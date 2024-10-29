İyilik için koşacağız...

29 Ekim 2024 Salı

Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu 3 Kasım'da koşulacak. Benim de aralarında bulunduğum binlerce gönüllü koşucu, maratona ''iyilik'' için katılacak. Seçtiğimiz sivil toplum örgütü ve projesi için açtığımız kampanyalara bağış toplamaya başladık bile.

Ben adımlarımı mezunu olduğum Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın ''Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız'' projesi için atacağım.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin bu maratonda gönüllü koşucuları ile ulaşmak isteği hedef , bin öğrencinin yıllık kitap kırtasiye giderlerine destek olmak. Kendi adıma mütevazi hedefim ise bu projeye 50 bin TL'lik bağış toplayarak katkıda bulunmak

YARDIMSEVERLIK KOŞUSU

“Adım Adım”, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan bir sivil toplum oluşumu. Bu oluşum, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamayı amaçlıyor.

“İyilik Peşinde Koş”(İPK), Adım Adım’ın desteklediği sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullandığı bir “yardımseverlik koşusu web platformu”.

Bu web platformu sayesinde yardımseverlik koşusu yapmak isteyen gönüllü koşucular, adına koşmak istediği projeyi seçerek, koşusunu bir sosyal sorumluluk projesi haline getirebiliyor, kendi kampanyalarını yaratabiliyor, desteklemek istedikleri kuruma bağış yapılmasını sağlıyor ve farkındalık yaratıyorlar. Adına koşulacak STK'lardan bazıları ve projeleri şöyle:

BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM DERNEĞİ: ''Çocuklarımız Nitelikli Eğitim Alsın'' projesi.

Amaç üniversite öğrencilerinin eğitimsel ve yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak.

1 üniversite öğrencisinin 1 yıllık burs bedeli 22 bin 800 TL.

AÇIK ALAN DERNEĞİ: ''Derin Yoksulluk Ağı ile Dayanışmaya Katıl'' projesi.

Yalnız anneler, yoksulluğun sebep olduğu ayrımcılık ve hak ihlallerinden en çok etkilenen kesim oluyor. 1 yalnız anne için destek fonu yıllık 24 bin TL

AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ: ''Koş, Çocuklar Doğanın Geleceği Olsun'' projesi.

Bir öğrencinin denizel ekosistem eğitimi 2 bin 880 TL.

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR: ''Küçük Kahramanlara Büyük Gülücükler'' projesi.

Kanser tedavisi sebebi ile bağışıklığı baskı altında olan, 3 yıla yakın süre boyunca okula gidemeyen, akranları ile sosyalleşemeyen çocukların Hijyenik Oyun Merkezi'nden ve Hastane Atölyeleri'nden yararlanması amaçlanıyor.

1 çocuğun 1 yıllık maliyeti 20 bin TL.

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ: ''Teknolojiye Dokunuyorum Dünyaya Erişiyorum'' projesi.

Bir görme engelli öğrenciye verilecek teknolojik destek eğitiminin karşılığı 30 bin TL.

TÜRKİYE DOWN SENDROLU DERNEĞİ: ''Eğitimin Artısı Ol!'' projesi.

1 down sendromlu çocuğun 1 yıllık eğitim burs bedeli 12 bin TL.

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI: ''Genç ve Özgür'' projesi.

Vakfın Gençlik Merkezi'nden yararlanan 12-18 yaş arası gençlerin, gönüllüler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sosyal yetkinlik atölyeleri; kariyer planlama oturumları; kültür, sanat ve spor çalışmaları sayesinde adli sistemin dışında kalması amaçlanıyor.

Bir gencin, Gençlik Merkezi'nden yararlanması için yıllık 15 bin TL gerekiyor.