Önce hastalığımızı teşhis edelim ve adını koyalım:

Türkiye’nin bütün krizlerinin ve bunalımlarının altında Rejim Sorunu yatıyor:

Tek kişiye bağlı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen “Şahsım Devleti” rejimi, yanlış ve yetersiz olduğu için ülkeyi her konuda duvara toslatan ve yeni sorunlar yaratan ana problem.

***

Şimdi çözümü önerelim:

Ülke sorunlarının çözümü için her şeyden önce, Anayasamızda “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” diye tanımlanan “Parlamenter Demokratik Cumhuriyet Rejimi”ne geri dönmemiz gerekiyor.

Peki İktidarın Anayasa Mahkemesi kararlarına bile uymadığı bir ortamda bunu nasıl yapacağız?

Böyle bir çözüm ancak, bütün ülkede tam bir “Demokratik Seferberlik” ilan ederek yapılabilir:

Başta saldırı altına alınmış olan ana muhalefet partisi CHP olmak üzere, Demokrasiye inanan bütün siyasal partilerin, bütün Demokratik Toplum Kuruluşlarının, bütün sendikaların, meslek odalarının ve bütün gönüllü örgütlerin bu seferberliğe katılması ile Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti, yeniden işletmeye sokulabilir.

***

Bu konuda önümüzde güncel iki örnek var:

Macaristan ve Bulgaristan seçimleri, Demokratik Rejimi işletmeye çalışan bütün ülkelere örnek olabilir.

Her iki ülke de Avrupa Birliği üyesi.

Her iki ülkedeki rejim de tam Demokrasi değil; “Kusurlu/Özürlü Demokrasi” diye niteleniyor.

Economist Democracy Index 2025’e göre Macaristan 6.51, Bulgaristan 6.34 puan ile “Kusurlu /Özürlü Demokrasi” diye niteleniyorlar.

Bulgaristan’daki seçim sonuçları, istikrarsızlığa karşı bir eğilimi yansıttı ama yapısal sorunların çözülüp çözülemeyeceği belli değil.

Buna karşılık Macaristan’daki seçim sonuçları, temel rejim sorunlarının çözülebilmesi ve Demokratik Rejimin yeniden işletilebilmesi için daha büyük bir umut yarattı.

Bulgaristan’da Radev, yüzde 44.72 oy ile 240 sandalyeli mecliste 130 sandalye kazanarak salt çoğunluğu elde etti.

Buna karşılık Macaristan’da Magyar, yüzde 53.18 oy alarak 199 sandalyeli mecliste 141 sandalye ile 2/3 çoğunluk kazandı.

Ama asıl fark seçime katılma oranlarında:

Bulgaristan’da katılım yüzde 48.5, Macaristan’da yüzde 78.94.

***

Demek ki neymiş?

Halkı Demokratik Rejim için seferber edebilen daha başarılı oluyormuş.

Bu bağlamda CHP’nin art arda yaptığı mitinglerin çok doğru bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor!

Ülke açısından tek sorun, CHP’nin hem kendisine yapılan haksız ve hukuksuz saldırılar, hem de bu “Demokratik Seferberlik Atılımı” mitinglerinde öteki siyasal partiler tarafından yalnız bırakılmasıdır!

***

KAHROLSUN EMPERYALİZM...

KAHROLSUN DİKTATÖRLÜK...

KAHROLSUN SÖMÜRÜ VE YOKSULLUK...

KAHROLSUN HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK...

YAŞASIN DEMOKRATİK CUMHURİYET!