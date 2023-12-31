Seçmece başlıklarla 2023 yılı özeti

31 Aralık 2023 Pazar

Arşiv gerçekten çok değerli bir birikim. Hele ard arda kronolojik olarak sıralandığında bir bütünü, örneğin ülkeyi yöneten siyasi rejimin ajandasını çok daha net anlayabiliyorsunuz. Gündemin, insan aklıyla alay eden, dahası dumura uğratan söylem ve mesajlarla nasıl oluşturulduğunu; aksine, aynı sözlerin yandaş oluşturmada ne denli kullanışlı olduğunu görebiliyorsunuz.

6 Şubat depreminin nasıl genel seçimler için istismar konusu edildiğini, seçim öncesinde özellikle CHP’nin PKK ile eşitlenerek propaganda oluşturuluşunu, sonrası da ise genel seçim zaferinin mahalli seçimlerdeki oy tercihlerinde bir tehdit unsuru olarak öne çıkarılışını algılayabiliyorsunuz. Muhalefeti yok ederek tek partili bir rejim kurma hayalinin açık edilişini izliyorsunuz.

İktidarın küçük ortağı MHP’nin şiddet dilini, AKP’nin başta genel başkanları olmak üzere, konuşma yetkisi verilen her türlü sözcüsünün geleceği satın alan, gerçekliği tartışılır söylemlerini; nihai hedef olarak seçilen bir din devletine doğru her ortamdaki taşların dizilişini, hatta son harcın karılışını netlikle görüyorsunuz.

Ne denli işe yarar bilinmez ama yıl boyunca tuttuğum, komik diye yola çıkılan ama gittikçe trajikleşen notları okumanız ve bir köşeye iliştirmeniz dileğiyle aşağıda sıralıyorum…

4 Ocak- MHP’li Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin: Vakti geldiğinde şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip, bozguncuların boynunu koparırız!

10 Ocak- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ülkemizde basın ve ifade hürriyetinin en geniş şekilde hissedildiği medya iklimi oluşmuştur.

20 Ocak- Bilal Erdoğan: Babam bu ekonomi bilgisiyle özel sektörde çalışsa paraya para demezdi ama o fedakarlık yapıp mütevazı yaşamı seçti!

30 Ocak- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sakarya’da gaz çıktığını gördükten sonra, “Biz bu Türkiye’yi nasıl durduracağız” diye dövünüyorlar, çıldırıyorlar, sapıtıyorlar.

2 Şubat- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada…

7 Şubat- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker: Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar öleceklerdi!

8 Şubat- Sanayi Bakanı Mustafa Varank: Depreme giden battaniyeler Uşak’taki üreticiden gelmiş. Üreten bir ülkeyiz!

9 Şubat- AKP’li Naci Bostancı: Deprem vergileri depremde kullanılacak diye bir şey yok.

15 Şubat- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasından: “… akbabalar, kanı bozuklar, haşaratlar, işbirlikçi sefiller, müfteri ve müfsitler, simsarlar, kansızlar, menfaatperestler, aymazlar…”

17 Şubat- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Titanyum alaşımlı 10 metrelik çubukları uzaydan dünyaya gönderip deprem yaratıyorlar!

21 Şubat- Devlet Bahçeli: Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenab-ı Allah’ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız.

16 Mart- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Evet sel 15 canımızı aldı ama bir taraftan da toprak da suya kavuştu!

22 Mart- Cumhurbaşkanı Erdoğan: HÜDAPAR tamamen milli ve yerli bir yapıdır. Onlara kapımız açık!

25 Mart- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Deprem yardımları için) Burası CHP’li demedik, bunlar da vatandaşımız dedik!

25 Mart- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin 600 yıllık hayali olan TOGG’ların teslimatı başlıyor!

8 Nisan- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Toplumda damak değişti. Koyun eti çok ucuz ama koyun eti yemiyor. Çocuklarımız kokusundan rahatsız!

