Futbolda en fazla sevdiğimiz, heyecanlandığımız transfer döneminin içindeyiz. Resmi olarak başlamasa da. Acaba kaç kulüp takım yaratmak için, kaç kulüp taraftara kolay hayaller sunmak için futbolcu arıyor? Öyle ya artık futbolda oyunun kalitesi değil takımda ne kadar yeni transfer var bu önemli. En azından sezon başında.

Peki biz buralara nasıl geldik? Hatırlıyorum da çocukluğumda Beşiktaş’ın transferleri hep küçümsenirdi. Çünkü Anadolu’da parlamış futbolcuları değil altyapısından ve Anadolu’dan keşfettiği gençlere yönelirdi Kara Kartal. Serpil Hamdi Tüzün ve başkan Üstünkaya çok iyi bir altyapı kurmuşlardı. Ardından istikrarı seven Seba ve genç oyuncularla oynamayı seven Milne ile Beşiktaş yaklaşık 10 yıl lige damgasını vurmuştu. “Şerefli ikincilikler” de olmasa şampiyonluk sayısı daha fazla olurdu.

Fakat artık Beşiktaş’ın yolu görmezden gelinemezdi. Zaten Galatasaray da Terim’le Akdeniz Oyunları’nda başarılı olan Ümit Milli Takım’ın gençlerini topladı, isabetli yabancı takviyesi de yaparak yakaladığı istikrarla UEFA Kupası’nı bile aldı. Ama 2000’lerden sonra dünyada futbolun ekonomisi de anlayışları da değişti. Artık kulüpler yeni koşullara adapte olmalıydı. Beşiktaş’ta Bilgili dönemi tam da bu döneme denk geldi. Bazı hatalar yapılsa da kulüp modernleşmesi yolunda örnek birçok ilke imza atıldı. Yine yerli ve yabancı dengesiyle 100. yılda Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosu kuruldu.

Fakat değişimler oturmadan ardı ardına gelen yeni yönetimler Beşiktaş’ı yolundan çıkardı. Bu yeni yol Beşiktaş’ın farklılıklarını yok eden bir yoldu. Ezeli rakipleriyle şöhretli futbolcu transferleri yarışı aslında kimseye fayda getiremezdi. İşte borç batağındaki kulüplerimiz. Demek ki bizim önce transfer yaparak başarı geleceği fikrini bırakmamız gerek. Arada sırada gelen şampiyonluklara aldanmamak gerek. İstikrarı savunmamız gerek. Çünkü yönetimde, teknik kadroda, futbolcularda istikrar yoksa takımda da istikrar olmaz, kalıcı başarı da olmaz. Tamam tüketim toplumundayız, bazı şeyler dayatılıyor fakat bu koşullarda da daha doğru bir yol bulmak mümkün.

İşte PSG ve Luis Enrique’nin sıra dışı başarısı. Hoca şöhretli futbolcuları yollayıp geldikleri takımda yedek olan oyuncuları bile parlatıp son derece dengeli bir takım yarattı. Hem de şahane futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Evet; takım yaratmak için önce bir oyun anlayışına sahip olmak sonra da buna uygun futbolcuları bulmak şart. Ama onlardan takım yaratmak için de ilk üç şart; istikrar, istikrar istikrar...