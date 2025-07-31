Gerçekçi olmak gerekirse Beşiktaş’ın bugün mucizeye ihtiyacı olacak. Ama mucize futbolda hiç de az rastlanır olaylardan değil. Her şeyden önce top yuvarlak. Ayrıca Beşiktaş’ın tüm olumsuz koşullarına rağmen ilk maçtan daha fazlasını yapabilecek kapasitesi var. Artık takıma katkısının ne olduğu ve ne olamayacağı belli olan Rachica’dan medet ummak yerine tecrübesiz ama yetenekli Arroyo’dan yararlanabilirdi mesela. Baksanıza Shakhtar’ın 19 yaşındaki Santana’sına. Tozu dumana kattı; iki farklı skorun oluşmasında da katkısı büyük. Maç yazımda da belirttiğim gibi Shakhtar’ın bir takım olma geleneği var zaten. Alıyor, yetiştiriyor, satıyor ama belli bir takım düzenini de gücünü de hep koruyor. Sezona bomba gibi başlayan Santana’nın geçen seneki istatistiklerine baktığımızda durum hiç de iç açıcı değil mesela. Ama ona inandılar ve oynatmaya devam ettiler. Çünkü oynatmadan gençleri kazanamazsınız.

Ne var ki bizde kimsenin hiçbir şeye tahammülü yok. Her şey hemen olsun istiyoruz. Ama bu mümkün değil ve bu kafayla hiçbir şeyin olacağı da yok. Sürekli zaman kaybediyoruz. Ve ne yazık ki kulüp yönetimleri de orada burada söylenenlerden, bir kısım taraftarın yanlış yönlendirmelerinden etkileniyor. İşte Masuaku olayı. Beşiktaş’ın sağ ve sol bekinin kesinlikle değişmesi gerektiği gibi bir durum yaratıldı. Hemen her mecrada yapıldı bu. Masuaku arkaya top kaçırıyor diye diye tüm olumlu özellikleri göz ardı edildi. Oysa ki Beşiktaş Masuaku ile hücum özelliğini artırıyordu. Ki en büyük eksik de buydu. Yani Beşiktaş’ın ilk etapta değiştirmesi gereken mevkii de orası değildi. Masuaku geçen senenin kadrosunda en iyi ilk 5 oyuncudan biriydi bence. Şimdi onun yerine alınan Jurasek ilk maçında Masuaku’dan daha iyiymiş gibi gözükmedi bana. O da geriye top kaçırıyor ve hücuma katkısı Masuaku kadar iyi değil. Ama daha çok yeni. Umarım takım uyumu ile birlikte performansını artırır. Ona karşı estirilen nefret dalgası ise utanç verici.

Beşiktaş’ın şu anda yapılan transferlerin ardından en büyük eksiği yine işlemeyen kanatları. O yüzden sürekli göbekten hücum etmek zorunda kalıyor. Hücumlar da bu yüzden hep eksik adamla yapılıyor. Fakat tekrarlıyorum; Beşiktaş’ın şu 3 yıllık yapılanma döneminde en büyük ihtiyacı yine 3-5 oyuncu transferinden çok sabır, sabır, sabır olacak. Yoksa yeniden sıfır noktasına dönmek var. Yeniden yılları heba etmek var...