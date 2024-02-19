Erdal Atabek
Erdal Atabek [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kendi iktidarının sömürgesi...

19 Şubat 2024 Pazartesi

Cumhuriyet gazetemizin manşeti “Sömürge Madenciliği” idi.

Çok doğru bir saptamaydı bu.

Ama ülkemiz nerenin sömürgesiydi?

Kan ve terle kurulup bağımsızlığını kazanan ülkem şimdi kimin sömürgesi olmuştu?

KENDİ İKTİDARININ SÖMÜRGESİ.

Ne yazık ki ülkem “kendi iktidarının sömürgesi” olmuştu.

Uluslararası bir şirket, ABD-Kanada şirketi olan SSR Mining,

ülkemde altın çıkarmaya talip olur (ya da çağrılır, bilemiyoruz).

Bu şirket çalışacağı ülkede işleri kolaylaştıracak, iktidara yakın bir ortak bulur: Çalık Holding. Çalık Holding’in Lidya Madencilik şirketiyle birlikte Anagold Madencilik şirketini kurar ve yüzde 20 hisseyle ortak yapar.

Çalık Holding, iktidara yakın değil, iktidarın kendisidir.

2007 yılında Berat Albayrak holdingin genel müdürü olur.

Artık izinler, işletme ruhsatları, denetim engelleri kolayca yoluna konacaktır.

ÇED raporu en büyük engeldir ama kapasite artırımında verilecek raporun altında Murat Kurum imzası vardır. 

Siyanürle altın ayrıştırma yöntemi her zaman risklidir.

Siyanür havuzu çatlayabilir, sızdırabilir.

Bu durumda “toprak zehirlenir”.

Erzincan İliç’te yaşanan bu olayda da sızma olmuş, üstü kapatılmıştır.

Aslında madenin işletme ruhsatının iptal edilmesi gerekirdi ama bu şirketin ruhsatı iptal edilir mi?

Anagold Madencilik, ortağı eliyle bu bölgeyi teslim almış, işgal etmiştir.

Şirket bir sömürgede çalışma rahatlığı içindedir.

Bu arada, şirkete “vergi muafiyeti” hakkı verilir.

Türkiye’de her vatandaş aldığı her şeyde yüksek vergiler öderken emekçi bile yüksek vergi ödemek zorundayken bu MİLYAR DOLARLAR kazanan şirket vergi ödemeyecektir.

Şimdi, ülkemin bu talihi karartılmış bölgesinde yaşanan çevre felaketinde ne olacaktır?

GELDİK PÜF NOKTASINA!

Büyük bir toprak kayması olmuş, siyanür borusu çatlamış, siyanürün ve sülfürik asidin çevre sularına, hatta Fırat Irmağı’na karışma tehlikesi ortaya çıkmıştır.

Dokuz işçi de kayan toprak kitlesinin altında kalmış, kurtarma çalışmaları kaygıyla beklenir olmuştur.

Sanırsınız ki kıyamet kopacak, tepkiler yükselecek, istifalar birbirini izleyecektir!

Hayır, hiç beklemeyin, olan sadece toprak altında kalan işçilere ve onların ailelerine, yakınlarına olacaktır.

Olayda yetkili olarak imzası olan, adı geçenler hiçbir sorumluluk almayacaktır.

Onların istifasını boşuna beklemeyin.

Depremde de tren faciasında da sel felaketlerinde de daha önceki maden cinayetlerinde de olduğu gibi yetkililer olayları “doğada olabilir afetler” gibi gösterip sorumluluklarını örteceklerdir.

Bu felaketlerde ölenlere de “şehit” diyerek üzerinde tartışmayı önlemeye çalışacaklardır.

Eğer olayları suskunlukla geçiştiremezlerse birkaç alt kademe görevlisini suçlayarak olayı kapatmayı deneyeceklerdir.

Hiçbir yetkili sorumluluğu kabul etmeyecek, görevlerini sürdüreceklerdir.

Bütün bu olaylarda tek bir yetkili istifa etmemiştir.

Çünkü bu yetkililerin arkasında onları atayan partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır ve Erdoğan hiçbir hatayı kabul etmemekle tanınmıştır.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI DEYİNCE

Partili cumhurbaşkanı şu aralar yerel seçim gezilerinde kendi partisinin kazanması için uğraşmaktadır.

Kendi partisinin kazanması için de kendi halkını tehdit etmektedir. “Eğer merkezi iktidarla yerel iktidar el ele vermezse o yöreye hizmet gitmez” demektedir.

Hatay’da bu sözleri söylemiş, Ordu’da da “Eğer yerel yönetim bizden olmazsa hizmet alamazsınız. Biz varsak doğalgaz vardır, biz yoksak doğalgaz yoktur” diyerek açıkça kendi halkını tehdit etmiştir.

Boşuna bunun “anayasa suçu” olduğunu söylemeyin, çünkü anayasa “de facto/fiilen” rafa kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıkça “kararları uygulanmayan, uygulanmayacak olan” bir duruma getirilmiştir.

Onun için “anayasa güvencesi” diye bir şeyi aramayın.

Oysa, yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanının TARAFSIZLIK İLKESİ ÜZERİNE YEMİN ETMİŞ bir görevde olduğunu bilmesi gerekirdi.

ÇÖZÜM MÜ?

Tek çözüm, bu iktidardan kurtulmaktır.

“Kendi halkını sömürgeleştiren” bu iktidar işbaşında oldukça daha çok felaket yaşanır, daha çok facia ülkenin kaderi olur.

BU İKTİDARDAN KURTULUN.

Öyle “Şu adaydı”, “Bunu üzmeyelim” gibisinden işlerle uğraşmayı bırakın, tek hedefi belirleyin:

BU İKTİDARDAN KURTULUN.

Tek çözüm budur...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kendi iktidarının sömürgesi... 19 Şubat 2024
Seçilecek aday... 12 Şubat 2024
‘Körü körüne inanç’... 5 Şubat 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Düşman işgali ve düşman hukuku nedir!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Anayasa Mahkemesi başkanının konuşması (3)
Ali Sirmen
Ali Sirmen İşin özü
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bir büyük bela bir büyük yarara dönüşmeli
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Peşkeş çekilen topraklara canlı gömülen işçiler...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Türk yazar, Türkiyeli azar
Zeynep Oral
Zeynep Oral Memleketten insan manzaraları
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Bu altın işi çok karışıktır
Ahmet Tan
Ahmet Tan Kedi yasası
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu İstanbul özleminin sergisi
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Kapsayıcı kurumlarımızı kaybediyoruz
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Hiçyılmaz gazeteciliği
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Sonradan girenler!..

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Alanya’da nefes kesen maç: 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı!

Alanya’da nefes kesen maç: 6 gollü mücadelede kazanan çıkmadı!
CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu