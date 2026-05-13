Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gıdaların doğru saklanması neden hayati önem taşır?
Güneş Aksüs
Son Köşe Yazıları

Gıdaların doğru saklanması neden hayati önem taşır?

13.05.2026 11:26
Güncellenme:
Takip Et:

Mutfağa giren her besin, sofraya ulaşana kadar doğru koşullarda korunmayı hak eder. Çünkü sağlıklı beslenme yalnızca doğru yiyeceği seçmekle değil, o yiyeceği nasıl sakladığımızla da doğrudan ilişkilidir. Çoğu zaman göz ardı edilen saklama hataları; besin değerinin azalmasına, bakteri oluşumuna ve gıda israfına neden olabilir. Oysa birkaç temel kurala dikkat ederek hem sağlığımızı korumak hem de mutfakta daha bilinçli bir düzen oluşturmak mümkündür.

Pek çok kişi alışveriş sonrası ürünleri hızlıca buzdolabına yerleştirmenin yeterli olduğunu düşünür. Ancak her gıdanın ihtiyaç duyduğu saklama koşulu farklıdır. Yanlış sıcaklık, uygun olmayan kap seçimi veya açıkta bırakılan ürünler kısa sürede bozulmaya zemin hazırlar. Özellikle yaz aylarında bu durum gıda zehirlenmelerine kadar uzanabilir.

BUZDOLABI HER ŞEYİ KURTARMAZ

Buzdolabı, gıdaları koruyan önemli bir yardımcıdır ancak her ürün için doğru çözüm değildir. Örneğin domates, buzdolabında aromasını kaybederken; patates nemli ortamda filizlenebilir. Muz ise düşük sıcaklıkta kararmaya başlar. Bu nedenle her besini refleks olarak soğuk ortama koymak yerine, ürünün doğal yapısını dikkate almak gerekir.

Süt, yoğurt, peynir ve et ürünleri gibi hassas besinler ise mutlaka soğuk zincirde korunmalıdır. Özellikle çiğ et ürünlerinin buzdolabında alt raflarda saklanması önemlidir. Böylece olası sıvı sızıntılarının diğer besinlere temas etmesi önlenir.

KURU GIDALARDA SESSİZ TEHLİKE

Bakliyatlar, un, pirinç ve kuru yemişler uzun ömürlü gibi görünse de yanlış saklama koşullarında hızla kalite kaybedebilir. Nemli ortamlar küf oluşumunu artırırken, açık paketler böceklenmeye neden olabilir. Bir yaz tüm bu mutfağı saran kelebeklerle uğraştığımı hatırlıyorum. Defne yaprakları ile işi çözmüştüm. Bu nedenle kuru gıdaların hava almayan cam kavanozlarda ve güneş görmeyen serin alanlarda muhafaza edilmesi gerekir. Kavanozlara 1-2 yaprak kuru defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Özellikle yağlı tohumlar ve ceviz, fındık gibi ürünler sıcak ortamda acılaşabilir. Sağlıklı yağ içeriği yüksek olan bu besinlerin uzun süre açıkta tutulması besin kalitesini düşürür.

DONDURUCU KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Derin dondurucu, doğru kullanıldığında büyük kolaylık sağlar. Ancak çözünen bir ürünü yeniden dondurmak ciddi sağlık riski oluşturur. Çünkü çözülme sırasında aktifleşen bakteriler tekrar dondurulsa bile tamamen yok olmaz.

Bu nedenle dondurulacak besinlerin tek kullanımlık porsiyonlar halinde saklanması önemlidir. Tarih etiketi kullanmak da hem düzen sağlar hem de unutulan ürünlerin aylarca beklemesini önler.

SEBZE VE MEYVELER NASIL DAHA UZUN DAYANIR?

Sebze ve meyveleri yıkayıp buzdolabına koymak sık yapılan ama yanlış bir alışkanlıktır. Yıkama sonrası kalan nem, özellikle yeşilliklerde çürümeyi hızlandırır. En doğru yöntem; tüketimden hemen önce yıkamaktır. Yıkayıp kaldırmak her zaman mantıklı değil.

Marul, maydanoz ve roka gibi hassas yeşillikler kuru kağıt havlu ile birlikte saklandığında daha uzun süre taze kalabilir. Elma gibi bazı meyvelerin etilen gazı salgıladığı ve diğer ürünlerin olgunlaşmasını hızlandırdığı da unutulmamalıdır.

MUTFAKTA DÜZEN SAĞLIĞIN BİR PARÇASIDIR

Sağlıklı mutfak yalnızca temiz görünen bir alan değildir; aynı zamanda bilinçli bir saklama düzenidir. Son kullanma tarihlerini takip etmek, eski ürünleri öne almak ve gereğinden fazla stok yapmamak hem ekonomik hem de sağlık açısından önemlidir.

Cam saklama kapları kullanmak, plastik temasını azaltmak adına iyi bir tercih olabilir. Özellikle sıcak yemeklerin plastik kaplarda uzun süre bekletilmesi önerilmez. Kapaklı borcamlar en iyisi olabilir.

KÜÇÜK ÖNLEMLER BÜYÜK FARK YARATIR

Gıda güvenliği evde başlar. Doğru saklanan besinler yalnızca daha uzun ömürlü olmaz; aynı zamanda vitamin, mineral ve lezzet açısından da korunur. Sağlıklı yaşamın temeli çoğu zaman mutfaktaki küçük alışkanlıklarda gizlidir.

Bugün mutfağınıza kısa bir göz atın. Belki de sağlıklı beslenmeye başlamanın ilk adımı, buzdolabı raflarını yeniden düzenlemek olabilir.

İlgili Konular: #gıda güvenliği #buzdolabı

Yazarın Son Yazıları

Gıdaların doğru saklanması neden hayati önem taşır?

Mutfağa giren her besin, sofraya ulaşana kadar doğru koşullarda korunmayı hak eder.

Devamını Oku
13.05.2026
Her probiyotik her şeye iyi gelmez

Son yıllarda “probiyotik” kelimesi neredeyse sağlıklı yaşamın eş anlamlısı haline geldi. Raflarda onlarca seçenek, her biri “bağırsak dostu” etiketiyle…

Devamını Oku
05.05.2026
Beslenmeniz sizi ne kadar koruyor?

Her şey bir listeyle başlar. Sabah ne yiyeceğim, öğlen ne yememeliyim, akşam kaçtan sonra karbonhidrat yasak…

Devamını Oku
28.04.2026
Unutkanlık: hepimizin yaşadığı bir durum mu, yoksa bir uyarı mı?

Anahtarları nereye koyduğunu hatırlayamamak ya da bir ismi dilinin ucunda hissedip çıkaramamak, modern hayatın hızında neredeyse herkesin yaşadığı durumlar haline geldi.

Devamını Oku
23.04.2026
Sağlıklı nesiller için bugün ne yaptınız?

Doğan büyür öyle değil mi? Doğar, gelişir, kendi yolunu bulur sanılır. Oysa işin iç yüzü bambaşkadır. Bir çocuğu büyütmek; sadece onu doyurmak, okula göndermek ya da güvenliğini sağlamak değildir. Bir çocuğu yetiştirmek, aslında bir geleceği inşa etmektir. Ve binlerce soru ile baş edebilmek.

Devamını Oku
14.04.2026
Vücudumuz bir kimya laboratuvarı

Beslenme denince hâlâ çoğumuzun zihninde aynı sahne canlanıyor: bol yeşillikli bir salata, birkaç “light” ürün ve mümkünse az kalori…

Devamını Oku
07.04.2026