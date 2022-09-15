15 Eylül 2022 Perşembe

Geçen hafta İzmir’in 100. Kurtuluş Günü coşkusu, megastar Tarkan’ın da sesi ve enerjisiyle dalga dalga Türkiye’ye yayıldı.

Türkiye'nin kalbi İzmir’de attı...

9 Eylül, 9 Eylül olalı beri böylesine coşku seli görmemişti... Yazılanlara, anlatılanlara göre Tarkan, 2 milyonu bulan izleyicisiyle İzmir’e sevinç seli getirdi...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Mustafa Kemal’in benzersiz yapıtı Nutuk’tan esinlenerek yaptığı coşkulu tören konuşmasını yanlış algılayan, yorumlayan iktidar ileri gelenlerini ise sinirlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Hanımefendiyle, torunu Duru ile neşe içinde, gözlerinin içi gülerek ilgiyle, sevgiyle töreni izlediği kameralara yansıdı.

Öte yandan törenle ilgili duygularını yazar Nazlı Eray, Facebook sayfasına “İzmir’i gördüm ya. Kutlamaları. Bu gece rahat uyurum. Coşkuyu gördüm ya. İzmir.” diye yazdı.

Kim bilir daha kimler nerelere neler yazdılar! Çünkü İzmir’in 100. Kurtuluş Günü’nde İzmir, İzmir’e sığmadı, Türkiye’ye yayıldı.

İzmir, İzmirli yazarlarımızdan Tarık Dursun K.’nin anlatımıyla “kokulu kentler”den biriydi. İzmir’e tutkusunu büyük usta 2009 Tüyap İzmir Kitap Fuarının Onur Yazarı olarak hazırlanan armağan kitapta (haz. Enver Ercan) aşkını dile getiriyordu ve “Tut Elimden İzmir” diyordu.

Şimdi İzmir, herkesin elinden tuttu, demokrasinin sesi, kalesi oldu, kurtuluşun başkenti...

ŞAİRLERLE ŞİİR YOLCULUĞU

İzmir, şairleriyle de ünlüdür. Dünya Barış Günü ve İzmir’in 100. Kurtuluş Günü kutlamaları çerçevesinde 40 şair de “Şiir Hatları” adı verilen, sunuculuğunu şair Gülçin Sahilli’nin yaptığı şiir etkinliğinde değişik mekânlarda bir araya geldi, şiirlerini okudular/okuyacaklar. Şiirsever İzmirlilerin elini tuttular/tutacaklar.

Şiir Hatları etkinliğine katılan İzmirli şairler, İzmir Sanat Bahçesi’nde

Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde KÜLTÜRPARK İzmir Sanat Bahçesi’nde, Nâzım Hikmet Anıtı önünde, saat 18.30’da başladı, önce Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Özge Sönmez, Dilek Özkan, Kübra Ay (çocuk şair) ve Sezen Uçar (çocuk şair) kendi barış şiirlerini okumuşlardı. Sonra bu şiir yolculuğu, diğer şairlerle sürdü/sürecek. 23 Eylül’de de son bulacak.

Diğer 12 etkinliğin mekânı, gün ve saati, şairleri şöyle:

2) Foça – Marsilya Meydanı, 2 Eylül 2022 Cuma, 19.30-21.00

Şairleri: Namık Kuyumcu, Hasan Öztoprak, Mustafa Özturanlı, Gülçin Sahilli ve Nilüfer Açıkalın.

3) Urla – Sanat Sokağı, 3 Eylül 2022 Cumartesi, 19.30-21.00

Şairleri: Fergun Özelli, Erkan Karakiraz, Neslihan Yalman, Ayşen Sarıbaş ve Özgün Ergen.

4) Seferihisar – Sığacık Kale, 4 Eylül 2022 Pazar, 19.30-21.00

Şairleri: Fergun Özelli, Özgür Zeybek, Seçil Avcı, Nesrin Kültür ve Neslihan Perşembe Kulakoğlu.

5) Konak - Metro İstasyonu İçi, 19 Eylül 2022 Pazartesi, 19.30-21.00

Şairleri: Olcay Özmen, Erkan Karakiraz, Ece Apaydın, Özlem Tezcan Dertsiz ve Seçil Avcı.

6) Üçkuyular - Metro İstasyonu İçi, 19 Eylül Pazartesi, 19.30-21.00

Şairleri: Hayri K. Yetik, Aydın Şimşek, Emel Öztürk, Neslihan Perşembe Kulakoğlu ve Hülya Altay Atılgan.

7) Alsancak - Çimler (1. Kordon), 20 Eylül 2022 Salı, 19.30-21.00

Şairleri: Yusuf Alper, Namık Kuyumcu, Ayşen Deniz Onaral, Fatma Aras ve Ayşen Sarıbaş.

8) Bostanlı - Çimler, 20 Eylül 2022 Salı, 19.30-21.00

Şairleri: Veysel Çolak, Aydın Şimşek, Emel Öztürk, Ece Apaydın ve Dilek Özkan.

9) Bornova - Metro İstasyonu İçi, 21 Eylül 2022 Çarşamba, 19.30-21.00

Şairleri: Yusuf Alper, Hüseyin Ferhad, Aslıhan Tüylüoğlu, Neslihan Yalman ve Eylem Te.

10) Halkapınar - Metro İstasyonu İçi, 21 Eylül 2022 Çarşamba, 19.30-21.00

Şairleri: Hüseyin Peker, Olcay Özmen, Fatma Aras, Nesrin Kültür ve Neval Savak.

