Cumhuriyet Adına Görev Başına

05 Ağustos 2023 Cumartesi

Bu yılın önemini yeterince kavrayan var mı gerçekten kuşkuluyuz.

Ayrımında olmayanlara ve olmak istemeyenlere bir kez daha anımsatmak isteriz ki 2023, Cumhuriyet devriminin 100. yılıdır.

Şimdiye değin, varlığını Cumhuriyete borçlu olan kamu kuruluşlarından, Meclis’ten, iktidardan ve de muhalefetten 100. yıla ilişkin kapsamlı bir girişim, toplantı, değerlendirme eylemi, kutlama vb. hiç duydunuz mu?

Cumhuriyetin çağdaş uygarlık simgeleri olması gereken eğitim kurumlarında, özellikle de toplumu yükseltecek olan üniversitelerde bir hareketliliğe tanık oldunuz mu?

Duyarlı birkaç demokratik kitle örgütünün, birkaç yayınevinin ve bilinçli yurttaşların yürüttükleri çalışmalar olmasa 2023’ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğu kimsenin umurunda olmayacak.

Bu vurdumduymazlık, vefasızlık, bile bile unutkanlık ya da unutturma çabası, yok sayma uğraşısını yırtıp atmalıyız üstümüzden.

Eğer Türkiye’de yurttaşlar özgürse, kadınların hakları varsa, demokratik düzenek aksak da olsa yürütülüyorsa, her ne kadar iktidarlarca epey yıpratılmışsa da bir bağımsızlıktan söz edilebiliyorsa, bütün bunlar Cumhuriyetin yaşamımıza kattığı yadsınmaz değerleridir.

Cumhuriyet devrimine karşı kinle büyümüş, örgütlenmiş ve Türkiye’nin bugününü yobazca kuşatmış olan kadroların 100. yılı es geçme niyetine göz yumulamaz.

Hiç kuşkusuz, tarihsel açıdan adıyla sanıyla Cumhuriyeti geleceğe taşımakla yükümlü olan CHP başta olmak üzere tüm Cumhuriyetçi, ilerici güçler; binlerce yıl süren bir ortaçağ düzenini ortadan kaldırıp çok gecikmiş bir Aydınlanmayı gerçek anlamda yaşatmış olan 1923 devrimine gereken önemi göstermek zorundadırlar.

1923 devrimi, tıpkı Amerikan, Fransız, Rus devrimleri gibi tüm dünyayı ve insanlığı etkilemiş tarihsel bir dönemeçtir. Kendisine saygı ve özen gerektirir.

Başı dik bir ulus olmanın gereği, gerçekleştirdiği büyük bağımsızlık, insanlık ve uygarlaşma atılımına sahip çıkmaktan geçer.

Bugünden tezi yok, Cumhuriyeti içtenlikle benimsemiş yurttaşlar; köy, mahalle, ilçe ve illerindeki kamu kuruluşlarını, yerel yönetimleri, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, üyesi oldukları ya da kendilerini yakın duydukları siyasi partileri, okul ve üniversite yöneticilerini bıkıp usanmadan Cumhuriyetin yüksek değer ve üstünlüğünün gözetilmesi konusunda duyarlı olmaya çağırmalılar.

Haydi, Cumhuriyetin 100. yılına gereken onurlu saygınlığın ve bağlılığın gösterilmesi adına görev başına...

CHP’DE DEVRİM



CHP Grup Başkanı Özgür Özel, arkadaşımız İklim Öngel’in sorularını yanıtlarken özetle demiş ki:

Son seçim sonrası CHP, daha önce aldığı ağır yenilgilerde bile gösterilmemiş bir seçmen öfkesi ile karşı karşıyadır. Bu tepki gözden ırak tutulursa parti onarılmaz yaralar alabilir. Bu yüzden gecikmeden partide devrim yapılmalı, yeniden umut yaratılmalı.

Özel, tanıyı çok yerinde ve anlaşılır biçimde yapmış. Öyleyse, ivedilikle sağaltmaya gidilmeli.

Bu aşama için de Özgür Özel, “partide devrim yapılmalı” ifadesini kullanıyor.

Devrim, köhnemiş olana karşı yapılır. Demek ki bir sil baştan gerekiyor.

Özgür Özel, CHP grup başkanıdır. Dile getirdiği devrim için milletvekillerine, yani tabanın temsilcilerine görev verecek konumdadır.

Madem tanı konulmuş, “devrim”in somut programı ortaya konulmalı. Yoksa öfke dinmez...