13 Nisan: AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Biz TOGG diyoruz, adamlar kuru soğan diyor!

17 Nisan- Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam: İMECE uydumuz uzaya başarıyla fırlatıldı. Böylece soğan ve patates fiyatları yakında ucuzlayabilir. Uyduları yiyemeyiz ama uydunun bir köşesinde 3-5 kasa da soğan, patates yetişebilir belki!

21 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. ABD’de faiz yükselebilir, Avrupa’da da yükselebilir ama Türkiye’de faiz düşecektir!

26 Nisan- Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasında: Sen engelliye benzemiyorsun, engelli misin?

27 Nisan- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz, bu seçimlerde hep beraber bir karar vereceğiz. Erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenip evlenmemesinin kararını vereceğiz!

1 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na: Ya, sana kim dedi Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe(!) saygımız var.

2 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz emri Allah’tan alıyoruz. Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar bay Kemal’i destekliyor.

6 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen izin vermeyelim.

6 Mayıs- Devlet Bahçeli’den Millet Ittifakı’na: Bu hainler vücutlarına mermi alır!

7 Mayıs- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Muhalefetin üslubu çok sert. Yıllardan beri bu böyle. Mitinglerde küfürlü konuşuyorlar.

9 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Muhalefet için) Ya bunlar tefeci, bunlar esrar eroin kaçakçısı, bunlar dikta heveslisi. Bunlardan size hayır gelmez.

13 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil’deki terörist neyse ne yazık ki bay bay Kemal de odur.

19 Mayıs- Bakan Nebati- Biz faizleri indirirken hiç kimseye boyun eğmedik. Çünkü ‘ezanlar susmaz, bayraklar inmez’ dedik.

20 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimizin hayat tarzına müdahale etmedik.

21 Mayıs- Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete: Cahiller, kutuplaştırıcılar, kibirliler, nobranlar, dilleri zehirliler, pervasızlar…

23 Mayıs- Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum: Kandil’deki (Kılıçdaroğlu ile ilgili) videonun gerçek olup olmadığının çok da önemi yok. Zaten olanı biliyoruz. Tartışılacak konu ne ki!

11 Haziran’da Necip Fazıl etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs seçimi üstadın davası açısından dönüm noktasıdır. Bir daha hiçbir güç CHP’yi o sandığın dibinden çıkartamayacaktır.

21 Haziran: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetin 100’üncü yaşına muhalefet yapma pratiğini de kökten değiştirmiş bir ülke olarak girelim istiyoruz.

28 Haziran- Devlet Bahçeli: Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise, onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmeli.

7 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefete sahip olmasıdır.

24 Ağustos- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda maalesef kendi kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık.

6 Eylül- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayat pahalılığı açıklaması: Sorun ekonomik değil, psikolojik!

10 Eylül: MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: Ak Partili arkadaşlar, bizim bu şehirlerimize elinizi sürmeyin. Biz gerekeni yaparız!

31 Ekim- Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik hedefini açıklarken: 2053’de dünyanın ilk beş ekonomisinden biri olacağız!

5 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede artık hiç kimse ‘ne olacak halim’ endişesi taşımıyor!

14 Kasım- Devlet Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi Başkanı’na: Zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur.

30 Kasım- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Alışmışlar istismar ve korku siyasetine, ‘tıpış tıpış bize oy vereceksiniz’ demeye, şehirlerine hizmet vermeye gerek duymuyorlar.

14 Aralık- Abdülkadir Selvi: İktidarla uyumlu olan şehirle hizmet almakta avantajlı.

18 Aralık- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: MEB’in 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var. Bunların içerisinde sizin, ‘tarikat cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor.

24 Aralık- 12 askerin şehit olması sonrası DEVA Partili Ekmen: Vatan sağ olanlarla güzel!

30 Aralık- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad’taki süper kupa finalinin iptali sonrası: Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiç faydası yoktur.