Çeneyle Yönetilen Ülke

30 Ocak 2021 Cumartesi

Boşuna yorulup didinmeyin!

Üç kuruşluk maskeyi bulamayan, aşı bulabilir mi? İşsize iş, aşsıza aş bulabilir mi?

Cebindeki son 5 lirası ile ekmek kuyruğuna giren, ayda 88 bin lira maaş alanın iktidar hırsını ve derdini anlayabilir mi?

Evinin kirasını ödeyemeyen, 1150 odalı Saray’da itibardan tasarruf edilemeyeceğini bilir mi?

Parasızlıktan kombisini açamayan, “Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor” diyenin çok büyük “millet sevdası”nı algılayabilir mi?

Dükkânına kilit vuran, “Kapanan falan yok” açıklamasıyla, onun ardından sıralanan bir sürü rakamın ne anlama geldiğini sezebilir mi?

O yüzden...

Varsa yoksa çene suyu çorba. Karıştır karıştır iç. Doyabilirsen doy...

Laiklik Öğretmeninin Dersi

Gözü dönmüş yobazlarca aramızdan alınışı nedeniyle yarın bir kez daha anacağımız Prof. Dr. Muammer Aksoy, bizim laiklik öğretmenimizdi.

Unutmayınız, hatırlayınız...

Muammer Aksoy, 1987’de başkanı olduğu Türk Hukuk Kurumu adına yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Derslere mayo ve şort ile girilmesine izin verilmemesi ne derece doğal ise çarşaf ve başörtüsü ya da türban ile girilmesine izin verilmemesi de o kadar doğaldır. Özgürlükler adına ‘özgürlükler rejimini tümden ortadan kaldıracak Humeyni rejimlerine götürücü adımlar karşısında seyirci kalmak’, ‘gelecekte demokrasi ve özgürlüklerin tümden yok edilmesini umursamamak’ olur. Bu sorunu, önemsiz bir şekil sorunu olarak ele almak da çok yanlıştır. Sorun, ‘çağda, akla ve bilime dayanan bir devlet ve hukuk düzeni’ ile ‘nakile (dini esaslar) dayanan bir devlet ve hukuk düzeni’ arasındaki çekişmenin yeniden başlamasıdır. Yangının söndürülmesine, ilk alev görünce başlanır; yoksa alevlerin bütün yapıyı sarmasından sonra değil!”

AKP döneminde, Meclis’ten ilkokula değin kadınlar ve kızlar, tüm muhalefet partilerinin de seyirci kalmasıyla, yasaklara büründürülmedi mi?

Sonrasını hepimiz biliyoruz:

9 yaşından küçük kızlar evlenebilir fetvası verildi. Küçücük çocukların gebe bırakılmasına kayıtsız kalındı. Çocukları istismar edenlerin vakıfları el üstünde tutuldu. Kadınlar bir bir öldürülürken susuldu. “Danıştay’ı boş verin, davaları din ulemasına soralım” dendi. Diyanet İşleri Başkanı, -kimi, neyi kesecekse?- ortalıkta kılıçla dolaşmaya başladı. Saray danışmanları İslam konfederasyonu çağrıları yaptı.

Özetle özgürlükler rejimi tümden ortadan kaldırıldı.

Bir görevimiz var bizim:

İlkelerimiz uğruna can veren Muammer Aksoy’un bize verdiği dersin gereğini yerine getirmek!

Milli Aşı

Bu gidişle aşı olmayı bekleyenlere ağaç aşısı yapacaklar.

Hem bulunması kolay hem yerli ve milli hem de seçeneği bol: Yarma aşı, kakma aşı, çoban aşısı, göz aşısı, kalem aşısı, yaprak aşısı...

Seç, beğen, yaptır.

Üstelik meyve verme olanağı da var:

Bu yaşam pahalılığında ailecek yaz - kış kiraz verdiğini düşün!

Köşeyi dönmek işten bile değil...