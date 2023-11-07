Kuruyemişler kilo vermenizi destekler mi?

07 Kasım 2023 Salı

Kuruyemiş sevmeyen çok azdır. Çocuklar da büyükler de biraz atıştırmak için kuruyemişi sıklıkla tercih ederler. Hem lezzetli hem pratik. Acıkınca atıştırabilirsin, çayın yanına keyif olsun diye de koyabilirsin. Tariflerde de sıklıkla kullanılan kuruyemişler sağlığımızı ve kilomuzu nasıl etkiliyor? Hadi değerlendirelim.

Kuruyemişlerin kalorisi yüksektir. Bunun nedeni bunların büyük bir kısmının konsantre bir enerji kaynağı olan yağ olmasıdır. Bir gram yağ 9 kalori içerirken, bir gram karbonhidrat veya protein sadece 4 kalori içerir.

Kuruyemişler çoğunlukla doymamış yağ içerir. Bu yağ türü, kalp hastalığı gibi birçok farklı hastalığa karşı koruma özelliği sağlar.

En çok tüketilen bazı yemişlerin 28 gramlık porsiyonu başına kalori ve yağ içerikleri şöyle;

Ceviz: 183 kalori ve 18 gram yağ

Badem: 161 kalori ve 14 gram yağ

Antep fıstığı: 156 kalori ve 12 gram yağ

Kaju fıstığı: 155 kalori ve 12 gram yağ

Yağ ve kalori bakımından yüksek oldukları için birçok kişi diyetlerine kuruyemiş eklemenin kilo alımına yol açacağını düşünüyor ama gerçekler böyle değil. Kuruyemişler, konsantre bir enerji kaynağı olan yağ bakımından zengin oldukları için kalori bakımından da yüksektir. Küçük porsiyonlar bile yağ ve kalori açısından yüksektir. Ama bu kilo yönetimi üzerine olumsuz bir etki anlamına gelmez. Ne yediğiniz, ne kadar yediğiniz ve ne zaman yediğiniz çok önemli. Gün içinde, akşam yemekten sonraya bırakmadan, uygun miktarda yerseniz kilo kontrolünü destekler. Akşam yemekten sonra avuç avuç yediğiniz kuru yemişer size kilo aldırabilir.

DÜZENLİ KURUYEMİŞ TÜKETMEK KİLO VERMEMİZİ SAĞLAYABİLİR

Çalışmalar, düzenli olarak kuruyemiş yemenin kilo alımıyla ilişkili olmadığını ve hatta kilo alımını önleyebileceğini gösteriyor.

Bir çalışmada 8.865 erkek ve kadının 28 ay boyunca diyetleri incelendi. Haftada iki veya daha fazla porsiyon kuruyemiş yiyenlerin, hiç yemeyen veya nadiren yiyenlere kıyasla kilo alma riskinin %31 daha düşük olduğu bulundu.

Ayrıca 36 çalışmanın gözden geçirilmesi, düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin kilo, vücut kitle indeksi (BMI) veya bel büyüklüğündeki artışla bağlantılı olmadığını ortaya çıkardı. Bu çok güzel haber değil mi?

KURUYEMİŞLER İŞTAH KONTROLÜNÜ SAĞLAYABİLİR

Sağlıklı yaşamaya özen gösterenlerin kuruyemiş tüketimi daha düzenli oluyor. Bu sebeple belki de yediklerine ve adımlarına dikkat eden biri ara öğünlerde kötü bir atıştırmalık yerine sağlıklı bir seçenek olan kuruyemişleri tercih ediyor olabilir. Kilo verme diyetlerinde de sıklıkla kullandığımız kuruyemişlerin bir faydası da yağ içeriğinden dolayı kan şekerini dengeliyor olması ve iştah kontrolünü sağlaması. Aç kalarak diyet yapmanın çok doğru olmadığını hatırlatmak isterim. Gece açlığı değil, gün içindeki uzun açlıklar ve dengesiz öğünler sağlığımıza iyi gelmiyor. Arada kuruyemiş ile kan şekerinizi dengeleyin. Meyvenin yanında veya meyve olmasa da tek başına 10-15 badem veya fındık veya 4-5 ceviz tüketin.

KALP SAĞLIĞI VE BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİREBİLİR

Kuru yemişlerin sağlığa faydası da oldukça yüksek. Kötü kolesterolü düşürebilir. Kalp ve damar sağlığı açısından koruyucudur. Öğrenme, hafıza gibi konularda iyi bir destek olan omega-3 cevizde bol miktarda bulunur. Bu sebeple, kuruyemişleri farklı zamanlarda farklı çeşitlerde düzenli tüketin derim.