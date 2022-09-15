Tut elimden İzmir
Geçen hafta İzmir’in 100. Kurtuluş Günü coşkusu, megastar Tarkan’ın da sesi ve enerjisiyle dalga dalga Türkiye’ye yayıldı.
Türkiye'nin kalbi İzmir’de attı...
9 Eylül, 9 Eylül olalı beri böylesine coşku seli görmemişti... Yazılanlara, anlatılanlara göre Tarkan, 2 milyonu bulan izleyicisiyle İzmir’e sevinç seli getirdi...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Mustafa Kemal’in benzersiz yapıtı Nutuk’tan esinlenerek yaptığı coşkulu tören konuşmasını yanlış algılayan, yorumlayan iktidar ileri gelenlerini ise sinirlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Hanımefendiyle, torunu Duru ile neşe içinde, gözlerinin içi gülerek ilgiyle, sevgiyle töreni izlediği kameralara yansıdı.
Öte yandan törenle ilgili duygularını yazar Nazlı Eray, Facebook sayfasına “İzmir’i gördüm ya. Kutlamaları. Bu gece rahat uyurum. Coşkuyu gördüm ya. İzmir.” diye yazdı.
Kim bilir daha kimler nerelere neler yazdılar! Çünkü İzmir’in 100. Kurtuluş Günü’nde İzmir, İzmir’e sığmadı, Türkiye’ye yayıldı.
İzmir, İzmirli yazarlarımızdan Tarık Dursun K.’nin anlatımıyla “kokulu kentler”den biriydi. İzmir’e tutkusunu büyük usta 2009 Tüyap İzmir Kitap Fuarının Onur Yazarı olarak hazırlanan armağan kitapta (haz. Enver Ercan) aşkını dile getiriyordu ve “Tut Elimden İzmir” diyordu.
Şimdi İzmir, herkesin elinden tuttu, demokrasinin sesi, kalesi oldu, kurtuluşun başkenti...
ŞAİRLERLE ŞİİR YOLCULUĞU
İzmir, şairleriyle de ünlüdür. Dünya Barış Günü ve İzmir’in 100. Kurtuluş Günü kutlamaları çerçevesinde 40 şair de “Şiir Hatları” adı verilen, sunuculuğunu şair Gülçin Sahilli’nin yaptığı şiir etkinliğinde değişik mekânlarda bir araya geldi, şiirlerini okudular/okuyacaklar. Şiirsever İzmirlilerin elini tuttular/tutacaklar.
Şiir Hatları etkinliğine katılan İzmirli şairler, İzmir Sanat Bahçesi’nde
Etkinlik, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde KÜLTÜRPARK İzmir Sanat Bahçesi’nde, Nâzım Hikmet Anıtı önünde, saat 18.30’da başladı, önce Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Özge Sönmez, Dilek Özkan, Kübra Ay (çocuk şair) ve Sezen Uçar (çocuk şair) kendi barış şiirlerini okumuşlardı. Sonra bu şiir yolculuğu, diğer şairlerle sürdü/sürecek. 23 Eylül’de de son bulacak.
Diğer 12 etkinliğin mekânı, gün ve saati, şairleri şöyle:
2) Foça – Marsilya Meydanı, 2 Eylül 2022 Cuma, 19.30-21.00
Şairleri: Namık Kuyumcu, Hasan Öztoprak, Mustafa Özturanlı, Gülçin Sahilli ve Nilüfer Açıkalın.
3) Urla – Sanat Sokağı, 3 Eylül 2022 Cumartesi, 19.30-21.00
Şairleri: Fergun Özelli, Erkan Karakiraz, Neslihan Yalman, Ayşen Sarıbaş ve Özgün Ergen.
4) Seferihisar – Sığacık Kale, 4 Eylül 2022 Pazar, 19.30-21.00
Şairleri: Fergun Özelli, Özgür Zeybek, Seçil Avcı, Nesrin Kültür ve Neslihan Perşembe Kulakoğlu.
5) Konak - Metro İstasyonu İçi, 19 Eylül 2022 Pazartesi, 19.30-21.00
Şairleri: Olcay Özmen, Erkan Karakiraz, Ece Apaydın, Özlem Tezcan Dertsiz ve Seçil Avcı.
6) Üçkuyular - Metro İstasyonu İçi, 19 Eylül Pazartesi, 19.30-21.00
Şairleri: Hayri K. Yetik, Aydın Şimşek, Emel Öztürk, Neslihan Perşembe Kulakoğlu ve Hülya Altay Atılgan.
7) Alsancak - Çimler (1. Kordon), 20 Eylül 2022 Salı, 19.30-21.00
Şairleri: Yusuf Alper, Namık Kuyumcu, Ayşen Deniz Onaral, Fatma Aras ve Ayşen Sarıbaş.
8) Bostanlı - Çimler, 20 Eylül 2022 Salı, 19.30-21.00
Şairleri: Veysel Çolak, Aydın Şimşek, Emel Öztürk, Ece Apaydın ve Dilek Özkan.
9) Bornova - Metro İstasyonu İçi, 21 Eylül 2022 Çarşamba, 19.30-21.00
Şairleri: Yusuf Alper, Hüseyin Ferhad, Aslıhan Tüylüoğlu, Neslihan Yalman ve Eylem Te.
10) Halkapınar - Metro İstasyonu İçi, 21 Eylül 2022 Çarşamba, 19.30-21.00
Şairleri: Hüseyin Peker, Olcay Özmen, Fatma Aras, Nesrin Kültür ve Neval Savak.
11) Alsancak - Çimler (1. Kordon), 22 Eylül 2022 Perşembe, 19.30-21.00
Şairleri: Veysel Çolak, Özgür Zeybek, Hülya Altay Atılgan, Özlem Tezcan Dertsiz ve Emel Kayalı.
