Gülengül Altınsay
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Olmuyor olmuyor

06 Kasım 2023 Pazartesi

Beşiktaş’ın sakat oyuncusu çok. Ve Burak Yılmaz bu kadro yetersizliğinde eldekilerle bir 11 çıkarmış. Aboubakar’ın yokluğunda santrforda Cenk var. Ama o da Antalya savunması içinde hep yalnız. Evet Beşiktaş oyuna hâkim başlıyor ama ceza alanına yaklaşan Beşiktaşlılar hemen topu şişiriyorlar. İlk yarı böyle körlemesine 15 orta var. Yine de ilk yarıda kaleyi bulan 2 pozisyonu, 1 direkten dönen topu, 1 verilmeyen penaltısı ve 1 de golü var Siyah-Beyazlıların. Ne zaman ki topu yere indirip akıllı paslaşıyorlar golü de buluyorlar.

Devre böyle kapanıyor. 2. devreye alışıldık üzere (!) sakatlanan Bailly’siz çıkıyor Kartal. Ve devre Antalya’nın beraberlik golüyle başlıyor; ilk saniyelerde defans arkasına atılan topla. Golün şokunu atlatamadan yine savunma arkasına atılan bir top ve kaleci hatasıyla birlikte ev sahibi öne geçiyor. Ardından gelen 3. gol ise artık Beşiktaş savunmasının aciz kaldığı an.

Aslında 2. yarı Antalya’nın toplu baskı yapıp dikine toplarla çıkacağı belli. Zaten organize bir savunman yokken, orijinal stoperiniz yokken ve deplasmanda öndeyken bu kadar ileri çıkmak büyük hata. Ama deneyimsiz Burak Yılmaz bunu tahmin edemiyor. Oyuncu değişiklikleri ve son bir gayret Beşiktaş farkı bire indiriyor ama bu bir işe yaramıyor. Ve sezon başı yapılan hataların bedeli ağır oluyor.

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