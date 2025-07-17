Daha önceki yazımda, forma aşkının olduğu, aidiyete dayalı o eski yılların çok gerilerde kaldığından, artık her şeyin değerinin para ile ölçüldüğünden bahsetmiş ve bir futbolsever olarak üzüntümü dile getirmiştim. Ardından sadece birkaç gün geçti ki biz Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transfer serüvenini izledik. Havaalanında karşılanışından tutun, statta 30 bin taraftar önünde üçlü çektirmesine, Serdal Başkan’a sarılıp gözyaşları dökmesine kadar hepimiz çok farklı şeyler yaşadık. Orkun daha 24 yaşında. Avrupa’da oynama şansı varken Türkiye’ye, çocukluk aşkı Beşiktaş’a geldi. Bu son derece sıra dışı bir olay. Ne var ki şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Futbolcuların bir çoğunun Türkiye’yi tercih nedeni burada vergi vermedikleri için daha çok para kazanıyor olmaları. O paraların herkesin cebinden çıkıyor olması da ayrı bir konu. Ya da başka seçenekleri olmadığı için kariyerlerinin sonunda Türkiye’ye geliyor “yıldız”lar.

Orkun’un transferine dönersek; Beşiktaş’ına kavuşması ve hele kulübün yaptığı şahane video baştan sona tebriği hak ediyor. Video demişken aslında bir video da kesinlikle Demir Ege için yapılmalı. Mesela bu kez Rıza Çalımbay’lı, Gökhan Keskin’li, Necip Uysal’lı olmalı. Çünkü bence yılın transferi o. Demir Ege, Valerien Ismael zamanında altyapıdan A takıma alınmıştı. Sonra Avrupa’ya Rio Ave’ye kiralık olarak yollandı, orada kendini geliştirdi. Ve iyi ki Rio Ave transfer parasını bulamadı da Demir Ege şimdi yine Beşiktaş’ta. Bir başka altyapı ürünü Kartal Kayra da bu sezon çok daha sağlam döndü Beşiktaş’a. Zaten Solskjaer de hep Demir Ege’yi ve Kartal’ı övüp duruyor.

Anlaşılıyor ki Beşiktaş bu sezon hem pahalı, kaliteli ve 30 yaş altı yabancı oyuncuları hem de kaliteli yerli oyuncularla genç yetenekleri harmanlayan iyi bir kadro kuracak. Fakat ne kadar iyi transfer yaparsanız yapın sonuçta bu oyuncuların kaynaşması ve uyumlu bir takımın ortaya çıkması için zaman gerekiyor. Ve Beşiktaş için bu zamanın kısalması ilk haftalarda oynayacağı maçlarda göstereceği başarıya bağlı. Biliyorsunuz Avrupa kupası ön elemeleri erken başlıyor, ligde de ilk 10 haftanın 6’sı deplasman. Bu durumda taraftar yakaladığı coşkuyu kaybetmemeli, her koşulda takımını desteklemeli, olası bir kötü başlangıçla karalar bağlamamalı. Çünkü emek harcamadan hemen ivedilikle başarı beklemek, sonra umutsuzluğa kapılmak takıma da yapılan onca şeye de sadece zarar verir.