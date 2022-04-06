Oligarklar gelir mi?

06 Nisan 2022 Çarşamba

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gündeme gelen oligarkların nereye gidebilecekleri tartışılıyor.

Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Bloomberg TV ve ajanslar konuyla ilgili haber yapıyor. “Suç işleyebilirler” diye yorum ve değerlendirmelere de yer veriliyor.

Konu, 27 Mart’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu.

Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen “Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi” sorusuna “Rus oligarkların Türkiye’de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz. Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Aralarında eski Büyükelçi Selim Kuneralp, DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakcı ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçiliği ekonomi Sorumlusu Defne Arslan’ın da olduğu kişiler, oligarkların Türkiye’ye gelmelerinin ne kadar “tehlikeli” olacağı konusunda “uyarılarda” bulunuyor.

Rus oligarklar yıllarca Forbes ve diğer dergilerin dünyanın en zenginleri listesinde “iş insanı” olarak yer aldı.

Rus oligarklar, İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gidip, yatırım yapıp şirketlere ortak olduğunda, o ülkelerin futbol takımlarını satın aldıklarında alkışlandılar.

Oligarklar, Almanya, İngiltere, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer ülkelere gittiklerinde “saygın iş insanı” olarak karşılandı, önlerine kırmızı halılar serildi, el üstünde tutuldu.

The Economist oligark Mihail Hodorkovski’ye sayfalarını açıyor, ona makaleler yazdırıyor.

Bunlardan Aleksey Mordaşov’un Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI’ye yüzde 34 pay ile en büyük ortak olmasına kimse itiraz etmedi. TUI, bugün ayakta ise bu Mordaşov’un pandemi ortamında aktardığı yüz milyonlarca Avro’luk nakit sayesindedir. Bu nedenle de Almanya ona teşekkür borçludur.

Oligarkların Türkiye’ye gelebilme olasılığı üzerine “suç işleyebilecekleri” konuşulmaya başlandı.

Oligarklar, liberal ideolojinin, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerdeki özelleştirme politikalarının ürünüdür ve kamu varlıklarını ele geçirerek olağanüstü servete sahip olan kişilerdir.

Şimdi “suç işleyebilirler” diyenlerin oligarkların kamu varlıklarını ele geçirmelerine bir itirazları olmadı, tersine övdüler, o paraları ülkelerine çekmek için yarışa girdiler.

Son söz.

“Oligarşi”nin ekonomideki ifadesi olan oligarkların Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri siyasal gelişmelere ve Putin’e bağlı.