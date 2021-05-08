Dönüşün Bahar Yelleri

08 Mayıs 2021 Cumartesi

AKP’lilerin kaldırmak istediği Halk Ekmek büfesinin önündeki bir başı bağlı kadının çığlığına tanıklık ettik hepimiz:

“İnsanları canından bezdirdiniz. Evinden, yurdundan ettiniz. Bizi darmadağın ettiniz. Yuvalarımızı dağıttınız. Yeter artık, çekin elinizi yakamızdan...”

Dipten gelen içten bir isyan edişin sesidir bu.

AKP kadrolarının içlerinden çıktıklarını savundukları toplumsal kesimlerden uzaklaşının simgesidir.

AKP’nin gelip vardığı nokta, ele geçirdikleri devletin olanakları ile semiren bir tür alaturka Saray aristokrasisidir.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un birkaç kamusal kurum üzerinden verdiği örnekler, durumu çok çarpıcı biçimde özetlemektedir:

“5 milyar lira zarar eden THY’nin genel müdürü tam 14 başkanlık yapıyor, 14 yerden maaş alıyor. THY’nin genel müdür yardımcısı 7 yerden maaş alıyor. THY’de bir genel müdür görevlisi 41 yerden ücret alıyor. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, gelirleri ek ödemelerle beraber 161 bin lira. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, maaşı ek ücretleriyle beraber 150 bin lira. Saray’da daire başkanı olan Metin Kıratlı’nın toplam geliri 85 bin lira. Hepimiz biliyoruz ki 1750 üst düzey bürokrat çift maaş alır, onların vergileri de verilmez ikinci maaşlarından.”

Doymazlık, caka satış, görmemişlik, gösteriş, debdebe, cafcaf, böbürlenme, kibir, çalım derken...

Burun üstü çakılış ivmesi yükseldikçe zora, zorbaca yasaklara, kaba güce daha çok yaslanıyorlar.

Bağlı kaldıklarını ileri sürdükleri, onun biricik temsilcisi olduklarını savladıkları ve sandıkları “millet iradesi” ayaklarının altından kayıyor.

Yolsuzluk, kayırma diz boyu.

İşsizlik, gençliğin geleceğini karartıyor. Eğitimsizlik, çocukları bilisiz kılıyor. Yoksulluk ve salgın, toplumu içten içe eritiyor.

Her gün yüzlerce insanımız ölümle pençeleşiyor, mezarlıklar lebaleb...

Deniz bitti. Artık götüremiyor, yürütemiyor, yönetemiyorlar.

Halk; kabullenmiyor, boyun eğmiyor, es geçmiyor. İhvancılığın, rabiacılığın, siyasi dinciliğin çıkış değil, çöküş olduğunu yaşayarak, görerek, acısını çekerek yakıcı bir biçimde öğrendi.

Sultanlık sona geldi, yeniden Cumhuriyete dönüşün bahar yelleri esiyor...

ADINI DEĞİŞTİRSİNLER

Adı üstünde... “Cumhuriyet” savcısı.

Ne yapacak?

Cumhuriyeti koruyacak...

Ekrem İmamoğlu, Fatih’in türbesi önünde ellerini arkasına koyarak yürümüş... Savcı, soruşturma açıyor.

Çorum Valisi, Çorum Belediye Başkanı, üniversite rektörü vb. AKP’lilerle toplaşıp Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı işbirlikçinin mezarına, anmaya gidiyorlar. Öğretmen örgütleri soruşturma istiyor. Savcı, soruşturma açmıyor!

Bari adını değiştirsinler...

Saray kadısı filan desinler...

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