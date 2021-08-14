Finans Yönetimi

14 Ağustos 2021 Cumartesi

2021 yılı ocak-haziran döneminde bütçe açığı 32.5 milyar lira.

Damat beyin buharlaştırdığı 128 milyar dolara ilişkin sorular henüz yanıtlanmış değil.

Dış borç, 450 milyar dolar dolaylarında. Borcun milli gelire oranı yüzde 60’ın üzerinde...

Sultanlığa yeniden geçileli üç yıl oldu. Bu üç yıl içinde, geçmiş 95 yıllık borçtan daha fazla borç yapılmış!

Saray’daki gerine gerine diyor ki:

“Güçlüyüz, finansmanı iyi yönetiyoruz.”

Daha önce de altını çizmişti:

“Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi.”

Süleyman Demirel için “Bir bilen” denirdi.

Şimdikiyse allame-i cihan maşallah...

KUZU POSTUNA BÜRÜNMÜŞLERİN HUKUKU

AKP’li Burhan Kuzu’nun İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile birlikte yemek yerken çekilen fotoğraflarını Cumhuriyet’in acar muhabirlerinden Zehra Özdilek kamuoyunun gündemine taşımıştı.

O fotoğraftaki Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için aracılık etmiş, Zindaşti de tahliye olur olmaz sırra kadem basmıştı. Ara ki bulasın!

Burhan Kuzu’nun karanlık ilişkileri ölümünden sonra da tartışılmaya devam ediyor. Eski danışmanı Sinan Çiftçi, Burhan Kuzu’nun ciddi paralar karşılığı iş takibi yaptığını, milli damat Berat Albayrak’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çok iş çözdürdüğünü açıkladı.

Çiftçi’ye göre Kuzu, uyuşturucu baronu Zindaşti’den 100 milyon dolara yakın para almıştı.

Kuzu’nun hayattayken son görevi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğiydi.

Bunca karanlık ilişkiden sonra Cumhurbaşkanlığı’nın hukuk politikalarının, burna çekilen pudraşekerine benzer bir karşılığı olduğu artık anlaşılmış olmalı.

YALAN YALAN ÜZERİNE



Gezi Parkı Direnişi sırasında, Star gazetesi yazarı Elif Çakır, Zehra Develioğlu ile bir söyleşi yayımlamıştı.

Develioğlu, o söyleşide; Kabataş İskelesi’nde, başörtülü olduğu için üzerleri çıplak, elleri deri eldivenli, başları tuhaf bantlı 70-100 erkeğin saldırısına uğradığını, tekmelendiğini, üzerine idrar edildiğini ileri sürmüştü.

Bir grup yetmez ama evetçi ve iktidar şakşakçısının kandığı bu yalanın kuyruklu yalan olduğunu geçen günlerde AKP yancısı Yeni Akit gazetesi de kabullendi.

Kabullenmenin nedeni, yalanı yayımlayan Elif Çakır’ın başındaki türbandan vazgeçmiş olmasıydı. Yeni Akit’e göre, “Kabataş olayının ardından Çakır’ın başörtüsünün de yalan olduğu” ortaya çıkmıştı!

Biliyoruz ki yalanı uyduran Zehra Develioğlu’nun kayınpederi AKP’den Bahçelievler Belediye Başkanlığı yapan Osman Develioğlu’dur. Eşi de çocuklara istismarlarla gündeme gelmiş olan Ensar Vakfı’nın yönetiminde görev almış bulunan Ziya Develioğlu’dur.

Develioğlu çiftinin düğünü, tüm Türkiye’ye “üç çocuk” yapılması gerektiğinin açıklandığı gün olması açısından tarihe geçmiştir.

Üç çocuk önerisini yapan da Zehra Develioğlu’nun Kabataş yalanını AKP grup toplantısına taşıyarak “Elimizde görüntüler var, bu cuma görüntüleri açıklayacağız” deyip o gün bugündür görüntüleri çıkmaz ayın son perşembesine bırakan Saray’daki AKP’lidir.

Bir türban üzerinden kırk yalan söylenmiş, kırkının da kırkı çıkmıştır.

Kırk akıllı ise yalanın atıldığı kuyu dibinde debeleniyor hâlâ.

Yalancılara gelince...

Onlar kuyu dahil, her şeyin başındalar.