Büyük buluşma sürüyor...

08 Aralık 2022 Perşembe

Kitabın okurla büyük buluşması sürüyor. Unutmayalım: 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı pazar akşamı sona erecek. Onca ekonomik çöküşe karşın kitap sevgisi çoğalıyor. İlkin Tüyap’ın Onur Yazarı Nazlı Eray için hafta başında düzenlenen törenle Tüyap Grup Başkanı Bülent Ünal, danışmanı Doğan Hızlan, TYB Başkanı Kenan Kocatürk tarafından ödülün sunulduğunu; Başımda Kum Fırtınası Kalbimde Şelale (haz. Faruk Şüyün) adını taşıyan 182 sayfadan oluşan Nazlı Eray biyografyasının da konuklara armağan olarak dağıtıldığını söylemek isterim.

Şimdi de siz değerli okurlarımızdan gelen bugüne dek söz edemediğim kitapları, teşekkürlerimle bilginize sunuyorum.

Bu alanda önceliği izninizle Cumhuriyet Kitapları 100. Yıl kitaplarından Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı’na vermek istiyorum. Sunuş’u Alev Coşkun’a ait olan günümüz Türkçesine uyarlayanı ise Işık Kansu olan bu kitap, büyük zaferden hemen sonra Atatürk’ün İzmit’te İstanbul gazetelerinin başyazarlarıyla yaptığı 5.5 saat süren toplantının kitabı ve günümüz sorunlarına da ışık tutuyor. Cumhuriyetin ikinci 100 yılına hazırlanan her yurtseverin kitaplığında olmalı, gerçekleri kavramalı diye düşünüyorum.

Bu arada henüz mürekkebi kurumadan Altan Öymen’le Atahan Ünal’ın yaptığı söyleşi kitabı Kuşaklar Arası (Doğan Kitap) ile yeni çıkan kitapları anmayı sürdürüyorum. Gazeteciliğin ve siyasetin duayenlerinden, kendini “PTT” ve “Radyo Kuşağı”ndan olarak tanımlayan Altan Öymen’le Z kuşağından Atahan Ünal, kuşaklar arası upuzun bir sohbet gerçekleştirmişler. Sohbet ve kitap iki yılda tamamlanabilmiş. Ortaya da sanki Dünden Bugüne Altan Öymen ve Türkiye tablosu çıkmış. Altan Abi’nin anılı kitapları gibi, bunun da büyük ilgi göreceğini düşünüyorum.

ŞÜKRAN SONER’İN KALEMİNDEN

Cumhuriyet Kitapları Çocuk Bölümü’nce yayımlanan, Türkiye’nin ilk kadın gazetecilerinden, gazetemizin yazarı, arkadaşımız Şükran Soner’in Tito’nun Çocuklarından Atatürk’ün Gençliğine Göçün Göbeğinde adlı kitabı, onun 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Yugoslavya’nın Priştine kentinden İstanbul’a göç yolculuğunu kendi kaleminden anlatıyor:

“Her şey sınırların açılması, yasakların kalkmasıyla, çoğu İstanbul ve Bursa’da yaşayan akrabalara misafir gidip gelmelerle başlamıştı” diye başlıyor kitap. Atatürk’le yakın çalışmalar, projeler. Anneannenin Büyükada’da yaşayan kardeşleri arka arkaya Priştine’ye gelmişler, ardından anneanne ve anne İstanbul’a konuk olmuş, sonunda 30 Ağustos 1956’da göç günü başlamış... 30-40 yıllık hasret giderilmiş. Ama bir yandan da kansere yakalanıp gelemeyen dedenin ve çocuk Şükran’ın birlikte büyüdüğü dedenin ineği Alco, ayrılık acısını tattırmış... Dede, Alco’yu satmış. Ama ayrılığa dayanamayan Alco, her gün geri dönüp arkadaşını görmek için gelmeye başlayınca, torununu sevindirmek için Alco’yu dede geri almış.