12) Bostanlı - Çimler, 22 Eylül 2022 Perşembe, 19.30-21.00
Şairleri: Hüseyin Ferhad, Hüseyin Peker, Özgün Ergen, Ayşen Deniz Onaral ve Gülçin Sahilli.
13) Karantina - Demokrasi Meydanı, 23 Eylül 2022 Cuma, 19.30-21.00
Şairleri: Hayri K. Yetik, Neval Savak, Emel Kayalı, Aslıhan Tüylüoğlu ve Eylem Te.
İKİ ŞAİR, İKİ ŞİİR
Şairlerle Şiir Hatları etkinliğinin ilk günü şiirlerini okuyan ve yayımlama istediğim üzerine şiirini bana gönderen Sayın Özge Sönmez ve Sayın Tuğrul Keskin’e çok teşekkür ediyorum. Onlardan birer şiirle, onları ve tüm şairimizi sevgiyle selamlayarak, ben de buradan “Dünya Barış Günü”nü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü yürekten kutluyorum.
Bu büyük zaferi ulusumuza kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anmak istiyorum.
ÖZGE SÖNMEZ
Şair Özge SÖNMEZ
YÜRÜRKEN NEHİRLER
milliyetim yok benim
bir kayalık yengeci
bulut geçişi, kayık boyası
bir doğruyum işte iki nokta arası
rahim dediğin ne ki
kan ve etten örülü bir sıcak torba
anam engince vicdanıyla doğurmuş beni
tanrı diliyle emzirmiş
alnıma evrenin alfabesini üflemiş
hangi rahme sığar bunca çaba
*
ismim yok, cismim yok
bir kayısı kurdu, yeni dünya çekirdeği
karpuz kabuğuyum akla düşen
anam usulca silkelemiş beni göğünden
serpilmişim köşe bucak
her delikte bir göz
her susuşta bir ses olmuşum
*
bayrağım yok
rengimi sulara bölüştürdüm
gerim gerim gerineceğim
ölüleriyle övüneceğim
savaşların tarihini hemen unuttum
kahramanlarımın hepsini kovdum
esirlerimi özgür, kendimi mahsur bıraktım
üstüme dikilen kanlı kaftandan soyundum
hafifledim, çırılçıplak
evrenin tüm renklerine kavuştum
*
sözüm var
dürüle büküle, kıvrıla kıvrıla
yürürken nehirler
nehirlerin o ince şarkısını
sadece taşlar ve söğüt yaprakları mı dinler
bin yıldır dev bir kulağım
dinliyorum evreni
yine sesler içinde en sevdiğim ses
yine diller içinde en iyi bildiğim dildir
annemin kalbi
*
milliyetim yok
ismim yok
bayrağım yok
yalnızca sözüm var benim
incittiğinize özür
kırdığınıza kanat
kıydığınıza hayatım
bunca yükü severek taşırım
yeter ki rahatınız kaçmasın
*
(Suya Bırak Sızını, 2020, Manos Kitap)
***
TUĞRUL KESKİN
MANİFESTO
Özgür dünyanın tutsakları, efendiler!
söz etmeyin bizlere özgürlükten
özgürlük Anadolu kapılarında
bir kez daha yılmamaksa ölümden
özgürüz demektir biz yoksullar artık
*
Bizleri köleleştiren prangalarınızdan
kurtulmak kavlindeyiz Küçük Asya'da.
*
Özgür dünyanın zavallıları, efendiler!
söz etmeyin bizlere altın vatandan
eski ve yeni vatan çiftliğinizdir sizin
bizler için vatan; yeni doğmuş çocuğun
zeytin gözlerinden başka bir şey değildir
*
Körler ve köleler özgürleşecek bugün
kıracaklar zincirlerini burada, Asya'da.
*
Özgür dünyanın sırtlanları, efendiler!
söz etmeyin bizlere kurtuluştan asla
“tanrı ve beyler bizleri nasıl kurtarır
bizleri kurtaracak kendi kollarımızdır
isyan ateşini körükleyip bir kez daha
*
Zulmü rüzgârlara savuracağız”
insanlık vicdanının hürleştiği Asya’da.
*
Özgür dünyanın zalimleri, efendiler!
kalplerimiz sizlere karşı nefretle dolu
yarattığınız yokedici savaşın ardından
söz etmeyin bizlere asla kurtuluştan
barıştır ancak kurtaracak, yoksulu acıdan
*
Ve barış renkli bir kuşun kanadında bugün
soluk soluğa yükselecek Küçük Asya'dan.
*
Özgür dünyanın kan emicileri, efendiler!
sizlere karşı duyduğumuz bu derin nefret
halklar arasında yarattığınız nefret değil
başkaldıranların büyük kutsal nefretidir bu
ve kahredecek olan budur kölelik bağlarını
*
Bunun içindir ki bizler, bir vatanın değil asla
insanlığın askerleri olarak öleceğiz Asya'da
*
Ve ortak dünyanın yoldaşları, kardeşler!
yeni gelen 1921 yılı bu yukarı cephede
ne boş yere ölenlerin ağıtlarını duyacaktır
ne de acı çekenlerin feryadı duyulacaktır
toprak altından kemiklerimiz fakat,
*
sonsuza kadar haykıracaktır;
*
Zito i epanastasis! Zito i epanastasis! Zito i..
!Yaşasın isyan! Yaşasın isyan! Yaşasın........!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Türkiye'nin kasası nasıl doluyor?
- 'Koordine edecek isimleri de biliyorum'
- Tarkan'ın bağış yapacağı kurumlar belli oldu
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- Gözler altılı masada... Talimat verildi