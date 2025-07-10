Fikstür çekiminin üstünden daha bir hafta bile geçmedi. Ama kimse içerdiği haksızlıklar üzerine konuşmuyor. Varsa yoksa en gözde konumuz “transferler”. Tüm gündemi kaplıyor. Gerçekten de bu sezon isminden fazlasıyla söz ettirecek futbolcuları seyredebileceğiz. Kulüpler büyük “fedakârlıklar”la transferleri yapıyorlar da asgari ücretle, emekli maaşlarıyla ve fiyat artışlarıyla karşılaştırıldığında vicdanları yaralayan uçuk rakamlar yurt dışına yollanıyor. Üstelik bu futbolcuların oynayacağı lig çok adaletsiz yönetilen bir lig ise tüm bunların anlamı olacak mı? Baksanıza haksızlıklar daha lig başlamadan fikstür çekimleriyle başladı bile.

Tehlikeyi sezen Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü kura çekimi öncesi “Endişelerimizi TFF’ye ilettik. 6 numaralı topu çeken yandı. Bu takım Avrupa dönüşü 6 kez deplasmana gidecek” demişti. Beşiktaş’ın geçen sene de başına gelenlerin bu kez kendilerinin başına gelebileceği korkusu ile. Ama “korkulan olmadı” ve 6 numaralı topu çekip yanan yine Beşiktaş oldu. Fakat üzülmemeli; bu rakam geçen sene 8’di çünkü, şimdi ise 6. Yani gelişme var!

Ayrıca Beşiktaş ilk 10 haftada 6 kez deplasmana gidiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ise 5 kez. Bunlara bir de hakem hatalarının takımlara dengesiz dağılmasını eklersek Beşiktaş’ın son yıllarda kasım ayında lige havlu atması sorununun nedenlerinden birini de bulmuş oluruz. Tüm bu dengesizlikleri TFF algoritma ile şansla filan açıklıyor ya gerçekten ilginç! Ama bu denli haksızlığın yaşandığı bir ortamda “şans” pek bir şey ifade etmiyor benim için. Asıl mesele neden 6 numaranın adaletsiz fikstürünün olduğu. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan. Yok milli maç haftaları gözetilmiş, yok derbilerin belli haftalara yerleşmesi gerekiyormuş falan filan. Bir sürü bahane. Şu derbileri yerleştirme saçmalığı bir tek bizde var ya, o da ayrı. Sanki lig derbilerden ibaret. Neyse, milyarlık bütçelere sahip TFF yazılıma doğru dürüst para harcayamıyor mu da 6 numara garabeti ortaya çıkıyor? Demek ki burada da liyakat ve uzmanlık hak getire. “Hamili kart yakinimdir” kuralı işliyor. Ya da kasıt var. TFF’nin emeklerine sağlık (!), eşit koşullarda yarışma ilkesini gözettikleri için (!)... Şu fiktür işini bile adaletli yapamayan TFF’den maçları adil ve eşit koşullarda oynatmasını bekleyebilir misiniz? O da şansa (!) kalmıştır herhalde. Bol şans!