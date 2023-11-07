07 Kasım 2023 Salı

Fenerbahçe’de bir zamanlar Uche-Högh ikilisi vardı, savunmanın iki etten duvarıydı ve tabiri caizse adam geçer top geçmezdi. Bugün Becao ile Djiku da aynen öyle, ama sakatlandılar ve Trabzonspor maçına Fenerbahçe bu tandem olmadan çıktı. Sakatlıklar sadece bu ikisiyle de kalmadı, bunlara ilave Serdar Aziz ve Fred de maalesef kervana katıldı. İşte 19 maçtır bileği bükülmeyen Fenerbahçe için her şey bir anda bu sebeple altüst oldu.

Trabzonspor maçında gördük ki Fenerbahçe’de Samet-Oosterwolde ikilisi beraber çare olamaz. Şu anda yapılacak şey İsmail Hoca’nın takım içinden bu mevkiye yeni isimler çıkarması. Ocak ayındaki ara transfere kadar böyle devam ve eldeki futbolcularla sakatlar iyileşene kadar en az puan kaybıyla ligi götürmek şart. Bu karşılaşmaya özel baktığımızda beni en çok şaşırtan hocanın, İsmail Yüksek’i savunmaya çekmesi oldu. Çünkü İsmail sarı kartlıydı, alışık olmadığı bu mevkide de ikinci sarıdan kırmızı yedi. Bir de neden 75 dakika oyuncu değişikliği için beklediğini anlamadım, daha erken müdahale olmalıydı.

Bu yenilgi dünyanın sonu değil ama kafama takılan; Mert Hakan, Cengiz Ünder, Emre Mor neredeler? Pendik maçında Cengiz var, Trabzon maçında yok. Mert Hakan’ı üç haftadır sakat olmamasına rağmen ne sahada ne kenarda görüyorum. Kent keza öyle. İki ayağına çok hâkim olan İngiliz, takıma katkı yapacaklardan birisi. Önemli potansiyel fakat küstürüldü gibi. Perşembe günü Ludogorets ve sonra Adana Demirspor maçları var. Bu iki deplasmandan kazasız çıkılması gerekiyor. İki maçın kazanımları yeniden moral getirir. Kötü sonuçların çıkmaması en büyük arzum. Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan Ali Koç’un malum yerlere göndermeleri çok önemliydi, sonuçlarını göreceğiz. TFF, Koç’un sözlerinin üzerine gitmeli, araştırmalı, açıklama yapmalı, konuyu aydınlatmalı. Sayın başkan Ali Koç’un toplantı bitiminde gazeteci arkadaşımız Aygün Özipek ile ayaküstü yaptığı sohbetten öğrendik ki, Cumhuriyet Gazetesi ve özellikle spor sayfasını beğeniyle takip ediyormuş, bu da haliyle spor servisindeki hepimizin hoşuna gitti.