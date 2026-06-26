Ülkemiz çılgın bir zulüm girdabının içinde çırpınıyor!

Dün Cumhuriyet’te, Barış Terkoğlu “Maocu teyzeler örgütü!” başlıklı yazısında korkunç bir olay aktardı.

Salı sabahı saat beş buçukta telefonu çalıyor...

Ve gerisini söyle anlatıyor:

“Bu saatte çalan telefon hayra alamet değildir. Yataktan sıçrayarak açtım.

Ankara Üniversitesi Hocası Doçent Emel Memiş jandarma tarafından evinden gözaltına alınmıştı. Arayan eşiydi.

Evlerine ilk defa kolluk gelmişti. ‘Bu durumda ne yapmak gerekir’ diye bir damdan düşen olarak bana soruyordu.”

Terkoğlu derhal olayı araştırmaya başlıyor ve şu inanılmaz gerçeklere ulaşıyor:

“6-7 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde 241 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. ‘Seni alıyoruz’ demeye bir gerekçe bulunmalıydı.

Savcılık açıklamasında TKP/ ML’den DHKP/C’ye, THKP/ C’den MLKP’ye, TKİP’ten DSİH’ye örgütler geçidi vardı.”

Daha sonra tutuklananların yakınlarıyla konuşmaya başlıyor ve ortaya korkunç bir manzara çıkıyor.

Örneğin, 64 yaşındaki Ayten Özdemir’in kızı Ayşen, annesinin başına gelenleri şöyle anlatıyor:

“Annem TEMA Vakfı gönüllüsü bir emekli öğretmen. 3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti’ne arkadaşlarıyla gezi düzenlediler. Otobüste 44 kişilerdi. Çoğu 60-75 yaş arasında emekli kadınlar.

Dönüş yolunda mola için durdukları yerde Ankara’ya haklarını aramaya giden maden işçileri ile karşılaşmışlar. Gidip destek vermek istemişler.

Ama otobüsten inip yanlarına gitmelerine polis izin vermemiş. O gün yol boyunca otobüsleri 3 kez durdurulup kimlikleri toplanmış, GBT’lerine bakılmış.

Kazasız belasız eve geldiler. Aradan 3-4 gün geçince polis apartmana gelip komşulara ‘Burada mı oturuyor’ diye sormuş.”

***

Bir başka tutuklu yakını, 62 yaşındaki Gül Özgür’ün oğlu Çağrı Özgür, Terkoğlu’na şunları anlatıyor:

“İçlerinde en politik olanı annem. CHP’lidir. Diğerleri okullara meşe palamudu eğitimi filan vermek için giden yaşlanınca toprakla uğraşan emekliler.

TEMA gezisi dönüşü Beypazarı’nda madencileri görmüşler ama yanlarına gidememişler bile. Yolda madenciler için alınan güvenlik önemli nedeniyle otobüsleri 3 kez durdurulmuş, GBT yapılmış. 10 gün önce de polis apartmanlara gelip komşulara sorup hepsi için adres tespiti yapmış.

TEMA Vakfı Ankara Şube Başkanı da gözaltına alındığı için tam sayıyı bilemiyoruz. Ama 44 kişinin birden gözaltına alındığını sanıyoruz. Öyle ki otobüsün şoförü bile gözaltına alınmış.

Annem gelen jandarmaya ‘Beni neyle yargılıyorlar kuzum’ diye sormuş.”

Terkoğlu, daha sonra ifadeye katılan Cem Gürbüz ile konuştuğunu ve şu bilgilere ulaştığını açıklıyor:

“Sorguda teyzelere ne bir eylem ne bir yasadışı faaliyetleri gösterilmişti ne de önlerine bir telefon irtibatı konmuştu. TKP/ML üyesi oldukları önkabulüyle matbu sorulara muhatap olmuşlardı.

İfade tutanaklarını açtım. Gerçekten de hepsine aynı sorular sorulmuştu: ‘Herhangi bir sendika, parti, dernek üyeliğiniz var mı’, ‘Daha önce hakkınızda adli işlem yapıldı mı’, ‘TKP/ML ile bağlantınız nedir, örgütle nasıl tanıştınız’, ‘Örgütün yapılanması hakkında bildiklerinizi anlatınız’, ‘Örgüt içinde kod isim kullandınız mı’, ‘Örgüt size silahlı/ silahsız eğitim verdi mi’”...

***

Terkoğlu yazısına “Başkasına kulluk eden, kendi kullarına zulmeder” diyerek başlamış.

Ve şöyle bitirmiş:

“Belki ABD’yi protesto etme ihtimali olan bir grup devrimcinin yanına Emel gibi fikir insanları, TEMA’cılar gibi GBT’ye takılmış teyzeler eklenmişti.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı ‘Operasyonu gururla sunuyoruz’ filmini ülkeye izletirken dünya medyası teyzelerden habersiz, NATO için Ankara’da yüzlerce teröristi polisin yakaladığını duyuruyordu.

Öyle ya kendisini içerde ‘yerli ve milli’ diye anlatan bir iktidarın dışarıda ‘NATO için mehmetçik hazır’ diye kendisini pazarladığını kaç kişi biliyordu?”

Terkoğlu yazısını şöyle bitirmiş:

“Terör korku demektir, en çok korkutan ise en terörist.”

***

Ben de bu yazıyı okuyunca bir Anadolu özdeyişi aklıma geldi:

“ZULMÜN ARTSIN Kİ TEZ ZEVAL BULASIN”...

Ve kendi kendime, “İktidar siyaseten intihar mı ediyor?” diye sordum!