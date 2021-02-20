Çözüm Süreci Şehitleri

20 Şubat 2021 Cumartesi

Bugünü anlamak için geçmişi unutmamak gerekiyor.

2009’a gidelim: Oslo’da yabancı ülkelerin denetim ve gözetiminde Türkiye’nin istihbarat örgütüne AKP iktidarı tarafından PKK ile pazarlık yapılması yetkisi veriliyor.

Pazarlıklar sürerken AKP’li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak’ın kuzeyini “Kürdistan” diye niteliyor.

Sonrasında adım adım “çözüm süreci” denen şeye yöneliyorlar:

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, içinde, okullardaki öğrenci andının kaldırılmasından ayrı dillerde eğitime değin birçok maddenin bulunduğu demokratikleşme paketini açıyor.

Casusluk tarikatının başı Fethullah Gülen de “Hayır sulhtadır, sulh her zaman hayırlıdır” diyerek süreci destekliyor:

Bu arada AKP iktidarı gözetiminde İmralı (Abdullah Öcalan) ile Kandil (Murat Karayılan) arasında temas sağlanıyor. O teması yürütenler, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geliyorlar.

Yani, AKP-FETÖ-PKK hep birlikte, el ele iş kotarıyorlar!

Bu ortaklık, Erdoğan’ın gelecek tasarımlarına dokununca bozuluyor. Selahattin Demirtaş çıkıp “Seni başkan yaptırmayacağız” dediğinde çözüm, barış, sarılış, öpüşme, koklaşma; hepsi unutuluyor.

Geçen günlerde PKK’nin ininde teröristlerin şehit ettikleri askerlerimiz ve devlet görevlilerimiz işte bu kopuştan hemen sonra kaçırılıyorlar ve 5-6 yıl unutuluyorlar!

Ve onlar şimdi toprak altına konurken AKP, Saray’dakinin deyişiyle “yeni ve sivil anayasa”nın peşinde.

Saray’ın iktidarını perçinlemesi adına laikliği ve ulus devleti yeniden tartışmaya açmaya yönelik bu girişimin beyin takımı kimler derseniz:

“Çözüm süreci” adı verilen şeyin “Akil İnsanlar Heyeti”nden Can Paker ile Mehmet Uçum...

HASANOĞLAN AYAĞA KALDIRILIYOR

Cumhuriyetin en önemli çağdaşlık anıtlarından biri, Ankara’daki Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yıllardır çürümeye bırakılmıştı.

Okul binası, hamam, ahşap işliği ve klasik tiyatro yapıtlarının sahnelendiği ünlü amfitiyatro ile enstitü tüm yapılarının ayağa kaldırılması için Ankara Anakent Belediyesi çok önemli bir adım attı.

Korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarından olan enstitünün aslına sadık kalınarak yenilenmesi ve onarımı için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetki alındı.

Ürgüp Belediye Başkanlığı’ndaki başarılı çalışmalarından tanıdığımız Ankara Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve ekibi kolları sıvadı.

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin destekleriyle, Hasanoğlan Köy Enstitüsü ile ilgili bilgi, belge mimari proje, fotoğraflar toplanmaya başladı.

Bekir Ödemiş, Hasanoğlan’daki yapıların gerçekleşmesinde doğrudan görev almış 101 yaşındaki Köy Enstitülü değerli öğretmen Abdullah Özkucur ile görüştü. Yapım sürecine ilişkin bilgiler aldı.

Ödemiş, çok coşkulu çalışıyor. Tasarım çalışması bitirir bitirmez, yenileme ve onarım için ihale açılacağını belirtip sevindirici haberi verdi bize:

“Hasanoğlan’ı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 1923’e yetiştireceğiz.”

Yaşasın, Türkiye’de uygarca güzel işler de yapılıyor.

NE OLUYORUZ?

Ortalıkta padişah torunu olarak gezeni şehzade ilan etmek. Cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiyi içinden doğuran CHP’yi kapatmaya kalkışmak. Laikliği anayasadan çıkarmayı dillendirmek. Siyaset dilini küfüre dönüştürmek...

Giderek iş çığrından çıkıyor...