11) Alsancak - Çimler (1. Kordon), 22 Eylül 2022 Perşembe, 19.30-21.00

Şairleri: Veysel Çolak, Özgür Zeybek, Hülya Altay Atılgan, Özlem Tezcan Dertsiz ve Emel Kayalı.

12) Bostanlı - Çimler, 22 Eylül 2022 Perşembe, 19.30-21.00

Şairleri: Hüseyin Ferhad, Hüseyin Peker, Özgün Ergen, Ayşen Deniz Onaral ve Gülçin Sahilli.

13) Karantina - Demokrasi Meydanı, 23 Eylül 2022 Cuma, 19.30-21.00

Şairleri: Hayri K. Yetik, Neval Savak, Emel Kayalı, Aslıhan Tüylüoğlu ve Eylem Te.

İKİ ŞAİR, İKİ ŞİİR

Şairlerle Şiir Hatları etkinliğinin ilk günü şiirlerini okuyan ve yayımlama istediğim üzerine şiirini bana gönderen Sayın Özge Sönmez ve Sayın Tuğrul Keskin’e çok teşekkür ediyorum. Onlardan birer şiirle, onları ve tüm şairimizi sevgiyle selamlayarak, ben de buradan “Dünya Barış Günü”nü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü yürekten kutluyorum.

Bu büyük zaferi ulusumuza kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anmak istiyorum.

ÖZGE SÖNMEZ

Şair Özge SÖNMEZ

Y ÜRÜRKEN NEHİRLER

milliyetim yok benim

bir kayalık yengeci

bulut geçişi, kayık boyası

bir doğruyum işte iki nokta arası

rahim dediğin ne ki

kan ve etten örülü bir sıcak torba

anam engince vicdanıyla doğurmuş beni

tanrı diliyle emzirmiş

alnıma evrenin alfabesini üflemiş

hangi rahme sığar bunca çaba

*

ismim yok, cismim yok

bir kayısı kurdu, yeni dünya çekirdeği

karpuz kabuğuyum akla düşen

anam usulca silkelemiş beni göğünden

serpilmişim köşe bucak

her delikte bir göz

her susuşta bir ses olmuşum

*

bayrağım yok

rengimi sulara bölüştürdüm

gerim gerim gerineceğim

ölüleriyle övüneceğim

savaşların tarihini hemen unuttum

kahramanlarımın hepsini kovdum

esirlerimi özgür, kendimi mahsur bıraktım

üstüme dikilen kanlı kaftandan soyundum

hafifledim, çırılçıplak

evrenin tüm renklerine kavuştum

*

sözüm var

dürüle büküle, kıvrıla kıvrıla

yürürken nehirler

nehirlerin o ince şarkısını

sadece taşlar ve söğüt yaprakları mı dinler

bin yıldır dev bir kulağım

dinliyorum evreni

yine sesler içinde en sevdiğim ses

yine diller içinde en iyi bildiğim dildir

annemin kalbi

*

milliyetim yok

ismim yok

bayrağım yok

yalnızca sözüm var benim

incittiğinize özür

kırdığınıza kanat

kıydığınıza hayatım

bunca yükü severek taşırım

yeter ki rahatınız kaçmasın

*

(Suya Bırak Sızını, 2020, Manos Kitap)

***

TU ĞRUL KESKİN

MANİFESTO

Özgür dünyanın tutsakları, efendiler!

söz etmeyin bizlere özgürlükten

özgürlük Anadolu kapılarında

bir kez daha yılmamaksa ölümden

özgürüz demektir biz yoksullar artık

*

Bizleri köleleştiren prangalarınızdan

kurtulmak kavlindeyiz Küçük Asya'da.

*

Özgür dünyanın zavallıları, efendiler!

söz etmeyin bizlere altın vatandan

eski ve yeni vatan çiftliğinizdir sizin

bizler için vatan; yeni doğmuş çocuğun

zeytin gözlerinden başka bir şey değildir

*

Körler ve köleler özgürleşecek bugün

kıracaklar zincirlerini burada, Asya'da.

*

Özgür dünyanın sırtlanları, efendiler!

söz etmeyin bizlere kurtuluştan asla

“tanrı ve beyler bizleri nasıl kurtarır

bizleri kurtaracak kendi kollarımızdır

isyan ateşini körükleyip bir kez daha

*

Zulmü rüzgârlara savuracağız”

insanlık vicdanının hürleştiği Asya’da.

*

Özgür dünyanın zalimleri, efendiler!

kalplerimiz sizlere karşı nefretle dolu

yarattığınız yokedici savaşın ardından

söz etmeyin bizlere asla kurtuluştan

barıştır ancak kurtaracak, yoksulu acıdan

*

Ve barış renkli bir kuşun kanadında bugün

soluk soluğa yükselecek Küçük Asya'dan.

*

Özgür dünyanın kan emicileri, efendiler!

sizlere karşı duyduğumuz bu derin nefret

halklar arasında yarattığınız nefret değil

başkaldıranların büyük kutsal nefretidir bu

ve kahredecek olan budur kölelik bağlarını

*

Bunun içindir ki bizler, bir vatanın değil asla

insanlığın askerleri olarak öleceğiz Asya'da

*

Ve ortak dünyanın yoldaşları, kardeşler!

yeni gelen 1921 yılı bu yukarı cephede

ne boş yere ölenlerin ağıtlarını duyacaktır

ne de acı çekenlerin feryadı duyulacaktır

toprak altından kemiklerimiz fakat,

*

sonsuza kadar haykıracaktır;

*

Zito i epanastasis! Zito i epanastasis! Zito i..

!Yaşasın isyan! Yaşasın isyan! Yaşasın........!

