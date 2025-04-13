Barış faşizmle değil, demokrasiyle gelir

13 Nisan 2025 Pazar

Terör; hangi ırk, millet, din, mezhep ya da başka bir kimlik adına yapılırsa yapılsın, baskıya, korkutmaya, şiddete ve cinayete dayalı olan Faşizmin bir aparatı* ya da doğrudan bizzat kendisidir.

Her Terörist Örgüt ya da Devlet, kendisini meşrulaştırmak, Faşist uygulamalarını haklı göstermek için karşısında Faşist bir Örgüt veya Faşist bir Devlet yapısı arar.

Böyle bir yapı yoksa, onu yaratmaya çalışır.

Onu da beceremezse, karşısında böyle hayali bir Faşist Devlet veya hayali bir Faşist Örgüt yapısı olduğunu, ona karşı savaştığını öne sürer.

Bu nedenle, İç Barış’ı sağlamak için Teröre ve Faşizme karşı en iyi mücadele, Demokratik Devletler, Demokratik İktidarlar, Demokratik Partiler, Demokratik Örgütler ve Demokratik ilkeler aracılığıyla yapılır!

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Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı Terör Belası, Ayrılıkçı Faşist Irkçıların, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ne saldırması biçiminde ortaya çıkmıştır.

Arkasında, global bir güç ve kuvvet olarak da Türkiye Cumhuriyeti’ni, bölmek, bölmek olanaklı olmazsa, zayıflatmak isteyen Emperyalizm vardır!

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İç Barış için Terörizm ve Faşizmle en iyi mücadele, bunların istismar ettikleri, din, mezhep, ırk ve milliyet kimliklerinin Demokratikleştirilmeleri ile gerçekleştirilir.

1) Faşist ve Terörist dincilik ve ırkçılık, ayrımcıdır, bölücüdür, saldırgandır, savaşçıdır, başka ırk ve milletlerin haklarına saygılı değildir, jenoside eğilimlidir.

Demokratik dindarlık ve yurtseverlik, uzlaşıcıdır, birleştiricidir, barışçıdır ancak kendi ülkesine haksızlık edilmesine karşıdır.

2) Faşist ve Terörist dincilik ve ırkçılık, bir dinin, bir mezhebin, bir ırkın üstünlüğü anlayışına dayanır.

Demokratik dindarlık ve yurtseverlik, bütün dinlerin, mezheplerin, ırkların ve milletlerin eşitliği anlayışına dayanır.

3) Faşist ve Terörist dincilik ve ırkçılık ülkesinde ve dünyada olan olaylara sadece kendi dini, mezhebi, etnik aidiyeti açısından bakar.

Demokratik dindarlık ve yurtseverlik, ülkesinde ve dünyada olan olaylara, Temel Hak ve Özgürlüklere uygunluk bağlamında ülkesinin ve tüm halkının çıkarları açısından bakar.

4) Faşist ve Terörist dincilik ve ırkçılık, kendi dininden, mezhebinden, ırkından ya da milliyetinden görmediği insanları kendisiyle eşit kabul etmez ve toplum içinde onların eşit siyasal haklara sahip olmasını engeller.

Demokratik dindarlık ve yurtseverlik, kendi dininden, mezhebinden, ırkından ya da milliyetinden olmayan insanları da kendisiyle eşit siyasal haklara sahip vatandaşlar olarak kabul eder.

5) Faşist ve Terörist dincilik ve ırkçılık, insanları bir arada tutmak, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için düşman arar, kin ve nefret öğelerini kullanır, baskıcıdır, totaliterdir, din, mezhep, ırk ve millet olarak düşmanları vardır.

Demokratik dindarlık ve yurtseverlik, insanları bir arada tutmak, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için insanların dostluk, refah ve barış içinde eşit vatandaşlar olarak birlikte yaşamalarını gerçekleştirmeye çalışır; demokratik değerleri ve insan haklarına dayalı hukuku kullanır, baskıya ve baskıcılığa karşıdır, din, mezhep, ırk ve millet olarak düşmanları yoktur.

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Mustafa Kemal Atatürk, “Ne mutlu Türk olana” değil, “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek ve “Türk milletini” “Misakı Milli sınırları içindeki Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir” diye tanımlayarak faşist milliyetçiliğin değil, demokratik milliyetçiliğin yani yurtseverliğin temellerini atmıştır.

Aparat*: Cihaz. Alet. Gereç. Malzeme. Aygıt.

Aparat, genellikle makinelerin ve cihazların içinde yer alan, onların performansını artıran ve ömrünü uzatan küçük parçalara denir.