Sivil darbe süreci

21 Mart 2025 Cuma

CHP nihayet aklını başına toplayıp bir “Sivil Darbe” ile karşı karşıya olduğumuzu teşhis etti:

Bu olgu, bir olay değil, bir süreçtir!

Cumhuriyet’e başladığımdan beri yazdığım uyarı yazılarının sadece bazılarını tarihlerini ve adreslerini de belirterek aşağıda alıntıladım!

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AYDINLANMA, TRAJİ-KOMİK BİR TAHTERAVALLİ ÖYKÜSÜ 25.08.1997

AYDINLANMA, SİVİL DARBE 21.01.2008

AYDINLANMA, NEOFAŞİZMİN YENİ “ENSTRÜMANLARI” 06.08.2009

AYDINLANMA, SİVİL DARBE TARTIŞMALARI: ALİ SİRMEN 17.01.2010

AYDINLANMA, SİVİL DARBE NASIL GELİR? 04.01.2011 Askeri darbe aniden... Silahla gelir. Peki sivil darbe? Sivil darbe yavaş yavaş... Seçimlerle gelir.

AYDINLANMA, İLHAN SELÇUK’LA İLİGİLİ BİR ANI 21.06.2011

AYDINLANMA, SİVİL DARBE VE SİVİL SIKIYÖNETİM 21.02.2014

AYDINLANMA, “BAŞKANLIK” MI? “SİVİL DARBE” Mİ? 29.01.2016

GÜNCEL ARŞİVİ - 18 Temmuz 2016

GÜNCEL ARŞİVİ - 15 Mayıs 2017

AYDINLANMA, İKİ 12 EYLÜL. NEYİN SİMGESİ? 13.09.2018

“Sivil Darbe” terimi Ataol Behramoğlu’nundur.

AYDINLANMA, MENDERES’İN SİVİL DARBESİ 28.05.2019

AYDINLANMA, İLK DARBE: 28 NİSAN 1960 TAHKİKAT ENCÜMENİ 28.05.2020

AYDINLANMA, TAHKİKAT ENCÜMENİ: İLK DARBE 08.01.2021

AYDINLANMA, ŞAİR SİVİL DARBEYİ YAZDIĞINDA 30.07.2021

AYDINLANMA, BİR KAÇ ÖNEMLİ KİTAP 05.11.2021

AYDINLANMA, 27 MAYIS 27.05.2022

1960 askeri darbesi, Çok Partili Düzen’in ikinci darbesidir: İlk darbe, Menderes/DP iktidarının “Tahkikat Encümeni” darbesidir...

GÜNCEL ARŞİVİ - 27 Mayıs 2024 “Çok Partili Rejim”in ilk darbesinin bir sivil darbe olduğunu ve Demokrat Parti tarafından “Tahkikat Encümeni” yoluyla yapıldığını çok kişi bilmez.

AYDINLANMA, MENDERES’İN 28 NİSAN 1960 TAHKİKAT ENCÜMENİ 28.05.2024

Yukarıdaki fotoğraf Adnan Menderes’in, 28 Nisan 1960’da yaptığı “Sivil Hükümet Darbesi” yasasının yer aldığı gazetedir.

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Sevgili okurlarım, Cumhuriyet’te “Aydınlanma” köşesine 1996 yılında başladım.

O zamandan beri toplumu uyarmak için sayısız “Demokrasi” ve “Sivil Darbe” makalesi yazdım.

Bugün bu sayısız Demokrasi makalelerimi bir yana bırakıp sadece Sivil Darbe yazılarımdan bazılarını, internet sitemdeki adreslerini ve Cumhuriyet’teki tarihlerini belirterek yayımladım ki bugünlerde yaşanan Sivil Darbe’nin nasıl uzun bir süreç olduğu anlaşılsın!

Bunların bir kısmının tüm metinleri de Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Aymazlığın İbretlik Öyküsü” adlı kitabımda var.

Son günlerdeki Sivil Darbe’nin, bir anlık bir olay değil, bir süreç olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum ki önümüzde uzun ve sancılı bir dönemin bulunduğu anlaşılsın.