En ucuz ülkeyiz, ama yabancıya...

23 Mart 2022 Çarşamba

Avrupa, hatta dünyanın birçok yerine göre en ucuz ülke Türkiye, ama bize değil yabancıya!.

Nasıl oluyor?

Şu Hazine ve Maliye Bakanı olan zatın “Kontrol altına aldık” dediği TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer yitirmesinden dolayı.

İngiltere’nin posta işletmesi Post Office, yurttaşlarının yurtdışında tatile gidecekleri ülkelerde kendi paraları karşılığında neyi kaça alacaklarını karşılaştıran bir araştırma yapıyor.

Post Office’in Holiday Money Report 2022’de (Posta Ofisi Seyahat Parası Raporu) yer alan 36 destinasyondaki fiyat karşılaştırmasına göre Türkiye’deki fiyatlar 2022’de 2021’e oranla sterlin karşısında yüzde 37 düşmüş. Böylece Türkiye, İngiliz tatilciler için en ucuz tatil ülkesi oldu.

İngiliz turistlerin, gittikleri ülkede sekiz kalem için (Bir fincan filtre kahve, bir şişe bira, bir kutu kola, bir kadeh şarap, 1.5 lt şişe suyu, güneş kremi, böcek ilacı, bir şişe ev şarabı dahil iki kişilik üç çeşit akşam yemeği için) yapmaları gereken ödeme Türkiye’de 26.13 sterlin iken İspanya’da 71.13 sterlin.

Post Office Holiday Money Report 2022’yi hazırlayan birimin başkanı Nick Boden, “Türk Lirası’nın çöküşü, Marmaris’in, Bulgaristan’ın Sunny Beach’ini ilk kez geride bırakmasına ve turistlerin en az sterlini burada ödenmesine neden oldu” diyor.

İlginçtir, buna rağmen Türkiye tatil için tercih edilen ülkeler listesinde alt sıralarda yer alıyor.

Turistler için fiyat karşılaştırması ve gidilecek ülkeler hakkında internetten yapılan aramaları araştıran Mabrian Technologie’nin elde ettiği verilere göre TL’nin sterlin karşısında değer yitirmesi nedeniyle fiyatların ucuzlamasına rağmen Türkiye’ye ilgi azaldı.

Mabrian Technologie’nin Paskalya dönemi için 11 Nisan-1 Mayıs arasında seyahat edeceklerin yaptıkları aramaları karşılaştırdığı araştırmasına göre Portekiz aramaları yüzde 13.2, İspanya yüzde 12.7 artarken, Türkiye aramaları yüzde 10.45 azaldı.

Evet, ne yazık ki fiyatlar bakımından Türkiye, kendi halkına azap, yabancıya cennet olduğu halde durum böyle.

Türkiye, turistler için en ucuz ülke olmasına karşın tercih listesinde alt sıralarda yer alıyorsa bunun üzerinde durmak gerekir.