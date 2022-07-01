Almanya kapıları açılıyor

01 Temmuz 2022 Cuma

Sadece havacılıkta 500 bin, otelcilikte 440 bin çalışana ihtiyaç duyan Almanya, ucuz işgücü istemiyor, işverene insanca yaşama koşullarını şart koşuyor. Türklerin şansı fazla.

Tahta bavullarıyla bundan tam 61 yıl önce çıktılar yola. O yıllarda da Türkiye’de iş yoktu, olsa da geçinemiyorlardı. Almanya ile imzalanan bir göç yasası ile geleceklerini kurtarma umuduyla, kimi çocuğunu bıraktı, kimi ailesini...

Yasada isimleri “misafir işçiydi” ama çoğunluğu bir daha dönmedi. Bugün 3.5 milyon Türk için “acı vatan” dedikleri Almanya ikinci vatan oldu. Üçüncü kuşağın büyüdüğü Almanya’daki Türkler artık sadece işçi değil, aralarında sanatçı da var girişimci de... Hatta aralarında Covid 19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilim insanları da var.

Almanya bugün Avrupa Birliği’nin ekonomisi en güçlü ülkesi. Pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntılar yaşasa da üretime dayalı ekonomisi hâlâ canlı. Ancak yıllar önce olduğu gibi yine giderek artan bir sorunları var. Kalifiye eleman yetersizliği...

Alman Ekonomi Enstitüsü ile Alman Kalkınma Bankası araştırmasına göre şirketlerin yüzde 44’ü kalifiye eleman bulamıyor ve üretimi kısıyor. Bu nedenle de şirketlerden gelen ve giderek artan bir göçmen işçi talebi var. Alman sanayisinin 320 bin, havacılık sektörünün 500 bin, otelcilik sektörünün 400 bin eleman ihtiyacı olduğu hükümete iletilmiş durumda. Diğer sektörlerle birlikte 2 milyona yakın açık var.

Bu da Almanya’nın yeni bir “göçmen işçi” dönemini başlatıyor... Bu konuda ilk haber havacılık sektöründen geldi. Ve ilk alım ağustosta başlayacak. Almanya’nın yeni dönem “misafir işçi” şartları da değişti. Çalışma Bakanlığı göçmen işçi alacak tüm şirketlere şu standartları zorunlu kılıyor:

- Ücretlerde sosyal damping yapılmayacak. Normal ücret verilecek.

- İnsan onuruna yakışır yerlerde barınma imkânı sağlanacak.

"TÜRK ÇALIŞANA GÖZ DİKTİLER"

Almanya’da yaşayan Türk turizmci Hüseyin Baraner’e yeni göçmen işçi dönemini sordum. Turizmdeki durumu anlattı. Almanya’nın turizm ve gastronomide giderek büyüyen bir ülke olduğunu iç turizmin yüzde 10 büyüdüğünü söyledi. Ancak sektörde çalışacak eleman bulmakta zorluk çekildiğini söyleyen Baraner, şunları ekledi: “Avrupa turizm sanayi, Türk turizm çalışanlarına göz dikti diyebiliriz. Özellikle otellerde yetişmiş çalışanları ihraç etmeye başlıyorlar. Bir yandan know how ihraç ediyoruz bu memnuniyet verici ama diğer yandan elimizdeki gücü kaybediyoruz. Bir süredir söylüyoruz beş yıldızlı otel devri bitti, beş yıldızlı çalışan dönemi başladı.”

Havacılıkta çalışacak ortalama bir işçinin alacağı ücretin 6 bin Avro civarında olacağı belirtiliyor. Yani yaklaşık 100 bin TL. Türkiye’de genç işsizliği yüzde 25’lerde. İş bulsa ortalama asgari ücret yani 4 bin 250 TL (147 Avro) alacak. Açlık sınırının bile altında. Eğitimli bir genç, neden Türkiye’de dursun?

Gelecek misafir işçiye “insan onuruna yakışır hayat vaadeden” Almanya, gelen göçmenleri boğaz tokluğuna çalıştırdığını öğünerek açıklayan Türkiye’yi kıskanıyor öyle mi?

İŞ DÜNYASINDA SEÇ-M YARIŞI BAŞLIYOR

İş dünyası 2022 yılında seçim heyecanı yaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) sürprizli seçimini tamamladı. Başkanını yenileyerek Mustafa Gültepe’yi seçti. Anadolu’dan daha fazla birliğin yer alması TİM için bir “yenilik” olarak açıklandı. Ancak kadın temsili konusunda TİM’in karnesi yine kötü oldu. 16 kişilik yönetim kuruluna sadece bir kadın Melisa Tokgöz Mutlu girebildi.

Ekim-kasım döneminde Türkiye’de 365 oda ve borsada seçim yapılacak. Bu süreç mayısta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimiyle son bulacak.

Tarihi 100 yılı aşan İstanbul Ticaret Odası (İTO), önemli odalardan biri. 400 binden fazla üyesi olan İTO’da şimdi rekabetin ayak sesleri var.

KALSIN İDDİALI BAŞLIYOR

Başkan adaylığını çok erken açıklayan Şekip Avdagiç’in karşısına Murat Kalsın hazırlanıyor. İbrahim Çağlar’ın vefatından sonra aday olan ancak Öztürk Oran’ın seçilmesiyle başkan olamayan Kalsın, henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da seçim ofisini kurmuş.

Öğrendiğime göre bu süreçte birlikte çalışacağı ekibi ve projelerini de belirlemeye başlamış. İTO’da her kesimden destek alarak bu yola çıktığını söyleyen Kalsın, “Kucaklayıcı olacağım” diyor. Avdagiç bu yılın başlarında adaylığını açıklarken MÜSİAD’ı referans vermişti. Kalsın da MÜSİAD’dan gelen bir isim ve o da destek aldığını söylüyor.

Bu arada TOBB içinde yine önemli bir oda olan İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) üyelerin çoğunluğu Erdal Bahçıvan’ın bir dönem daha başkan olmasını istiyor.

Bir değişim talebi de Ankara’dan var. Ankara Sanayi Odası’nda 2007’den beri başkan olan Nurettin Özdebir’in karşısına halen başkan vekili olan Seyit Çınar adaylığını açıkladı.

TOBB’un odalarında yaşanacak seçimlerde rekabetin yönünü genellikle hükümet belirler. Bakalım nasıl bir seçim dönemi yaşanacak!