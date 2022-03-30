Dengeler değişir mi?

30 Mart 2022 Çarşamba

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden bir ay geçti. Saldırıların ne zaman biteceği, sonuçlarının nereye, nasıl, ne oranda yansıyacağı konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor.

Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşının diğer alanlarda ve turizmde dengeleri nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

Peki, Rusya-Ukrayna savaşı turizmde değişen dengelerin yeniden değişmesine neden olur mu?

Bu soruya olgulardan hareketle yanıt arayalım.

Seyahat endüstrisi pazarı daralacak, sayısal bazda önemli değişiklikler olacak. 2021 yılında Türkiye’ye Rusya ve Ukrayna’dan gelen toplam 6.5 milyon turist en azından bu yıl için söz konusu değil.

Türkiye için durum bu.

Bir de seyahat endüstrisinin uluslararası alandaki durumuna bakalım.

Dünya genelinde 2005 yılında toplam ziyaretçi sayısı içindeki payı yüzde 55 olan Avrupa’nın payı 2020’de yüzde 46’ya gerilerken aynı dönemde Asya/Pasifik bölgesinin payı yüzde 19’dan 27’ye yükseldi. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) dünya turizm merkezinin Avrupa’dan Asya’ya kaydığını söylüyor.

Benzer durum Türkiye’de de yaşanıyor. 2000 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçiler içinde Avrupa ülkelerinin payı yüzde 67 iken 2020’de yüzde 44’e geriledi. Aynı dönemde Asya ülkelerinin payı yüzde 10’dan yüzde 16’ya yükseldi.

2000 yılında Almanya’dan gelenlerin toplam içindeki payı yüzde 22 idi. Bu oran pandemi öncesi 2019’da yüzde 11’e gerilerken aynı dönemde Rusya’nın payı yüzde 7’den yüzde 16’ya yükseldi.

Turizmi yurtdışından gelen turistleri ağırlamaya dayalı (incomingci) bir ülke olan Türkiye’de bu pazar uzun yıllardan beri, başında Almanya’nın bulunduğu Avrupa ağırlıklı iken son yıllarda başını Rusya’nın çektiği Asya ağırlıklı hale geldi. Destinasyonlardaki gelişmeler tur operatörlerine ve incoming’ci firmalara da yansıdı.

Türkiye için incoming pazarının bir numarası artık ülke olarak Almanya, firma olarak da TUI değil. Almanya’nın yerini Rusya, TUI’nin yerini Türk kökenli tur operatörleri aldı.

Öte yandan Türkiye Rusya-Ukrayna ilişkilerinin gerginleştiği dönemden savaşa dönüştüğü bugüne kadar dengeli ve doğru bir politika izledi.

Rusya-Ukrayna savaşının turizmde dengeleri nasıl etkileyeceğine yanıt ararken bu verilere ve dünya genelindeki gidişata bakmak gerekir.

Buradan hareketle Rusya-Ukrayna savaşının turizmde birkaç yıldan beri değişerek oluşan dengeyi yeniden değiştirmeyeceği söylenebilir.