Bu kadar kötü bir zamanlama olabilirdi ancak. Malum; Beşiktaş bu akşam Shakhtar Donetsk ile tarihi bir maça çıkacak. Siyah-Beyazlıların Avrupa kupası yolunda büyük öneme sahip iki Shakhtar Donetsk maçı tam da hiçbir şeyin tamamlanmadığı bir sürece rast geldi maalesef. Geçen sezonun Beşiktaş’ının zaaflarını hepimiz biliyoruz. Yeni Serdal Adalı yönetimi de bu yüzden hummalı bir transfer dönemi yaşıyor. Atılan adımlar şimdilik olumlu gözüküyor fakat ne transferler tamamlanabildi ne de yeni oyuncular şu kısacık zamanda takıma adapte olabildi. Takıma diyorum ama aslında ortada tam bir takım da yok; her şeyden önce kanatları yok, savunma hattı eksik. Üstelik elde alıcısı olmayan şişkin bir kadro var. Bunlardan kim kalacak kim gidecek o da tam belli değil. Böylesine sıkıntılı bir zamanda böylesine önemli bir maça çıkmak büyük şanssızlık Beşiktaş için.

Ama emin olduğum bir şey var ki o da; bu akşam sahaya çıkan takım da teknik kadro da tribünleri dolduracak Beşiktaş taraftarı da ellerinden ne geliyorsa yapacak. Yapacak ama sonuçlar nasıl olacak işte orasını şu anki tabloya bakınca kestirmek mümkün değil. İşin bir başka şanssız tarafı da Beşiktaş’a kurada olası en güçlü rakibin çıkmış olması. Üstelik Shakhtar’ın başında Arda Turan var. Yani Türkiye’yi de Beşiktaş’ı da iyi bilen bizden biri. Yeri gelmişken Arda Turan’ı Avrupa’da bir takım çalıştırma şansını yarattığı için kendini geliştirmek adına zoru seçtiği için hedeflerini Türkiye’nin sınırları dışına çıkarıp büyük tuttuğu için tebrik ediyorum. Ve başarılı olmasını canı yürekten diliyorum.

Evet bu iki maç Siyah-Beyazlılar için sezonun en önemli maçları. Her türlü sonuca açık olan bu karşılaşmalardan Kartal’ın zaferle çıkması en büyük dileğimiz. Ama olası bir istenmeyen sonuçta Beşiktaş camiasının sağlam durması, sabırlı davranması ve takıma desteğini sürdürmesi çok önemli. Çünkü yepyeni bir sezona başlıyoruz. Daha doğrusu üç yıllık bir yapılanma sürecinin başındayız. Dolayısıyla takımın bol bol morale ihtiyacı olacak. Yeni kurulan, henüz taşları yerli yerine yerleşmemiş bir takımın en çok ihtiyacı olan şey destektir, hoşgörüdür. Yoksa her şey daha başlamadan alt üst olur... Ne diyelim; Shakhtar Donetsk karşısında Kara Kartal’a bol şans... Vurdukları gol olsun, kalemizi melekler korusun...