Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor. Hem de en fazla şansa ihtiyaç duyduğu maçta. Çünkü Siyah-Beyazlıların yeni transferleriyle kısa sürede uyum yakalayabilmesi olası değil. Shakhtar ise çok uyumlu bir takım. Nitekim Santana’yı durduramayınca; 1 gol, 1 asistle skor 2-0 oluyor. Acilen Juresek’in önünün kapanması gerek derken Orkun oraya, Gedson ortaya çekiliyor. Kazanılan penaltı ve golle Beşiktaş biraz moralleniyor. Aslında rakibi savunmaya zorlamak gerek ama SiyahBeyazlılar kanatlar çalışmayınca hep göbekten ilerliyor, bütünlük sağlanamıyor. Biz Kartal’dan gol beklerken yine Santana’nın asistiyle skor 3-1 oluyor. Sonra karşılıklı goller ve skor: 2-4. Yani iş mucizelere kalıyor…
Sabır zamanı
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Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor.
Bu kadar kötü bir zamanlama olabilirdi ancak. Malum; Beşiktaş bu akşam Shakhtar Donetsk ile tarihi bir maça çıkacak.
Daha önceki yazımda, forma aşkının olduğu, aidiyete dayalı o eski yılların çok gerilerde kaldığından, artık her şeyin değerinin para ile ölçüldüğünden bahsetmiş ve bir futbolsever olarak üzüntümü dile getirmiştim.
Fikstür çekiminin üstünden daha bir hafta bile geçmedi. Ama kimse içerdiği haksızlıklar üzerine konuşmuyor.
Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim. Beşiktaş’ta çok isabetli gözüken iki transfer yapılmış, hele Abraham gibi çok renkli bir santrfor gelmiş ama hâlâ laf edenler var.
Cemal Süreya demiş ki: “Bir takım ol Mesela Beşiktaş gibi De ki, Şerefim bitene kadar Seveceğim seni” Üstat bu sözleriyle şerefiyle kazanmayı her şeyin üstünde tutan sporseverlere tercüman olmuş. Futbola felsefi açıdan bakan ve belki de futbolun en politik figürü olan “filozof” unvanlı eski Brezilyalı futbolcu Dr. Socrates ise şu ünlü sözleri sarf etmişti: “Futbol sadece bir oyun değildir, o bir kültürdür, o bir direniş şeklidir.”