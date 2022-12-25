Cezaevinde ölüm

25 Aralık 2022 Pazar

Cezaevlerindeki tutuklu ve mahkûmlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sadece denetimi değil, aynı zamanda koruması altındadırlar.

Vural Avar Paşa’nın cezaevindeki ölümü dolayısıyla bazı ölüm vakalarını okurlarıma anımsatmak istedim.

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1) Kuddusi Okkır.

6 Temmuz 2008, 60 yaşında.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün talimatıyla Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı, 20 Haziran 2007 günü tutuklandı.

Okkır’ın, Ergenekon örgütünün finansörü olduğu iddia edildi.

Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde akciğer kanseri, beyin ve kemik metastazına yakalanan Okkır; konuşamıyor, ayakta duramıyor, kişisel gereksinimlerini tek başına gideremiyor ve ağızdan beslenemiyordu.

1 Temmuz 2008 tarihinde serbest bırakıldı ve 5 gün sonra yoksulluk içinde hayatını kaybetti.

2) Ali Tatar.

19 Aralık 2009, 42 yaşında.

Deniz Kuvvetleri Öğretmen Yarbay.

Poyrazköy davasıyla birleşen amirallere suikast davasından tutuklandı. 10 gün sonra serbest kaldı, iki gün sonra tekrar tutuklanması için evine gelindiğinde intihar etti.

3) Kaşif Kozinoğlu.

13 Kasım 2011, 56 yaşında.

Emekli asker ve MİT mensubu.

Savcı Zekeriya Öz’ün isteği üzerine Alaattin Çakıcı ile ilişkili olarak tutuklanmıştı.

Davası devam ederken Silivri Cezaevi’nde hastalandı, hastaneye götürülürken yolda öldüğü belirtildi.

4) Mehmet Haşimoğlu.

13 Ağustos 2012, 52 yaşında.

28 Şubat dolayısıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltında hastalandı. Ameliyat oldu ve vefat etti.

5) Murat Özenalp.

1 Mayıs 2014, 49 yaşında.

Emekli Deniz Kurmay Albay.

Mamak Cezaevi’nde açık görüş sırasında beyin kanaması geçirerek tedavi altına alındı ve kurtarılamadı.

Sonradan kumpas olduğu açıklanan ve sanıkları beraat eden Balyoz davası mahkûmların-dandı.

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Cemaat-AKP ittifakı bozulunca bu kumpasları yapanların bir bölümünün başına da aynı felaketler gelmeye başladı.

6) Teoman Gökçe.

2 Nisan 2018, 49 yaşında.

Eski HSYK üyesi yargıç.

FETÖ’den tutukluyken Sincan Cezaevi’nde kalp krizi sonunda vefat etti.

7) Zeki Güven.

1 Temmuz 2018, 48 yaşında.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak FETÖ soruşturmasında tutukluydu.

Ankara Sincan Cezaevi’nde kalp krizi sonucunda vefat etti.

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Elbette başka tutuklu ve mahkûm ölümleri de vardı:

8) Murat Saat.

28 Aralık 2017, 42 yaşında.

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

1996 yılında gözaltına alınmış, Devrimci Halk Partisi (DHP) davasından yargılanmış ve müebbet hapse mahkûm edilmişti.

9) Helin Bölek.

3 Nisan 2020, 29 yaşında.

Açlık grevi sonunda vefat etti.

Grup Yorum sanatçısıydı.

10) Mustafa Koçak.

24 Nisan 2020, 28 yaşında.

Açlık grevi yaparken vefat etti.

Savcı Kiraz’ın öldürülmesi olayına iştirak ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkûm olmuştu.

11) İbrahim Gökçek.

7 Mayıs 2020, 39 yaşında.

Açlık grevinde vefat etti.

Grup Yorum müzisyeniydi.

12) Ebru Timtik.

27 Ağustos 2020, 42 yaşında.

Adil yargılanma amacıyla yaptığı açlık grevinde vefat etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu’nun üyeleri olan avukatlarla birlikte tutuklanmıştı.

13) Mustafa Kabakçıoğlu.

26 Ağustos 2020, 44 yaşında.

Gümüşhane Cezaevi’nde tek kişilik hücrede ölü bulundu. KHK’li komiser yardımcısıydı.

14) Halil Güneş.

15 Aralık 2021, 51 yaşında.

29 yıldır cezaevindeydi.

Kanserdi, hücresinde vefat etti.

15) Nusret Muğla.

13 Şubat, 84 yaşında.

FETÖ davasından içerideydi. Koronavirüsten vefat etti.

16) Ferhan Yılmaz.

10 Nisan 2022, 41 yaşında.

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde adli suçlardan dolayı hapis yatarken kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Ailesi, Ferhan’ın vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu, ona işkence edildiğini iddia etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ferhan Yılmaz’ın bedeni üzerinde herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izine rastlanmadığını belirtti.

17) Vural Avar.

20 Aralık 2022, 85 yaşında.

Ceza olarak rütbeleri de sökülmüş olan Emekli Korgeneral.

Yüksek tansiyon, kalp, demans, prostat, işitme kaybı hastasıydı.

Koğuşta düşmüş, kaburgaları kırılmış, akciğeri delinmişti.

Hastanede kendisini görmek isteyen eşiyle görüştürülmemiş ve doktorlar tarafından verilen “cezaevinde kalabilir” raporuyla, ameliyat sonrasında koğuşuna geri yollanmıştı.

28 Şubat 1997 tarihinde darbe yapılmış olduğu iddiasıyla haksız ve hukuksuz olarak mahkûm edilmiş ve bazıları 90 yaşına gelmiş olan hasta ve emekli komutanlardan biriydi.

Arkasında, haksızlığa uğramış olan on hasta ve yaşlı komutan arkadaşı daha içeride kaldı.

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Cezaevinde ölüm olaylarının sadece bir bölümünün gösterildiği yukarıdaki bu listeye:

Tansiyon ve böbrek hastasıyken Ergenekon’dan gözaltına alınan ve yaklaşık altı ay sonra 30 Ocak 2009’da hayatını kaybeden Prof. Dr. Uçkun Geray...

Kanser hastasıyken evi basılan ve bir süre sonra 18 Mayıs 2009’da 74 yaşında vefat eden Prof. Dr. Türkan Saylan...

Ve...

85 yaşında, kalp hastası iken, gözaltına alınıp iki gün iki gece uykusuz sorgulandıktan bir hafta sonra enfarktüs geçiren ve ameliyat sonrası hayatını 21 Haziran 2010’da yitiren İlhan Selçuk dahil değildir.

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Hasta ve yaşlı mahkûm ve tutukluların hapiste ölmeleri beklenmemeli, hepsi bir an önce tahliye edilmelidir.