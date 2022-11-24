Özgürlükler bütündür

24 Kasım 2022 Perşembe

“Paranın Kupası”nda durum hiç hoş değil. FIFA, Katarlıların uşağı olmuş! Olay zaten 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesiyle başladı. Katar bir futbol ülkesi bile değilken, iklim koşulları hiç uygun değilken peki neden Katar? Nedeni açık değil mi? Zaten Katar hiçbir masraftan kaçınmadan yurt sathında inşaatlar başlattı. Ve o inşaatlarda binlerce ucuz ücretli göçmen işçi canından oldu. Zaten Katar her şeyi satılık görüyor.

HER YER AYRIMCILIK

Esas mesele ayrımcılık... David Beckham gibi paralı propagandistlerin birlik, beraberlik, ayrımcılığa son gibi laflarına rağmen takke düşmüş kel görünmüş durumda! Görülüyor ki Katar yönetimi ayrımcılık, daha da geniş anlamda ırkçılık konusunda bir milim taviz vermezken başta FIFA olmak üzere, federasyonlar ve Almanya dışında Batılı takımlar taviz üzerine taviz veriyor. Mesela, 7 Avrupa ülkesi LGBTİ+’yı desteklemek için takım kaptanlarının gökkuşağı desenli, “One Love” pazıbendi takacaklarını açıklamıştı. Ama Katar’ın baskısıyla FIFA olaya el koydu. Ve bazı takım kaptanları o bant yerine FIFA’nın onayladığı “Ayrımcılığa hayır” bandıyla yetindiler. Yani bandın üzerinde yazan ayrımcılığı onaylamış oldular. Buna karşın İranlı futbolcular tüm baskılara rağmen ülkelerindeki totaliter rejime karşı çıkma cesareti gösterdi. Seremonide milli marşlarını okumadılar, İranlı kadınların başlattığı mücadeleye arka çıktılar. Hem de hapse atılmak pahasına yaptılar bunu.

BİRİMİZİN DERDİ...

Bir kadın olarak sürekli içimi kemiren bir derdim var. Zannediliyor ki kadınların özgürlük sorunu sadece kadınların meselesidir. Aynı LGBTİ+ bireylere yapılan baskı ve ayrımcılığın sadece onların sorunu olarak algılanması gibi. Oysa temel hak ve özgürlükler bir bütündür. Biri eksik olursa ötekiler de yoktur. Ayrımcılığa karşı mücadele tüm toplum tarafından verilmelidir çünkü tüm toplum ancak ayrımcılık ortadan kalktığında temel özgürlüklerine ulaşır. Aynı İranlı futbolcuların ülkelerindeki kadınların mücadelesine katılması gibi. Yeri gelmişken İranlı futbolcuların milli marşlarını protesto ederken ülkelerindeki rejim ile ülkelerine olan sevgiyi birbirine karıştırmamaları, o tuzağa düşmemeleri de çok önemli. Çünkü baskı odakları her özgürlük arayışını vatan, millet, devlet bağırışlarıyla bastırmaya çalışır. Ve siz özgürlük ararken birden kendinizi suçlu pozisyonunda da bulabilirsiniz.

“HEPİMİZ BİR”SEK

Evet, LGBTİ+’lara özgürlük istemekle, kadınlara kılık kıyafet özgürlüğü istemek hiç de farklı şeyler değil ve bunlar olmadan toplumun özgürlüğünden söz etmek mümkün değil. FIFA, Katar Dünya Kupası için “Hepimiz biriz” gibi bir slogan bulmuş. Ama gerçekte olanlar tam tersi. Futbol düzeyinin sıradanı geçemediği bu kupa, paranın şımarıklığı, paragözlüğün ahlak yoksunluğu ve ayrımcılık konusundaki ikiyüzlülükler ile bunların karşısında İranlı futbolcuların onurlu tavrıyla tarihe geçti bile.