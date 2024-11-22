Çocuklar oyun istiyor: Anneler sosyal medyada!

22 Kasım 2024 Cuma

Anne-babalar, çocuklarıyla oyun oynayarak geçirilen zamanın kıymetini çok iyi biliyor ama 5 anne-babadan biri asla çocuklarıyla oyun oynamıyor!

Anne-babaların yüzde 79'u da ev işleri ve dijital mecrada geçirdikleri zaman nedenleriyle çocuklarıyla oyun oynamaya fırsat yaratamadıklarını söylüyor.

Bu sonuçlar, The LEGO Group'un yeni açıkladığı ''İyi Oyna Araştırması''ndaki verilerden bazıları. Araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelinde ebeveynlerin en büyük dertlerinden biri, yüzde 40’ları geçen bir oranla, ailece oyun oynayacak uygun ve güvenli bir ortam bulamamak.

Türkiye’de anne-babaların yüzde 98'i, oyunun zihinsel gelişime yardım edebileceğini,yüzde 91'i de oyunun çocukların yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını belirtmiş. Yüzde 90'ı ise oyun aracılığıyla olumlu teşvik alan çocukların, hatalarından veya başarısızlıklarından daha kolay ders çıkarabildiklerini ve öğrenme sürecinin doğal bir parçası olan deneyimleme isteğini kolayca benimsediklerini söylemiş.

Oyun arka planda!

Anne-babalar bunları biliyor ama uygulayamıyor! Ev işlerini ve dijital mecralarda geçirdikleri zamanı, çocuklarıyla oyun oynamamaya gerekçe gösteren anne babaların çoğu, bu nedenle kendini suçlu hissediyor ve kaygı duyuyor.

Lego oynayalım ama nasıl?

Bu araştırmayı yapan firmanın lego setleri, ailece oyun için çok yerinde bir seçenek. Lego mağazalarını gezmek bile çok eğlenceli ama bunlar çok pahalı!

Elbette ailecek oyun için lego şart değil ama gene geliyoruz çocuk yoksulluk ve yoksunluğuna.

Çok sayıda çocuk, doğduğu andan itibaren ekonomik olarak daha avantajlı durumdaki akranlarının sahip olduğu eğitim olanaklarına da oyuncaklara da erişemiyor. Bu durumu pek dert eden de yok! Oysa lego gibi hem eğitici hem eğlendirici bir oyun aracına, yalnızca ailesinin ekonomik durumu ortalamanın üstünde olan çocukların erişebilmesi kabul edilemez.