonomi, özel hayat, fikir dünyası, cinsel ilişkiler, bireyin mutluluğu…

İnsan yaşamıyla ilgili her mesele politiktir ve bu evrende insan ırkı var olduğu sürece kalıcıdır.

Özetle her şey politiktir.

Ve politika herkes içindir.