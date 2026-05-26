Kurban Bayramı; aynı sofrada buluşmanın, uzun sohbetlerin, çocuk kahkahalarının ve paylaşmanın en güzel zamanlarından biri… Bayramın bereketi biraz da mutfaktan taşar aslında. Sabah erken saatlerde başlayan telaş, demlenen çaylar, mutfaktan gelen mis gibi yemek kokuları ve “Biraz daha al” ısrarları hepimizin hafızasında ayrı bir yere sahiptir.

Ama kabul edelim… Bayramda özellikle kırmızı et tüketimi normalden çok daha fazla oluyor. Gün içinde birkaç farklı sofraya oturulunca sindirim sistemi de biraz yorulabiliyor. Bu yüzden bayramı hem keyifle hem de bedenimizi zorlamadan geçirmek için küçük dengeler kurmak önemli.

Öncelikle yeni kesilen et konusunda en çok sorulan konu şu oluyor: “Hemen tüketebilir miyiz?”

Aslında et birkaç saat dinlendiğinde hem daha yumuşak olur hem de sindirimi biraz daha kolaylaşır. Fakat biliyoruz ki bayramın ilk günü çoğu evde kavurma mutlaka pişer. Böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta porsiyon ve pişirme şeklidir.

Sabah aç karnına çok yağlı ve büyük porsiyonlu et tüketmek mideyi zorlayabilir. Özellikle hızlı yemek yemek; şişkinlik, hazımsızlık ve reflü şikâyetlerini artırabilir. Bu yüzden eti daha küçük porsiyonlarla, yavaş yiyerek ve iyi çiğneyerek tüketmek çok daha rahat hissettirir.

Kavurma yapılırken ekstra iç yağ kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalı. Çünkü et zaten doğal olarak yağ içerir. Kendi suyunda pişirilmiş, yanında bol yeşilliklerle servis edilmiş bir kavurma çok daha dengeli olur.

Bir diğer önemli konu ise sofranın tamamı…

Bayram sofraları sadece etten oluşmamalı. Tabağın yarısını salata ve sebzelerle desteklemek hem sindirimi kolaylaştırır hem de gün içinde daha enerjik hissetmemizi sağlar. Özellikle maydanoz, roka, nane, dereotu gibi yeşillikler C vitamini içerikleri sayesinde demir emilimini destekler.

Yoğurt, ayran veya cacık gibi fermente besinler de etin yanında çok iyi bir eşlikçidir. Hem mideyi rahatlatır hem de sofrayı dengeler.

Pilav, börek, ekmek ve tatlı aynı öğünde fazla kaçtığında ise gün sonunda ağırlık hissi kaçınılmaz olabilir. Bu yüzden “her şeyden biraz” yaklaşımı bayram için en güzel dengeyi sağlar.

Örnek Dengeli Bayram Sofrası

3-4 yemek kaşığı kavurma

Bol limonlu mevsim salatası-sebzeli mezeler

Yoğurt veya cacık

2-3 yemek kaşığı pilav ya da 1 ince dilim ekmek

Izgara sebze veya zeytinyağlı sebze yemeği

İçecek olarak ayran ya da bol su

Tatlı kısmına gelirsek…

Bayram demek biraz da tatlı demek. Ama şerbetli tatlıları peş peşe tüketmek kan şekerinde ani yükselmelere ve sonrasında halsizlik hissine neden olabilir. Bu yüzden porsiyon küçültmek bile büyük fark yaratır.

Mümkünse tercihleri:

Sütlaç

Muhallebi

Meyveli tatlılar

Dondurma yanında meyve

gibi daha hafif seçeneklerden yana kullanabiliriz.

Ve küçük bir öneri daha…

Tatlıyı hemen yemek yerine çayın yanına birkaç saat sonra eklemek hem sindirimi rahatlatır hem de daha dengeli olur.

Et saklama konusu da sağlık açısından çok önemli. Büyük parçalar halinde üst üste koymak yerine eti küçük porsiyonlara ayırıp saklamak gerekir. Yıkanmadan, hava almayacak şekilde paketlenmeli ve kısa sürede tüketilmeyecekse derin dondurucuya kaldırılmalıdır. Çözünen eti tekrar dondurmak ise besin güvenliği açısından önerilmez.

Bayram boyunca bol su içmeyi de unutmayalım. Çünkü artan protein tüketimiyle birlikte su ihtiyacı da artar. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, biraz hareket etmek ve öğünleri yavaş yemek kendinizi çok daha iyi hissettirir.

En önemlisi ise şu…

Bayram sofraları kusursuz olmak zorunda değil. Önemli olan sevdiklerimizle aynı masada oturabilmek, paylaşabilmek ve güzel anılar biriktirebilmek…

Herkese sağlıkla, huzurla ve ağız tadıyla geçecek çok güzel bir Kurban Bayramı diliyorum