Çocuk ve eğitim deyince, YKY Cogito dizisinden iki bilimsel kitap var: Çocuk, Ergen ve Bedeni ile Çocuk ve Ergen Psikanaliz: Kuramcılar ve Kavramlar (editörler: Neslihan Zabcı - Şeyda Postacı). Can Çocuk’tan resimli/sayfayı çevirli, ilginç bir öykü kitabı: Melek Özlem Sezer Ormanda Tek Başına (resimleyen : İpek Konak).

İNCELEME ARAŞTIRMA

Remzi Kitabevi’nden Emre Kongar-Zülâl Kalkandelen’in yazdığı Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı 2. Bu 2. Kitap Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri 1971-2002 yıllarını kapsıyor.

Hak, hukuk, adalet arayışı içinde hukuk kitaplarına da gereksinim var. İşte onlar: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Devrim Kanunları (Yetkin Yayınları), Şair, yargıç Mehmet Akif Tutumlu’nun kitabı Yargı Felsefesi Üzerine (Seçkin Yayınları), Av. Atilla Özen Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu (İnkılâp Kitabevi), Önder Aker, Şükran Soner İşçiyim Haksızım (Cumhuriyet Kitaplar).

Semiramis Yağcıoğlu Roman Kahramanı ve Öznellik (Öteki Yayınevi). Gül Anasal Kocaeli Edebiyatçıları Derlenimi (Aydili Sanat Yayınları), Nesim Ovadya İzrail Düşler Sahnesinde (Aras Yayınları).

Dr. Mahfi Eğilmez Sahte Sultan (Remzi Kitabevi), Dr. Mahfi Eğilmez Başarısızlığa Övgü (Remzi Kitabevi), Turan Akıncı Sürgün II. Abdülhamit’in Yıldız Sarayı Yılları ve Selanik Sürgünü (Remzi Kitabevi).

Dersim Tarihi’ni yazan Ali Kaya’nın yeni çıkan kitabı: Alevilikte İnanç, İbadet ve Dersim (Pervane Yayınları).

DENEME, ÖYKÜ, ROMAN, ŞİİR

Öykü ve romancı Nevra Bucak, Shakespeare’in yapıtı Romeo Juliet’in soluğunu içine çekerek Jüliet’in Gölgesinde’yi yazdı... Ahmet Ümit “Özürlük yoksa aşk da yoktur” dedi, Bir Aşk Masalı’nı... Adil İzci iki kitap birden yayımladı: Kırk Ozan Kırk Öykü (Pitaresk Yayınevi), Yoklar Kitabı (Oğlak Yayınları). Ayşe Övür’ün de iki romanı Remzi Kitabevi’nden çıktı: Zamanın Kapıları, Botter Apartmanı. Şair ve denemeci Kalgayhan Dönmez’in iki öykü kitabı: Sıkıntılı Şehir, Toplanın Gidin (Büyülüdağ Yayınları).

Bir de şiir ve şiir odaklı kitapları anımsatalım: Hasan Hüseyin Acıyı Bal Eyledik, Tarık Günersel Sonsuzluk Solukları /Mozaik Destan 1966-2021, Müesser Yeniay Güller Yükseliyor Dumanlar Gibi, Metin Turan Su Çığlığı, M. Mazhar Alphan Yanmadan Soyunamaz İnsan (Toplu Şiirler), Nisa Leyla Mu, Engin Fırat Metin Cengiz Tanıklığın Odağında Bir Şair, Arzu Kök “Ol Dost” Yunus Emre, Halim Şafak Metin Cengiz Şiiri, Mehmet Akif Tutumlu Sevgiye İnanır Zaman, M. Güner Demiray Senin İçin Ey Hayat/Dokuduğum Her Güneş, Asım Öztürk Gülün Dibinde Uyanmak, Kemal Gündüzalp Quo Vadis Şiir?, Aynur Karamanlı Cihangirli Sofist Kedi, Zeynep Uzkur Düğüm, Mehmet Akay Gökyüzü Gazelleri, Adi Cristi İki Kişilik Basit Hayat...

Okurun kitapla, kitabın okurla buluşması hiç bitmesin... Bu büyük buluşmalar hep sürsün...